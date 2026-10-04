Trăsăturile unui bărbat superficial cu care nu ai de ce să îți pierzi timpul

Este un bărbat superficial, iar semnele care indică asta sunt destul de evidente. Doar să vrei tu să le observi.

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  de  Cristescu Catalina
Trăsăturile unui bărbat superficial cu care nu ai de ce să îți pierzi timpul

Nu pleci din start cu idei preconcepute. Nu spui de timpuriu că el este un bărbat superficial, că nu aveți un viitor împreună sau nu vă potriviți. Aștepți să treacă o vreme, ești curioasă să îl cunoști înainte să te pronunți. Sau, varianta sabotoare pentru tine, ignori orice semnal de alarmă. Dar aceste indicii ar trebui să te liniștească legat de faptul că ai luat decizia corectă: aceea de a pleca.

Minte…

… foarte mult și nu e foarte greu să îl prinzi cu minciuna. Și el uită ce a mințit, iar uneori înflorește atât de tare ceea ce povestește încât frizează domeniul fantasticului. În alte situații realitatea lovește nemiloasă și demontează rapid tot ceea ce el a spus. În principiu minciunile au legătură cu evenimente, contexte care să îl pună pe el într-o lumină grozavă sau să ascundă fapte în legătură cu care e conștient că te-ai supăra teribil.

Nu se ține de cuvânt

Cu toții ne putem confrunta cu situații delicate, urgente, care ne pot da programul peste cap. Dar la el este o regulă să nu se țină de cuvânt, să nu îl intereseze cum anume ar putea să te încurce. Chiar să anuleze o întâlnire cu câteva minute înainte, când tu ești pe drum către locul respectiv.

Tratează superficial…

… lucruri importante din viață. Valorile lui, principiile lui aproape că sunt inexistente. Ai senzația că ai alături un adolescent rebel căruia nu îi pasă de nimic, de nicio consecință, e permanent nemulțumit și care nu își asumă nicio responsabilitate. Fuge de responsabilități cât poate de mult și de departe. Sau e setat pe latura profesională, să ajungă cât mai sus cu orice preț, să câștige cât mai mulți bani, dar aici se oprește linia responsabilității.

Folosește oamenii

Susține sus și tare că X sau Y îi sunt prieteni apropiați, oameni de suflet. Dar apoi vezi cum îi trădează cu prima ocazie sau vorbește urât despre ei. Este evident cum folosește unele persoane în scopul obținerii de diverse câștiguri, iar noțiunile de loialitate, prietenie, cinste îi sunt clar necunoscute. O altă latură a sa poate fi aceea de pleaser. Parcă joacă un rol foarte frumos, ca să mulțumească oamenii, inclusiv pe aceia pe care abia îi cunoaște. În acest caz imaginea pe care o lasă este cea mai importantă, ca atare poate căuta cercuri cât mai selecte, și se debarasează de orice persoană de calitate umană ridicată dar care nu are statutul social dorit de el. Se folosește de orice sursă externă pentru a se valoriza.

Nici nu te ascultă

Superficialitatea se extinde și la nivelul relațional de natură romantică. Femeia care îi stă la braț poate fi un accesoriu care să dea bine, cu un cv care să îl complimenteze pe el. Ceea ce spune ea, ce interese are… nu îl pasionează. Ai pățit ceva, i-ai povestit ceva important despre tine? Nici măcar nu a auzit sau a uitat imediat.

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Foto: PR

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