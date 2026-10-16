Îți vine să te izolezi de prieteni și de partener? Întrebări pe care e important să ți le pui

Să te izolezi poate fi uneori un gest de grijă de sine ori un comportament care îți face foarte mult rău. Deci e important să îl corectezi din timp.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Îți vine să te izolezi de prieteni și de partener? Întrebări pe care e important să ți le pui

Vrei să îți pui telefonul pe mute și să nu mai răspunzi nimănui. Nu mai ai chef de conversații, întâlniri, să asculți sau să povestești nimic, doar ai nevoie de timp pentru tine. Poate că ai avut o perioadă aglomerată, stresantă și tot ce vrei e liniște. Dar ce se întâmplă atunci când dorința de retragere se amplifică și începi să te îndepărtezi inclusiv de oamenii la care ții? Să ai nevoie de spațiu personal nu e o problemă în sine. Dar e important să înțelegi ce se întâmplă atunci când vorbim deja despre o izolare care îți afectează prieteniile, relația de cuplu sau în general starea emoțională.

Ești obosită sau eviți ceva?

Înainte să interpretezi dorința de a fi singură ca pe un semn că ceva nu e în regulă cu tine, analizează tot contextul. Ai avut o perioadă solicitantă la serviciu? Nu ai dormit suficient? Ai prea multe responsabilități care te copleșesc și simți că nu mai ai energie pentru nimeni? Uneori, retragerea ori izolarea de scurtă durată reprezintă o strategie firească de recuperare. Alteori, poate deveni o strategie prin care eviți emoții care dor sau situații mai delicate.

Poate că te temi de o discuție cu partenerul, te simți dezamăgită de prieteni sau nu știi cum să exprimi anumite limite pe care e necesar să le pui. Singurătatea îți oferă liniște și te ajută să îți recapeți energia sau doar amână o problemă pe care nu știi cum să o gestionezi? Odihna te poate ajuta să te reconectezi, în timp ce evitarea repetată poate adânci distanța dintre tine și cei apropiați.

Trebuie să fii mereu disponibilă pentru ceilalți?

Ești persoana care ascultă, oferă sfaturi, rezolvă probleme și încearcă să fie prezentă ori de câte ori cineva are nevoie de ajutor? Ei bine, dinamica aceasta poate deveni epuizantă, mai ales când are în spate autosacrificiu din plin sau tendința de a te subjuga celorlalți, ale căror nevoi, dorințe, alegeri consideri că sunt mult mai importante decât ale tale. Te izolezi pentru că ai nevoie de odihnă sau pentru că nu ai învățat să îți protejezi limitele fără să te simți vinovată?

Dacă accepți fiecare invitație, preiei problemele prietenilor și îți adaptezi constant programul la nevoile partenerului, cel mai probabil ajungi să asociezi apropierea emoțională cu un efort teribil și diverse obligații pe care e musai să le bifezi. Nu, nu trebuie să dispari din viețile oamenilor pentru a avea timp pentru tine. Poți să refuzi o întâlnire, să amâni o conversație sau să spui că nu ai resursele necesare pentru a analiza o problemă în acel moment. Limitele sănătoase îți permit să rămâi conectată cu cei dragi, fără să te neglijezi pe tine.

Te simți în siguranță emoțional în relațiile tale?

Dorința de izolare poate ascunde și dezamăgire, neputință sau teama de a fi judecată. Prietenii nu te înțeleg, partenerul îți minimizează emoțiile sau trebuie să îți alegi cu grijă fiecare cuvânt pentru a evita un conflict? Oare te poți exprima sincer în relațiile tale și te simți ascultată atunci când vorbești despre ceea ce te preocupă? Uneori, nu ai nevoie de mai multă distanță, ci de relații în care să nu simți că trebuie să te aperi permanent. Dacă observi că te retragi mai ales după anumite interacțiuni, încearcă să identifici ce anume are impact asupra ta. Ai nevoie de mai multă reciprocitate? De conversații mai sincere? De respectarea limitelor pe care le pui ori chiar de formularea lor?

Îți este teamă să fii vulnerabilă?

Dacă ai învățat că trebuie să te descurci singură, că vulnerabilitatea este o slăbiciune sau că oamenii te pot răni atunci când te apropii prea mult, evident izolarea poate părea, în mod fals, o alegere mai sigură. Ce crezi că s-ar întâmpla dacă le-ai spune prietenilor sau partenerului că treci printr-o perioadă dificilă? Te temi că vei fi o povară deci respinsă? Că vei fi criticată?

Citește și:
Credințe greșite despre furie și cum ajung să îți afecteze relația

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
10 miniserii de comedie captivante, pe care să le vezi dacă n-ai mult timp la dispoziție
Lifestyle
10 miniserii de comedie captivante, pe care să le vezi dacă n-ai mult timp la dispoziție
Evenimente conexe în ediția din acest an a Festivalului Național de Teatru
Lifestyle
Evenimente conexe în ediția din acest an a Festivalului Național de Teatru
10 drame istorice care te vor intriga și pe care merită să le vizionezi
Lifestyle
10 drame istorice care te vor intriga și pe care merită să le vizionezi
Motorul invizibil al Haute Couture: Cum se gestionează cel mai înalt nivel al modei
Lifestyle
Motorul invizibil al Haute Couture: Cum se gestionează cel mai înalt nivel al modei
Credințe greșite despre furie și cum ajung să îți afecteze relația
Lifestyle
Credințe greșite despre furie și cum ajung să îți afecteze relația
Filmul "Jurnalul unei cameriste", regizat de Radu Jude, este pe lista scurtă pentru Premiile Academiei Europene de Film 2027
Lifestyle
Filmul "Jurnalul unei cameriste", regizat de Radu Jude, este pe lista scurtă pentru Premiile Academiei Europene de Film 2027
Publicitate
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
City break de toamnă în Cehia, cu Wolt la îndemână
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
S-a aflat cum a ajuns fostul actor-copil în țarcul tigrului care l-a ucis! Ce au descoperit anchetatorii
S-a aflat cum a ajuns fostul actor-copil în țarcul tigrului care l-a ucis! Ce au descoperit anchetatorii
Primele apropieri fierbinți între Prințul Marco și Gabriela. Imagini în premieră
Primele apropieri fierbinți între Prințul Marco și Gabriela. Imagini în premieră
Gabi Torje și Alexuc Ciurariu, surprinși de șoferița care i-a luat la autostop. Ce au observat în mașină: „Voia să fii Labubu ei”
Gabi Torje și Alexuc Ciurariu, surprinși de șoferița care i-a luat la autostop. Ce au observat în mașină: „Voia să fii Labubu ei”
Bianca Iotu spune de ce a ales să facă dragoste la Insula Iubirii: „N-am suferit, n-am plâns, nu mi-a părut rău după”
Bianca Iotu spune de ce a ales să facă dragoste la Insula Iubirii: „N-am suferit, n-am plâns, nu mi-a părut rău după”
Unica.ro
Botez de lux pentru tripleții fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu! Tort spectaculos, invitați unul și unul, politicieni și oameni influenți din România, și un decor cum rar vezi la astfel de evenimente / FOTO
Botez de lux pentru tripleții fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu! Tort spectaculos, invitați unul și unul, politicieni și oameni influenți din România, și un decor cum rar vezi la astfel de evenimente / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Cristina Demetrescu avertizează că o zodie va fi lovită de un val uriaș de necazuri în octombrie: „Poate veni și cu afecțiuni... probleme de sănătate”. Despre ce zodie e vorba
Cristina Demetrescu avertizează că o zodie va fi lovită de un val uriaș de necazuri în octombrie: „Poate veni și cu afecțiuni... probleme de sănătate”. Despre ce zodie e vorba
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
Cristina Demetrescu avertizează că în octombrie o zodie va fi lovită de un mare val de ghinion! Cine sunt nativii care atrag necazurile ca un magnet
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Ghidul suprem al studentului: Cum este să trăiești și să studiezi la Madrid cu ELLE Education
Ghidul suprem al studentului: Cum este să trăiești și să studiezi la Madrid cu ELLE Education
Lifestyle

+ Mai multe
Filme care au reușit performanța de a încasa 2 miliarde de dolari la box office
Filme care au reușit performanța de a încasa 2 miliarde de dolari la box office
Lifestyle

Sigur ai văzut pe ecrane aceste filme și ai auzit despre ele, însă cel mai probabil nu știai un amănunt foarte important: au încasat 2 miliarde de dolari la box office.

+ Mai multe
Te culci târziu și, implicit, dormi puțin? Cum greșești când crezi că astfel câștigi timp pentru tine sau pentru partenerul tău
Te culci târziu și, implicit, dormi puțin? Cum greșești când crezi că astfel câștigi timp pentru tine sau pentru partenerul tău
Lifestyle

Faptul că te culci târziu va veni treptat cu costuri din ce în ce mai mari, iar acest comportament trebuie corectat.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC