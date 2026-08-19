Lesley Vogel, mama actriței Hayden Panettiere, vorbește pentru prima dată de moartea fiicei sale: „S-a rătăcit…”

Lesley Vogel, mama actriței Hayden Panettiere, a vorbit pentru prima dată de moartea subită a fiicei sale.

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  . Actualizat 19.08.2026, 10:03,  de  ELLE.ro
Lesley Vogel, mama actriței Hayden Panettiere, vorbește pentru prima dată de moartea fiicei sale: "S-a rătăcit..."

Hayden Panettiere a murit subit pe 16 august la vârsta de 36 de ani. Actrița a fost găsită în casa ei de către poliție în Greenville, Carolina de Sud. Vedeta din Heroes și Nashville s-a stins din viață cu o săptămână înainte de ziua ei de naștere. 

Lesley Vogel, declarații despre moartea fiicei sale, Hayden Panettiere

În cadrul unui interviu pentru NBC News, Lesley Vogel, mama înstrăinată și totodată fosta manageră a actriței Hayden Panettiere, a vorbit despre moartea subită a fiicei sale. 

„Cred că Hayden a fost o persoană incredibil de talentată în atât de multe domenii și cred că tinerii care cresc în industria divertismentului se confruntă cu o luptă și este o industrie foarte provocatoare și nu este neobișnuit ca ei să găsească, din păcate, calea greșită. Cred că devine foarte dificil să fii sincer cu tine însuți și cred că, din păcate, Hayden s-a rătăcit și mi-aș fi dorit să fie altfel. Mi-aș fi dorit să fi rămas fidelă ei înșiși, pentru că avea multe calități incredibile.”

Lesley Vogel a adăugat și: „Simt pur și simplu că este cu fratele ei și că sunt împăcați”, făcând referire la faptul că fratele mai mic al actriței Hayden Panettiere, Jansen, a murit la 28 de ani, în 2023.

În luna mai a anului 2026, Hayden Panettiere și-a publicat cartea de memorii, This Is Me: A Reckoning, în care a vorbit despre relația complicată cu mama ei. Lesley Vogel, la rândul ei o fostă actriță în telenovele, s-a ocupat ca manageră de cariera fiicei sale atunci când aceasta și-a început drumul în actorie la o vârstă fragedă. Într-un interviu, regretata actriță a mai spus că a încercat să rupă legăturile profesionale cu mama ei când avea 19 ani, deoarece „își dorea cu disperare o relație cu ea.”

Foto: Getty Images

Ce au dezvăluit reprezentanții poliției locale despre decesul actriței

Hayden Panettiere a murit duminică, 16 august. Deocamdată, nu sunt disponibile informații suplimentare despre circumstanțele morții sale, însă reprezentanții poliției locale au făcut unele declarații privind decesul actriței, precizând că „nu există indicii că ar fi fost vorba despre o faptă criminală.”

Autoritățile au confirmat pentru Daily Mail că au răspuns ieri după-amiază unui apel la 911 dat de o „cunoștință” a lui Panettiere, care a descris-o ca fiind „inconștientă.”

Polițiștii și paramedicii s-au deplasat la blocul de apartamente din Greenville, Carolina de Sud, unde au încercat să-i salveze viața lui Panettiere, însă aceasta a fost declarată decedată la fața locului.

Poliția și biroul medicului legist local investighează decesul, însă au declarat că „investigația preliminară nu a indicat existența unor semne care să sugereze o faptă criminală sau circumstanțe suspecte.”

Se spune că vedeta și iubitul ei intermitent, agentul imobiliar Brian Hickerson, au zburat din Los Angeles în Carolina de Sud, statul său natal, cu o zi înainte de moartea ei.

„La 16 august 2026, în jurul orei 13:51, ofițerii Departamentului de Poliție din Greenville, însoțiți de personal EMS, au răspuns unei sesizări privind o femeie inconștientă la Judson Mill Lofts, situat pe 701 Easley Bridge Road.
La sosire, i-au fost acordate îngrijiri medicale, însă persoana respectivă, identificată ulterior drept Hayden Panettiere, a fost declarată decedată la fața locului.
Cazul este investigat de Departamentul de Poliție din Greenville, în colaborare cu Biroul Medicului Legist din comitatul Greenville.
Investigația preliminară nu a indicat existența unor semne care să sugereze o faptă criminală sau circumstanțe suspecte. O cunoștință a doamnei Panettiere a efectuat apelul la 911. În acest moment, nu sunt disponibile pentru a fi făcute publice alte detalii”, a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției din Greenville.

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Foto: Getty Images

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