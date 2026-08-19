Adelina Pestrițu, vacanță de vis alături de familie. Surpriza pregătită pentru fiica ei pe plajă

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Adelina Pestrițu se bucură de o vacanță tropicală alături de soțul ei, Virgil Șteblea, și de fiica lor, Zenaida. Vedeta a publicat pe Instagram un videoclip cu cele mai frumoase momente petrecute pe insulă, printre care o proiecție specială a filmului „Frozen”.

Adelina Pestrițu, vacanță de vis de familie

Filmul a fost urmărit cu ajutorul unui videoproiector, într-un spațiu amenajat exclusiv pentru cei trei, chiar pe plajă. Torțele, felinarele, sunetul valurilor și cerul plin de stele au completat atmosfera, iar surpriza a bucurat-o enorm pe Zeny.

„Am vizionat Frozen sub cerul liber într un spațiu amenajat și decorat special pentru noi 3. Zeny s-a bucurat enorm de surpriză. A fost o experiență superbă…Doar noi 3 pe plajă sub cerul liber plin de stele, am putut vedea chiar și câteva căzătoare. Afară erau 29 de grade, făcliile și felinarele aprinse fîăceau cadrul de vis, iar sunetul valurilor aduceau sentimentul de libertate ți bucuria că trăim acest moment în natură.”, a povestit vedeta.

Familia a admirat și un apus spectaculos, însoțit de cântecul păsărilor de pe insulă. De la distanță, cei trei au asistat și la o cerere în căsătorie, însă Adelina Pestrițu a ales să nu publice momentul, din respect pentru intimitatea cuplului.

„Însă recunosc că am lăcrimat când l-am văzut pe băiat în genunchi, cum o cere în căsătorie. Mi-am imaginat bucuria din inimile lor. Să fie cu noroc”, a scris aceasta.

Vedeta a ajuns și într-o zonă mai sălbatică a insulei, preferată de surferi datorită valurilor puternice. Peisajul i-a amintit de „Baywatch”. Printre imaginile distribuite s-a numărat și amerizarea unui hidroavion, pe care Adelina Pestrițu a descris-o drept un început perfect de zi într-un decor tropical.

„Va urma! Love, A.”, a transmis vedeta, anunțând că va publica și alte momente din vacanță.

Când începe la PRO TV emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis”

Adelina Pestrițu s-a alăturat echipei PRO TV și este prezentatoarea noului reality show „Burlacii: Foc în Paradis”.

Din 14 septembrie, iubirea se joacă după alte reguli. „Burlacii: Foc în Paradis” debutează la PRO TV și pe VOYO, pregătit să transforme serile de toamnă într-un spectacol al emoțiilor, al atracțiilor irezistibile și al deciziilor care pot schimba totul într-o clipă. Filmat într-un decor spectaculos din Turcia, reality show-ul este prezentat de Adelina Pestrițu, care revine în televiziune într-o postură care a consacrat-o și îi va însoți pe concurenți într-o aventură în care fiecare alegere contează, iar fiecare zi poate rescrie complet povestea lor de dragoste.

În prima zi a difuzării emisiunii, 13 concurenți vor păși în Paradisul dragostei, fiecare convins că își poate găsi iubirea. Însă, nimic nu rămâne neschimbat pentru mult timp. Pe parcursul sezonului, vor avea loc eliminări dramatice, iar noi concurenți vor intra în competiție, pregătiți să răstoarne relațiile deja formate și să schimbe complet echilibrul dintre participanți. În acest paradis al tentațiilor, nimeni nu este în siguranță, iar orice nouă apariție poate da peste cap cele mai puternice conexiuni.

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Foto: PR, Arhiva ELLE

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