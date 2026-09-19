De ce sexul de calitate nu este suficient ca să mențină sau să construiască o relație de cuplu

Sexul de calitate este cu siguranță de dorit, dar nu și o condiție unică pentru evoluția sau supraviețuirea relației. Din teama de abandon multe femei acceptă în pat diverse practici cu care de fapt nu se simt confortabil, sau devin mai concentrate pe intimitatea fizică pierzând din vedere intimitatea emoțională.

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  de  Cristescu Catalina
De ce sexul de calitate nu este suficient ca să mențină sau să construiască o relație de cuplu

Sexul de calitate este o bilă albă în relaționarea cu o persoană care te interesează, îți place mult, alături de care te vezi în viitor. Dar nici pe departe garanția că lucrurile se vor lega sau vor fi trainice. Printre miturile despre cuplu sau bărbați este și aceasta, că dacă bărbatul primește de la tine sex de nota 10 atunci sigur el nu te va părăsi, relația va fi grozavă. Din teama de abandon multe femei acceptă în pat diverse practici cu care de fapt nu se simt confortabil, sau devin mai concentrate pe intimitatea fizică pierzând din vedere intimitatea emoțională.

Potrivire doar la așternut

Se poate ca în pat să fiți senzaționali, recunoaște și el asta. Doar că nu e suficient. Un bărbat indisponibil emoțional nu îți va deveni iubit, ci poate un prieten cu beneficii. Sexul nu va sparge armura sa de protecție și nu îi va vindeca rănile care îl țin departe de tine. Îi arăți și tandrețe, îl asculți ori de câte ori are nevoie? Nu te amăgi, nici în această combinație nu vei obține ceea ce dorești de la el și ar fi bine să îl crezi din prima când îți spune că doar de atât e în stare.

Nu rezolvă toate problemele

Sunteți într-un cuplu asumat și adorați sexul de împăcare. E pasional, vă apropie din nou și problema în legătură cu care v-ați certat parcă se rezolvă în pat. Dar asta nu este valabil pentru toate tipurile de probleme la care e necesar să negociați soluții. Relația se află în impas de ceva vreme? Procesul de reparare nu include sex și atât, ci acțiuni conștiente, efort.

Sexul se duce

Dacă nu v-ați ocupat corect de pasul de mai sus, la un moment dat relația va fi atât de tocită, conexiunea emoțională atât de fragilă, încât nici chef de sex nu veți mai avea. Uneori refuzul sexului va fi o formă de pedeapsă sau dovada clară a distanțării emoționale care s-a produs.

Individuare în exces

Timpul personal este foarte prețios. Și în același timp este sănătos ca în cuplu să existe un spațiu care să permită creșterea la nivel individual și a relației. Fuziunea atât de seducătoare de fapt sufocă. Dar prea multe lucruri făcute individual duc la senzația de singurătate în doi și creează prăpastia ce va înghiți relația. Iar sexul va fi ca un sport, o satisfacere a nevoilor sexuale, uitând de cele emoționale.

Atenție la nevoi

Fiecare avem un set amplu de nevoi emoționale. Nevoia de respect, admirație, validare, recunoaștere, siguranță, atașament, iubire, atenție, autonomie, libertate, creativitate, auto-realizare, acceptare, înțelegere, suport, ajutor, ghidaj, empatie etc. O pălărie mult prea mare pentru un act sexual, chiar și de cea mai bună calitate.

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Foto: PR

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