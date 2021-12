Încă o relație care n-a mers? Cum să nu te lași copleșită de dezamăgire

Te confrunți cu o altă dezamăgire în dragoste și deja te-ai plictisit de același scenariu. Te-ai săturat să suferi, să te gândești că nu vei întâlni niciodată persoana potrivită și îți vine să respingi orice bărbat întâlnești în cale. Parcă ești iar pe fundul prăpastiei și îți este greu să te aduni. Gândește-te ce a funcționat în situațiile anterioare și completează cu recomandările de mai jos.

Concentrează-te pe altceva

Este tentant să stai să vegetezi pe canapea, plângând și mâncând bomboane. Nu e util nici să te distragi cu sezoane întregi de seriale sau flirturi noi pe aplicațiile de dating. Mută-ți atenția pe ceva cu adevărat constructiv, din care ai de învățat ceva, care te ajută să te dezvolți. Asta nu înseamnă că blochezi procesul de doliu relațional, ci că nu îți permiți să cufunzi în stări depresive.

Nu te izola

Grupul social de suport este absolut esențial în această perioadă. Discută și întâlnește-te cu prieteni, cu familia, cu colegi de serviciu, nu sta singură. Nu este o autoliniștire prin socializare excesivă, ci o modalitate de a te încărca emoțional pozitiv de la oamenii care contează pentru tine sau cu care îți face plăcere să petreci timpul.

Oprește scenariile catastrofale

Te vizualizezi la 70 de ani singură cuc și cu 30 de pisici lângă tine? Cum vei fi mereu singură la nunți, în vacanțe, și vei muri (aproape) virgină? Desigur, toate aceste scenarii nu fac altceva decât să îți înrăutățească starea. Nu ai nevoie de ele, nu te ajută cu nimic, deci blochează-le imediat ce încep să se contureze. Imaginează-ți că ele se proiectează pe un televizor mare. Ia telecomanda închipuită și stinge-l!

Poartă-te ca și cum

Te blamezi, te critici, spui că ai fost fraieră, nu ești în stare să alegi un bărbat ok etc. Sigur ești foarte creativă cu jignirile sau invalidările pe care ți le oferi singură. Când faci asta stima de sine se duce sub nivelul mării. Chiar dacă nu crezi, poartă-te ca și cum ești o femeie de succes, cu încredere în forțele proprii, spune-ți afirmații pozitive, vizualizează un scenariu pozitiv. Și, cel mai important: iartă-te pentru orice fel de greșeală crezi sau chiar ai comis.

Lasă gura lumii

Într-o societate în care ești constant întrebată când te căsătorești, când faci copii, în contextul în care în copilărie ai fost comparată cu vecini, colegi, rude… preocuparea pentru gura lumii îți consumă constant energia la maturitate. Ceea ce poate apărea și în cazul acestei despărțiri. Ce vor spune ceilalți că ești din nou singură? Tu cum ai sfătui o prietenă să facă? Să fie interesată de aparențe sau să își vadă liniștită de viața ei?

Înțelege rolul acestor experiențe

Uită-te în trecut la relații după care ai plâns teribil, apoi când te-ai echilibrat ai realizat că îngerul tău păzitor și-a făcut treaba. Oare acum ar putea fi la fel? Ce ai învățat după fiecare despărțire? În ce fel ai crescut, evoluat, după ce poveștile respective de amor s-au încheiat?

