Partenerul trece printr-o situație de criză? Ce să nu (mai) faci, chiar dacă vrei să-l ajuți

Partenerul tău nu are nevoie de soluții perfecte. Ci de un spațiu sigur în care să se simtă văzut, acceptat și susținut.

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  de  Cristescu Catalina
Partenerul trece printr-o situație de criză? Ce să nu (mai) faci, chiar dacă vrei să-l ajuți

Când persoana iubită trece printr-o perioadă dificilă este firesc să vrei să ajuți, să faci tot ce îți stă în putință pentru a-i reduce suferința. Dar intențiile bune nu produc întotdeauna rezultatele dorite. Unele comportamente care par de ajutor pot pune și mai multă presiune pe partener și pot afecta relația.

Nu rezolva problema în locul lui

Impulsul de a interveni și de a găsi rapid soluții este foarte puternic? Ei bine, nu orice problemă poate fi rezolvată imediat, și nu orice persoană își dorește soluții în aici și acum. Poate că partenerul are nevoie doar să fie ascultat, să se ventileze, să dea afară. În plus, dacă preiei tu controlul asupra situației riști să-i transmiți mesajul că el nu poate, nu e în stare să se descurce, nu are resursele sau abilitățile necesare pentru a face față singur.

Nu transforma conversațiile în interogatorii

Și ce ai de gând să faci? Ai vorbit cu șeful tău? Ai trimis acel e-mail? Ai rezolvat problema? Întrebările de acest tip pot reflecta interes și implicare, o nevoie de claritate, că ești prezentă și îți pasă. Dar într-o perioadă de vulnerabilitate intensă pot fi percepute mai degrabă ca presiune, interogatoriu, intruziune sau exigență. Partenerul aflat în criză se simte deja copleșit, iar a-ți oferi permanent feedback despre progresul său poate fi un stres suplimentar.

Nevoia lui de distanță

Da, partenerul se poate retrage emoțional atunci când trece prin momente dificile și nu este despre tine asta. Are nevoie de timp pentru a procesa ceea ce i se întâmplă, are mai puțină angajare socială, e preocupat de problemele cu care se confruntă și starea sa de spirit e alterată. Nu îți mai pasă de mine, m-ai lăsat pe ultimul loc sunt perspective distorsionate care transformă o situație deja complicată într-un conflict de cuplu. Sigur, nevoile tale emoționale contează, dar este important să faci diferența între lipsa de iubire și un mod de a face față care este temporar.

Rolul de salvator care te macină

Adică îți pui tu toate nevoile pe pauză. Renunți la odihnă, la timpul cu prietenii, la activitățile care îți fac bine și îți concentrezi întreaga energie asupra partenerului. Pe termen lung, acest tip de sacrificiu poate genera epuizare și dezechilibru serios în relație. Sprijinul sănătos nu implică să te pierzi pe tine în acest proces.

Nu-i impune ritmul tău de vindecare

Ok, poate că tu ai depășit situații similare într-un anumit mod și într-un anumit interval de timp. Asta nu înseamnă că și partenerul va funcționa la fel. Compararea constantă cu propria ta experiență sau grăbirea procesului (mesaje de tipul ar trebui să fii deja mai bine) adaugă vinovăție peste suferința existentă.

Ajutorul nu se transformă într-o datorie

După săptămâni sau luni în care i-ai oferit sprijin, te aștepți ca partenerul să te elogieze permanent? Ajutorul nu este o monedă de schimb și nici nu creează datorii emoționale sau de natură practică. Dacă simți că eforturile tale devin o sursă de frustrare acesta este un semn important că ai nevoie să îți reevaluezi limitele și așteptările.

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Foto: PR

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