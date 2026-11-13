Christina Applegate, noi declarații despre starea sa de sănătate, după ce a fost diagnosticată greșit cu scleroză multiplă. Ce suspiciuni are actrița

Christina Applegate a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă și despre posibilele cauze ale simptomelor sale, după ce a fost diagnosticată greșit cu scleroză multiplă.

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  de  ELLE
Christina Applegate, noi declarații despre starea sa de sănătate, după ce a fost diagnosticată greșit cu scleroză multiplă. Ce suspiciuni are actrița

Christina Applegate, în vârstă de 54 de ani, a dezvăluit că ia în calcul posibilitatea ca implanturile sale mamare să fie responsabile pentru o parte dintre problemele de sănătate cu care se confruntă. Actrița a vorbit despre această suspiciune în cel mai recent episod al podcastului „MeSsy”, pe care îl prezintă alături de Jamie-Lynn Sigler, explicând că încearcă să găsească o explicație pentru simptomele sale, după ce a aflat că diagnosticul de scleroză multiplă primit în urmă cu șase ani era greșit.

„Am suferit o mastectomie bilaterală în 2008 și a trecut de mult timpul la care ar fi trebuit să îmi înlocuiesc implanturile”, a declarat actrița.

„Și jur că, în ultimii cinci ani sau cam așa ceva, m-am tot gândit: „Dacă implanturile au început să curgă și mă otrăvesc?”, a continuat aceasta.

Christina Applegate a menționat că a aflat despre existența unui studiu care ar sugera că simptomele asociate scurgerilor din implanturile mamare pot semăna cu cele ale sclerozei multiple. Actrița nu a oferit însă detalii despre cercetarea la care făcea referire.

„Așadar, este unul dintre lucrurile pe care intenționez să le investighez, pentru că m-am gândit la această posibilitate”, a explicat ea.

Christina Applegate a fost diagnosticată cu cancer de sân în august 2008, când a decis să fie supusă unei mastectomii bilaterale. Ulterior, actrița a trecut printr-o intervenție de reconstrucție mamară, care a presupus inițial utilizarea unor expandoare tisulare umplute cu soluție salină, urmate de implanturi mamare saline.

Într-un interviu acordat revistei Women’s Health în 2009, citat de PEOPLE, actrița a recunoscut că îi era dificil să se obișnuiască cu schimbările fizice de după operație.

„Este foarte greu, pentru că pur și simplu nu mai sunt la fel. Și aveam niște sâni foarte frumoși”, mărturisea atunci Applegate.

În prezent, actrița încearcă să identifice cauza simptomelor care îi afectează tot mai mult viața de zi cu zi. Aceasta a explicat că procesul de investigare este complicat, mai ales în condițiile în care există numeroase afecțiuni care ar putea explica problemele cu care se confruntă.

„Să îmi conving medicii să facă toate aceste investigații este foarte dificil. Este copleșitor. Sunt atât de multe lucruri diferite care ar putea fi în neregulă”, a declarat ea.

Christina Applegate a vorbit și despre durerile articulare severe, care au ajuns să îi limiteze considerabil mobilitatea.

„Acum nu îmi mai pot mișca deloc umărul drept. Nu îmi pot ridica brațul. Și mai am tot felul de alte probleme”, a povestit actrița cunoscută pentru rolul din „Married… with Children”.

Aceasta a dezvăluit că diminețile sunt deosebit de dificile și că are nevoie de cel puțin zece minute pentru a se ridica din pat, „pentru că mă doare tot corpul”.

Problemele de sănătate au avut un impact și asupra stării sale emoționale. În același episod al podcastului, actrița din „Dead to Me” a recunoscut că își pierde cumpătul în timpul ședințelor de terapie și că îi este greu să urmeze recomandările primite.

„Terapeuta mea începe să își piardă răbdarea cu mine, în sensul că nu fac lucrurile pe care îmi cere să le fac, adică acele lucruri care mi-ar ajuta sănătatea psihică”, a mărturisit Applegate.

Christina Applegate a dezvăluit că a fost diagnosticată greșit cu scleroză multiplă

În octombrie, Christina Applegate a aflat că nu suferă de scleroză multiplă, la cinci ani după ce făcuse public diagnosticul, în august 2021. Vestea a venit după o perioadă îndelungată în care starea sa de sănătate s-a deteriorat, iar acum Applegate încearcă să descopere ce afecțiune se află, de fapt, în spatele simptomelor sale.

În episodul din 3 noiembrie al podcastului „MeSsy”, aceasta a recunoscut că este „extrem de frustrată” și că simte că a ajuns din nou „la punctul de plecare”. Actrița a explicat că face noi investigații pentru boli care pot avea simptome asemănătoare sclerozei multiple. Printre acestea se numără artrita reumatoidă, lupusul și boala Lyme.

Applegate a precizat că toate aceste afecțiuni pot avea manifestări care „seamănă într-o anumită măsură cu cele ale sclerozei multiple”.

„Fac treptat analize pentru toate aceste afecțiuni”, a declarat ea.

Actrița, care a avut și o apariție în serialul „Friends”, a mai dezvăluit că starea sa de sănătate „s-a înrăutățit” în ultima perioadă. Deocamdată, aceasta nu a primit un nou diagnostic care să explice simptomele și continuă investigațiile medicale.

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Foto: Getty Images

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