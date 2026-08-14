Nicole Kidman, dezvăluiri oneste despre căsătoria cu Tom Cruise: „Aveam 23 de ani și un soț care era un star uriaș de cinema”

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Nicole Kidman a vorbit deschis despre căsătoria cu Tom Cruise și despre impactul pe care relația lor l-a avut asupra vieții sale profesionale. Într-un nou interviu acordat British Vogue, actrița a mărturisit că, la doar 23 de ani, era atât de îndrăgostită încât ar fi fost dispusă să renunțe la carieră pentru bărbatul pe care îl iubea.

„Da, m-am căsătorit foarte tânără”, a povestit Kidman pentru Vogue, amintindu-și că „dintr-odată aveam 23 de ani și un soț care era un star uriaș de cinema”. Privind în urmă, actrița, acum în vârstă de 59 de ani, spune că decizia i se părea la vremea respectivă complet firească.

„Pur și simplu ne-am îndrăgostit nebunește și a fost atât de simplu”, a spus ea despre relația cu Tom Cruise. „Îmi amintesc că oamenii îmi spuneau: „Bine, dar asta chiar o să-ți afecteze cariera.” Iar eu răspundeam: „Nu-mi pasă. Sunt îndrăgostită. Vreau să mă căsătoresc.”

Kidman a povestit că, după căsătorie, a început să fie privită în primul rând prin prisma relației cu Cruise.

„Apoi am devenit „soția” lui și oamenii spuneau: „Vezi? Ți-am spus noi.” Iar eu eram: „Și ce? Nu trebuia să mă căsătoresc cu bărbatul pe care îl iubesc? Bineînțeles că sunt dispusă să renunț la carieră. Nu-mi pasă”, a mărturisit ea pentru Vogue.

Nicole Kidman și Tom Cruise, acum în vârstă de 64 de ani, s-au cunoscut pe platourile de filmare ale producției Days of Thunder. Cei doi s-au căsătorit în ajunul Crăciunului din 1990, iar mariajul lor s-a încheiat în 2001. În timpul căsniciei, au adoptat doi copii, Isabella, în 1992, și Connor, în 1995. Cei doi au jucat împreună și în Eyes Wide Shut.

Nu este pentru prima dată când Kidman vorbește despre intensitatea relației cu Cruise. Într-un interviu acordat DuJour în 2012, actrița mărturisea că era „atât de impulsivă și naivă” atunci când s-a căsătorit la începutul vârstei de 20 de ani.

„Eram complet îndrăgostită de Tom. Aș fi mers până la capătul lumii pentru el”, spunea ea la momentul respectiv, potrivit Page Six.

Nicole Kidman s-a refugiat în muncă după divorțul de Tom Cruise

După despărțirea de Tom Cruise, Nicole Kidman a traversat una dintre cele mai importante perioade ale carierei sale, printre proiectele care i-au adus succes numărându-se și Moulin Rouge!. Actrița a recunoscut ulterior că, în acea perioadă dificilă din viața personală, munca a devenit pentru ea o formă de refugiu.

„Nu eram capabilă să fac față realității vieții mele”, declara Kidman la summitul Women in the World din 2015. „Iar ca actor ai acest lucru minunat: poți să te pierzi în viața altcuiva și să devii altcineva pentru o anumită perioadă de timp”.

Câțiva ani mai târziu, Kidman și-a refăcut viața alături de Keith Urban. Cei doi s-au căsătorit în 2006, după o logodnă rapidă, și au împreună două fiice, Sunday Rose și Faith Margaret, născute în 2008, respectiv 2010.

Kidman și Urban s-au despărțit anul trecut, după aproape două decenii de căsnicie, iar divorțul lor a fost finalizat în ianuarie 2026.

În noul interviu pentru Vogue, actrița a vorbit și despre cele două divorțuri și a recunoscut că experiența unei despărțiri nu devine neapărat mai ușoară odată cu trecerea timpului.

„Totul este nou”, a spus ea. „De fiecare dată!”.

Kidman a explicat și că acum se simte mult mai confortabil cu interesul publicului pentru viața sa personală decât în perioada în care era căsătorită cu Cruise.

„În mod ciudat, mă simt confortabil. E ciudat? E foarte ciudat. Dar trebuie să vă amintiți că, din cauza persoanei cu care m-am căsătorit la o vârstă atât de fragedă, am fost aruncată în toată această lume încă de la 22 de ani”.

Nicole Kidman, despre viața după divorțul de Keith Urban

Actrița a vorbit și despre schimbările prin care a trecut în ultimul an, recunoscând pentru Vogue că „nu se aștepta” ca viața ei să ia această direcție, „dar aceasta este situația acum”.

„Îți faci toate planurile acestea și ai toate ideile acestea despre cum va arăta totul, iar apoi… nu se întâmplă așa. Trebuie să te adaptezi. Te ajustezi”, a spus actrița.

În ultimele săptămâni, au apărut și zvonuri potrivit cărora Nicole Kidman ar avea o nouă relație cu investitorul de private equity Michael Reinstein. Kidman nu a confirmat însă o relație cu acesta. În interviul acordat publicație, ea a spus doar că, în această nouă etapă a vieții sale, este „deschisă iubirii.”

Foto: Getty Images

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