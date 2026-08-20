Madonna, imagini fabuloase de la aniversarea ei. Cum și-a sărbătorit artista ziua de naștere

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Madonna a împlinit 68 de ani pe 16 august. Artista și-a sărbătorit ziua de naștere în Grecia, unde a petrecut câteva zile alături de cinci dintre copiii săi și de iubitul ei, Akeem Morris. Cântăreața a ales insula Corfu pentru această ocazie și a publicat pe Instagram mai multe imagini din vacanță.

„Este ziua mea! Mănâncă, roagă-te, iubește, bea, dansează, sparge farfurii, hrănește pisici!!”, a scris Madonna în descrierea postării. „Îți mulțumesc, Doamne!”, a adăugat artista, care a menționat și Villa Ortholithi, proprietatea privată din Corfu unde a fost cazată.

În imaginile publicate pe Instagram, Madonna apare pe un balcon și în fața unei clădiri din Corfu, purtând o rochie Dolce & Gabbana cu broderii florale colorate și o coroniță cu flori roz. Pentru aniversare, artista a avut și un tort de dimensiuni impresionante, în formă de inimă, decorat cu un ochi realizat din glazură albă și aurie. Una dintre fotografii o surprinde în timp ce suflă în lumânări.

Alături de Madonna s-au aflat cinci dintre cei șase copii ai săi: Lourdes Leon, în vârstă de 29 de ani, Rocco, 26 de ani, Mercy, 20 de ani, și gemenele Stella și Estere, în vârstă de 13 ani. Familia a fost fotografiată împreună pe o stradă din Corfu, seara, dar și în fața unui restaurant, alături de un grup de bărbați.

La aniversare a participat și iubitul Madonnei, Akeem Morris, în vârstă de 30 de ani. Cei doi au fost fotografiați unul lângă celălalt în timpul cinei aniversare, iar Morris apare în alte imagini alături de gemenele Stella și Estere.

Fotografiile publicate de artistă surprind și câteva momente de la petrecere. Lourdes și Rocco au dansat ținându-se de mână într-un cerc, în timp ce o formație cânta în spatele lor. Rocco și Mercy au fost cei care i-au adus Madonnei tortul aniversar.

David, în vârstă de 20 de ani, cel de-al șaselea copil al cântăreței, nu apare în fotografiile distribuite de aceasta pe Instagram.

Aniversarea vine într-un moment important și pentru cariera Madonnei. Marți, artista a primit 11 nominalizări la MTV Video Music Awards 2026, devenind artista cu cele mai multe nominalizări la ediția din acest an.

Printre categoriile la care concurează se numără Artistul anului, Piesa anului și Cea mai bună colaborare pentru „Bring Your Love”, piesa realizată împreună cu Sabrina Carpenter. Melodia este inclusă pe cel mai recent album al Madonnei, Confessions II, lansat în luna iulie. Confessions II: The Film i-a adus, de asemenea, o nominalizare la categoria Videoclipul anului.

Artista și-a șocat recent fanii cu o serie de scene controversate incluse în videoclipul de promovare al noului album.

Într-una dintre secvențele din Confessions II: The Film, care are o durată de aproximativ zece minute, cântăreața apare într-o baie de club, în timpul unei petreceri, alături de un tânăr. La începutul scenei, Madonna se apleacă în fața acestuia, în timp ce o altă persoană privește peste ușa cabinei, vizibil surprinsă de ceea ce se întâmplă.

Ulterior, bărbatul o prinde de talie și o ridică în brațe, într-un moment cu tentă provocatoare.

Noul proiect al Madonnei reunește o distribuție impresionantă de vedete. În Confessions II: The Film apar actorii Benedict Cumberbatch, Julia Garner, Gwendoline Christie și Richard E. Grant, alături de actrița Odessa A’zion și modelul Kate Moss. Din distribuție mai fac parte fiica artistei, Lourdes Leon, cântăreața Sabrina Carpenter, DJ-ul Honey Dijon, artista Arca, rapperița Shygirl, precum și fotbaliștii Cole Palmer și João Pedro.

Unul dintre cele mai comentate momente din Confessions II: The Film este apariția actriței Julia Garner, cea care urmează să o interpreteze pe Madonna în viitorul film biografic dedicat artistei.

Foto: Instagram, Getty Images

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