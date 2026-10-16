Îți vine să te izolezi de prieteni și de partener? Întrebări pe care e important să ți le pui

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Vrei să îți pui telefonul pe mute și să nu mai răspunzi nimănui. Nu mai ai chef de conversații, întâlniri, să asculți sau să povestești nimic, doar ai nevoie de timp pentru tine. Poate că ai avut o perioadă aglomerată, stresantă și tot ce vrei e liniște. Dar ce se întâmplă atunci când dorința de retragere se amplifică și începi să te îndepărtezi inclusiv de oamenii la care ții? Să ai nevoie de spațiu personal nu e o problemă în sine. Dar e important să înțelegi ce se întâmplă atunci când vorbim deja despre o izolare care îți afectează prieteniile, relația de cuplu sau în general starea emoțională.

Ești obosită sau eviți ceva?

Înainte să interpretezi dorința de a fi singură ca pe un semn că ceva nu e în regulă cu tine, analizează tot contextul. Ai avut o perioadă solicitantă la serviciu? Nu ai dormit suficient? Ai prea multe responsabilități care te copleșesc și simți că nu mai ai energie pentru nimeni? Uneori, retragerea ori izolarea de scurtă durată reprezintă o strategie firească de recuperare. Alteori, poate deveni o strategie prin care eviți emoții care dor sau situații mai delicate.

Poate că te temi de o discuție cu partenerul, te simți dezamăgită de prieteni sau nu știi cum să exprimi anumite limite pe care e necesar să le pui. Singurătatea îți oferă liniște și te ajută să îți recapeți energia sau doar amână o problemă pe care nu știi cum să o gestionezi? Odihna te poate ajuta să te reconectezi, în timp ce evitarea repetată poate adânci distanța dintre tine și cei apropiați.

Trebuie să fii mereu disponibilă pentru ceilalți?

Ești persoana care ascultă, oferă sfaturi, rezolvă probleme și încearcă să fie prezentă ori de câte ori cineva are nevoie de ajutor? Ei bine, dinamica aceasta poate deveni epuizantă, mai ales când are în spate autosacrificiu din plin sau tendința de a te subjuga celorlalți, ale căror nevoi, dorințe, alegeri consideri că sunt mult mai importante decât ale tale. Te izolezi pentru că ai nevoie de odihnă sau pentru că nu ai învățat să îți protejezi limitele fără să te simți vinovată?

Dacă accepți fiecare invitație, preiei problemele prietenilor și îți adaptezi constant programul la nevoile partenerului, cel mai probabil ajungi să asociezi apropierea emoțională cu un efort teribil și diverse obligații pe care e musai să le bifezi. Nu, nu trebuie să dispari din viețile oamenilor pentru a avea timp pentru tine. Poți să refuzi o întâlnire, să amâni o conversație sau să spui că nu ai resursele necesare pentru a analiza o problemă în acel moment. Limitele sănătoase îți permit să rămâi conectată cu cei dragi, fără să te neglijezi pe tine.

Te simți în siguranță emoțional în relațiile tale?

Dorința de izolare poate ascunde și dezamăgire, neputință sau teama de a fi judecată. Prietenii nu te înțeleg, partenerul îți minimizează emoțiile sau trebuie să îți alegi cu grijă fiecare cuvânt pentru a evita un conflict? Oare te poți exprima sincer în relațiile tale și te simți ascultată atunci când vorbești despre ceea ce te preocupă? Uneori, nu ai nevoie de mai multă distanță, ci de relații în care să nu simți că trebuie să te aperi permanent. Dacă observi că te retragi mai ales după anumite interacțiuni, încearcă să identifici ce anume are impact asupra ta. Ai nevoie de mai multă reciprocitate? De conversații mai sincere? De respectarea limitelor pe care le pui ori chiar de formularea lor?

Îți este teamă să fii vulnerabilă?

Dacă ai învățat că trebuie să te descurci singură, că vulnerabilitatea este o slăbiciune sau că oamenii te pot răni atunci când te apropii prea mult, evident izolarea poate părea, în mod fals, o alegere mai sigură. Ce crezi că s-ar întâmpla dacă le-ai spune prietenilor sau partenerului că treci printr-o perioadă dificilă? Te temi că vei fi o povară deci respinsă? Că vei fi criticată?

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Foto: PR

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