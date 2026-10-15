Geanina Ilieș, un nou început după 20 de ani de televiziune. Ce proiect pregătește vedeta

Geanina Ilieș își îndreaptă atenția către un proiect de suflet, după mai bine de 20 de ani de carieră în televiziune.

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  de  ELLE.ro
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Geanina Ilieș se pregătește pentru o nouă etapă profesională. După mai bine de două decenii petrecute în televiziune, prezentatoarea a decis să își îndrepte atenția către un proiect independent, pe care și-a dorit de mult timp să îl realizeze. Vedeta va lansa propriul podcast, intitulat „Perfect Imperfect”, și a dezvăluit de ce a ales să facă această schimbare.

Geanina Ilieș, detalii despre noul proiect

Experiența acumulată în televiziune i-a oferit Geaninei Ilieș ocazia să întâlnească numeroși oameni și să le descopere poveștile. Acum, prezentatoarea își dorește să continue aceste conversații într-un format diferit, care să îi permită să abordeze subiecte personale și să creeze o legătură mai apropiată cu invitații săi.

Într-un interviu acordat recent, vedeta a mărturisit că a investit mult timp și energie în pregătirea podcastului, fiind important pentru ea ca rezultatul să îi reflecte personalitatea și valorile.

„După mai bine de 20 de ani de televiziune, am simțit că a venit momentul să dau viață acestui proiect personal în care cred din toată inima. Perfect Imperfect este un proiect de suflet, pe care îl port în gând de foarte mult timp și în care am pus enorm de multă emoție. Am lucrat mult la identitatea lui, pentru că mi-am dorit să construiesc ceva care să mă reprezinte cu adevărat, atât ca jurnalist, cât și ca om”, a declarat Geanina Ilieș pentru Click!.

Geanina Ilieș își va filma podcastul în propria locuință

Un detaliu aparte al noului proiect este locul ales pentru filmări. În locul unui studio tradițional, Geanina Ilieș a preferat să își transforme propria casă într-un spațiu dedicat conversațiilor. Prezentatoarea consideră că atmosfera familiară îi va ajuta pe invitați să vorbească mai relaxat și să împărtășească experiențe personale, fără presiunea aparițiilor publice.

„Am ales să îl filmez chiar la mine acasă, într-un cadru cald, intim, în care invitații mei să se simtă în largul lor, ca într-o discuție între prieteni. Cred că cele mai frumoase conversații apar atunci când oamenii se simt confortabil să fie ei înșiși, fără măști, fără presiunea perfecțiunii”, a explicat vedeta.

Se va întoarce Geanina Ilieș în televiziune?

Deși în prezent își concentrează atenția asupra podcastului, Geanina Ilieș nu consideră că această decizie marchează despărțirea definitivă de televiziune. Vedeta spune că rămâne recunoscătoare pentru experiențele profesionale din ultimii 20 de ani și nu exclude posibilitatea de a reveni, la un moment dat, pe micul ecran.

„Cât despre televiziune, ea va rămâne întotdeauna o parte importantă din mine. Mi-a oferit enorm și sunt recunoscătoare pentru tot ce am construit în acești ani. Nu spun că nu mă voi mai întoarce vreodată pe micul ecran, însă în această etapă îmi doresc să îmi dedic toată atenția acestui podcast. Simt că este momentul lui și, poate, și al meu de a spune povești într-un mod puțin diferit, mai aproape de oameni”, a mărturisit Geanina Ilieș.

Ce spune despre trecerea anilor

Geanina Ilieș continuă să impresioneze prin stilul său de viață echilibrat și prin forma fizică excelentă pe care o afișează la 41 de ani. Fosta prezentatoare păstrează o relație foarte apropiată cu comunitatea de fani de pe rețelele sociale. De această dată, Geanina Ilieș a transmis un mesaj despre cum s-a schimbat pe parcursul înaintării în vârstă.

„La 20 de ani credeam că trebuie să demonstrez. La 30 de ani credeam că trebuie să reușesc. Dar la 40 de ani am înțeles că, de fapt, trebuie doar să fiu eu.
Dacă citește această postare o femeie care are frumoasa vârstă de 20 sau 30 de ani, vreau să-i spun un singur lucru: nu te teme de anii care vin. Nu sunt un dușman. Sunt cel mai frumos dar pe care ți-l poate face viața.”, și-a început ea confesiunea.

Geanina Ilieș a mărturisit că fiecare moment dificil prin care a trecut i-a marcat existența, ajutând-o să devină persoana care este astăzi.

„Pentru mine, viața începe parcă cu adevărat la 40 de ani. Maturitatea m-a învățat că nu trebuie să am toate răspunsurile. Experiențele m-au făcut mai înțeleaptă. Vulnerabilitățile m-au făcut mai autentică. Momentele grele mi-au arătat cât de puternică sunt, iar cele frumoase m-au învățat să le prețuiesc cu adevărat. La 40 de ani nu mai alerg după validare. Aleg liniștea. Nu mai încerc să fiu pe placul tuturor. Aleg oamenii care mă văd și mă iubesc exact așa cum sunt. Nu-mi mai ascund cicatricile, pentru că ele spun povestea femeii care am devenit.”, a mai spus ea.

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Foto: Instagram

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