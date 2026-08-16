Cum evaluezi dacă aveți întâlniri reușite și te poți gândi la o eventuală relație

Există câțiva indicatori care îți arată că aveți întâlniri de calitate și relația se îndreaptă către o direcție bună.

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  de  Cristescu Catalina
Cum evaluezi dacă aveți întâlniri reușite și te poți gândi la o eventuală relație

Mereu te-ai întrebat cum îți dai seama că bărbatul pe care l-ai întâlnit sau cu care formezi un cuplu de ceva vreme este cel potrivit. Ei bine, până nu experimentezi, nu îl cunoști, nu poți afla răspunsul la această întrebare. Iar pentru ca imaginea să fie cât mai clară, sunt câteva elemente la care te poți uita mai cu atenție încă de la începutul interacțiunii voastre.

Se străduiește

Nu își dă silința pentru orgoliul propriu, să își demonstreze lui și celorlalți că știe să facă gesturi grandioase. Ci se străduiește, depune eforturi reale în funcție de ce ai tu nevoie, de ce anume îți place ție, nu conform unor standarde universale clasice, eventual rupte din social media.

Cum te simți tu

Anxietate, stres versus o senzație de liniște și echilibru. A doua variantă este cea dorită și spre care e indicat să țintești. Relația cu partenerul trebuie să fie ca o oază unde să îți încarci bateriile, nu o metodă sigură să îți consumi energia ori să acumulezi neîncetat una negativă, să oferi continuu și să nu primești nimic.

Nu este detașat

Detașarea emoțională, când celuilalt nu îi pasă prea mult spre deloc, când e mai degrabă indiferent, blochează conectarea emoțională și construirea reală a relației. Lucru valabil nu doar pentru partenerul tău, ci și pentru tine. Poate fi vorba despre o dorință de protecție pusă în practică disfuncțional, o indisponibilitate emoțională sau o rană ce încă nu e vindecată. Detașarea poate apărea și în urma unui conflict, când vă supărați pe moment și vă îndepărtați. Ce se realizează întotdeauna ulterior este reconectarea care produce vindecarea în urma certurilor și susține găsirea unei soluții pentru problemele cu care vă confruntați.

În aici și acum

Când vă întâlniți sunteți foarte prezenți în momentul actual. Nu apar proiecții (exagerate) despre viitor, mintea nu fuge în trecut sau la diverse lucruri pe care le aveți de făcut, astfel încât sunteți neatenți la ce se povestește. Trăiți în aici și acum, atenți unul la celălalt. Sigur că pot apărea diverse situații, dar reveniți conștienți de distragere.

Fără presiunea…

… de a performa, de a te transforma în cine nu ești doar pentru a-i fi lui pe plac. Fără să îți vină să fugi, să găsești scuze ca să nu vă întâlniți sau să realizezi că te simți mai confortabil singură. El este un plus plăcut în viața ta, pe care îl vrei acolo și mai departe.

Ați avut discuțiile sincere…

… despre ce își dorește fiecare de la această relație, unul de la celălalt. Vă aflați pe aceeași lungime de undă, iar asta te face să te simți în siguranță. Știi că indiferent cum vor decurge lucrurile, porniți din același loc, cu aceleași intenții.

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Foto: PR

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