Andreea Marin, dezvăluiri despre viața fiicei sale în America. Cum se descurcă Violeta departe de casă

Andreea Marin a făcut noi dezvăluiri despre fiica sa, Violeta, care studiază în Statele Unite ale Americii.

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  de  ELLE.ro
Andreea Marin și Violeta
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Andreea Marin a vorbit despre schimbările din viața fiicei sale, Violeta, care a plecat în Statele Unite ale Americii pentru a-și continua studiile. Deși distanța dintre ele nu este deloc ușor de gestionat, fosta prezentatoare TV a găsit o modalitate de a păstra legătura zilnic cu tânăra. Vedeta a dezvăluit cum s-a adaptat Violeta la facultate, dar și câteva detalii despre relația sentimentală a acesteia.

Andreea Marin, despre viața de studentă a fiicei sale în SUA

Prezentă la gala aniversară a revistei VIVA!, Andreea Marin a atras atenția printr-o apariție elegantă. Vedeta a ales o rochie care i-a pus în valoare silueta și a completat ținuta cu un accesoriu cu o semnificație aparte: o geantă vintage, veche de peste 50 de ani, pe care a moștenit-o de la mama sa.

Cu această ocazie, fosta prezentatoare a emisiunii „Surprize, surprize” a acordat un interviu publicației VIVA!, în care a povestit despre fiica sa, Violeta, și despre noua etapă din viața acesteia.

Tânăra studiază în Statele Unite, iar mutarea peste Ocean a reprezentat o schimbare importantă atât pentru ea, cât și pentru mama sa. Andreea Marin a recunoscut că începutul nu a fost lipsit de provocări, în special din cauza distanței față de familie. Cu timpul, însă, Violeta s-a obișnuit cu noul mediu, și-a făcut prieteni și a început să se implice în numeroase activități.

„Foarte bine (s-a adaptat la viața de studentă n.red.). La început i-a fost mai greu pentru că distanța nu e ușor de dus, dar acum e bine și-a făcut prieteni și are o activitate nebună, seamănă cu mama ei.”, a spus Andreea Marin.

Cum comunică Andreea Marin și Violeta, în ciuda diferenței de fus orar

Chiar dacă locuiesc la mii de kilometri distanță, Andreea Marin și fiica sa nu lasă să treacă o zi fără să vorbească. Cele două și-au creat un obicei din a discuta la telefon, iar conversațiile lor nu se limitează la facultate sau la responsabilitățile cotidiene. Dimpotrivă, vedeta spune că au o relație apropiată și că își povestesc inclusiv cele mai banale întâmplări. Diferența de fus orar le obligă însă să își organizeze atent programul, astfel încât să găsească momente potrivite pentru amândouă.

„Despre toate prostiile (vorbesc la telefon n.red.). Bârfim, ca între fete. Avem câte o șuetă în fiecare zi. Și uite, mă ții pe loc. Acum am telefonul cu ea, la ora asta. Sunt ore stabilite, pentru că e o distanță de șapte ore, de fapt. Fusul orar ne obligă să alegem orele la care putem vorbi amândouă.”, a mai spus ea.

Ce spune Andreea Marin despre iubitul Violetei

În cadrul aceluiași interviu, Andreea Marin a făcut și o scurtă referire la viața sentimentală a fiicei sale. Întrebată despre iubitul Violetei și locuitul cu tânăra în SUA, vedeta a explicat că el este mai mic decât fiica ei și că mai are de așteptat până să ajungă la facultate.

„Nu, nu, nu. El (prietenul Violetei n.red.) este cu un an mai mic și mai e până ajunge la facultate.”

Andreea Marin, despre educația Violetei

Pentru Andreea Marin, disciplina nu a însemnat rigiditate, ci un set de reguli și valori menite să o protejeze pe Violeta și să o ajute să înțeleagă diferența dintre dorințe de moment și alegeri bune pe termen lung. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-a aplicat constant a fost curajul de a spune „nu” atunci când a simțit că o decizie nu era în beneficiul fiicei ei.

„Iubirea e necondiționată, dar asta nu înseamnă că îți voi spune Da la orice. Te iubesc, dar uneori îți voi spune ‘Nu’. Când o să îți spun ‘Nu, ai încredere că nu îți spun’, nu doar ca să mă împotrivesc ție, ai încredere că mama știe mai mult decât știi tu. Și dacă știe mai mult, întreab-o: ‘Mamă, de ce spui nu?’ Dacă tu ai încredere că mama are o motivație puternică și că ea îți vrea binele mereu, atunci nu te vei mai necăji că ți se spune Nu. Ci doar te vei întreba: ‘Oare de ce spune nu?'”, a povestit Andreea Marin în podcastul „Celebru și Părinte”.

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Foto: Arhiva ELLE

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