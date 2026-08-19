Daciana Sârbu, despre dificultățile întâmpinate de fiica ei după adopție: „A simțit uneori respingere”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Daciana Sârbu a vorbit despre experiența adopției și despre perioada dificilă prin care a trecut fiica sa, Maria, în timp ce încerca să se acomodeze cu o realitate complet diferită. Fosta politiciană a explicat că procesul de adaptare nu a fost lipsit de momente dureroase, însă familia a încercat permanent să îi ofere copilului siguranță și sprijin.

Daciana Sârbu, despre adopția Mariei

Ajunsă într-un mediu nou, cu reguli și persoane pe care nu le cunoștea, Maria s-a simțit inițial copleșită. Aceasta a trecut inclusiv prin situații în care a avut sentimentul că nu este acceptată, iar reacțiile celor din jur i-au îngreunat acomodarea.

„Pentru Maria, totul a fost, la început, copleșitor. Să intri într-o lume care funcționează după reguli total necunoscute, cu oameni care te privesc diferit, nu e deloc ușor. A simțit uneori respingere. Copiii pot fi cruzi fără să-și dea seama. Însă noi am fost acolo. Am avut mereu grijă să-i fim ancore. Nu am expus-o public decât atunci când ea s-a simțit pregătită, și chiar și atunci, cu foarte multă grijă. I-am spus mereu că povestea ei este specială și noi suntem lângă ea tot timpul.”, a spus Daciana pentru Viva.ro.

Daciana Sârbu a precizat că a tratat cu multă atenție și aparițiile publice ale Mariei. Aceasta nu a dorit ca fiica sa să fie expusă înainte de a se simți pregătită, iar atunci când copilul a acceptat să apară în spațiul public, familia a continuat să îi protejeze intimitatea . Experiența personală a determinat-o pe fosta politiciană să privească mai atent și modul în care funcționează sistemul de adopții din România. În opinia sa, verificarea asistenților maternali ar trebui să fie mai riguroasă, iar viitorii părinți ar avea nevoie de o pregătire emoțională mai bună înainte de adopție.

De asemenea, Daciana Sârbu consideră că sprijinul nu ar trebui să se încheie odată cu finalizarea procedurilor. Familiile și copiii adoptați pot întâmpina dificultăți și ulterior, motiv pentru care accesul la consiliere psihologică este esențial.

„Aș schimba felul în care sunt evaluați și verificați asistenții maternali. Aș pune accent pe pregătirea emoțională a părinților și pe sprijinul psihologic post-adopție.”

Dorința de a adopta, apărută încă din adolescență

Maria, fetița adoptată de Daciana Sârbu și Victor Ponta în 2020, este, după cum spune chiar ea, „copilul din inimă” al familiei. Deși cuplul avea deja doi copii, dorința de a oferi o șansă unui copil fără familie exista de mult timp.

Invitată în podcastul „Noi să fim sănătoși”, realizat de dr. Alin Popescu, Daciana Sârbu a povestit că ideea adopției nu a apărut întâmplător. Încă din anii adolescenței, a simțit nevoia de a se implica în viața copiilor din centrele de plasament, iar această dorință a fost susținută și de valorile primite în familie.

„Nu a avut nicio legătură cu faptul că aveam deja copii. Erau destul de mari amândoi, și Andrei, fratele Irinei, fiul lui Victor din prima căsătorie. Casa era plină. A fost un moment în care eram în echilibru și am simțit amândoi că avem multă iubire de oferit și eu am spus, categoric, asta îmi doresc”, a declarat Daciana cu privire la decizia de adopta încă un copil.

Chiar dacă dorința era clară, procesul de adopție s-a dovedit a fi unul complicat, iar emoțiile au fost intense. Fosta soție a lui Victor Ponta recunoaște că, în acea perioadă, s-a confruntat cu numeroase îndoieli legate de rolul de părinte.

Citește și:

Adela Popescu și Radu Vâlcan, surprinși într-o ipostază pasională pe litoral. Imaginea a stârnit numeroase comentarii

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro