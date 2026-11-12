Noi detalii cutremurătoare despre starea de sănătate a lui Bruce Willis, la trei ani de când a fost diagnosticat cu demență: "Uneori arată ca un bebeluș care..."

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Starea de sănătate a lui Bruce Willis continuă să se înrăutățească, la trei ani după ce a fost diagnosticat cu demență frontotemporală. O sursă apropiată actorului a declarat pentru Daily Mail că acesta „s-a deteriorat considerabil din punct de vedere cognitiv” și că în prezent „trăiește în propria sa lume”.

„Uneori arată ca un bebeluș care privește un obiect cu curiozitate, încercând pur și simplu să înțeleagă ceea ce vede. Dar, dacă te uiți la el, pare un bărbat sănătos, de vârstă mijlocie”, a declarat sursa pentru publicația britanică.

Potrivit aceleiași persoane, Bruce Willis nu este pe deplin conștient de schimbările provocate de boală și de deteriorarea propriei stări de sănătate.

„Știe că viața lui este diferită, dar nu crede că lucrurile s-au schimbat atât de mult. Nu vorbește despre asta și nici nu se plânge prea mult. Simte că ceva nu este în regulă, dar nu înțelege pe deplin ce se întâmplă”, a explicat sursa.

Aceasta a mai precizat că personalitatea actorului s-a schimbat semnificativ în ultimii ani. Dacă în trecut Bruce Willis „avea foarte multă energie și vorbea extrem de mult”, acum pare să fie tot mai „liniștit”.

Bruce Willis a fost diagnosticat cu demență frontotemporală în februarie 2023, la aproximativ un an după ce familia sa anunțase că actorul se retrage din activitate din cauza afaziei, o tulburare care afectează capacitatea de a comunica. La momentul respectiv, familia sa a făcut publică o declarație în care a vorbit despre impactul diagnosticului.

„Deși este dureros, este o ușurare să avem, în sfârșit, un diagnostic clar”, a transmis familia, descriind demența frontotemporală drept o „boală nemiloasă” care poate „afecta pe oricine”.

De la aflarea diagnosticului, actorul din „The Sixth Sense” a beneficiat de sprijinul constant al familiei, inclusiv al celor cinci fiice ale sale. Bruce Willis are două fiice, Mabel, în vârstă de 14 ani, și Evelyn, de 12 ani, împreună cu Emma Heming, cu care s-a căsătorit în 2009. Din căsnicia anterioară cu Demi Moore, actorul mai are trei fiice: Rumer, în vârstă de 38 de ani, Scout, de 35 de ani, și Tallulah, de 32 de ani.

Emma Heming Willis, despre boala actorului

În urmă cu câteva luni, Emma Heming Willis a făcut o serie de mărturisiri emoționante despre boala soțului său, dezvăluind, în cadrul podcastului The Bossticks, provocările cu care se confruntă în această perioadă.

„Sunt într-o stare constantă de doliu. Am învățat doar cum să navighez prin toate acestea”, a mărturisit ea.

„Forma pe care o are Bruce afectează limbajul. Există însă o altă variantă care afectează comportamentul și una care poate influența mișcarea”, a explicat Emma.

Soția actorului a vorbit și despre una dintre cele mai frecvente confuzii legate de această boală. Mulți asociază automat orice formă de demență cu pierderea memoriei, însă aceasta a subliniat că demența frontotemporală este diferită de boala Alzheimer.

„Este o altă parte a creierului. Așa că atunci când oamenii mă întreabă: ‘Își amintește cine ești?’, răspunsul este da, pentru că nu are Alzheimer, ci demență frontotemporală”, a spus ea.

„Cred că aceasta este o concepție greșită foarte răspândită. Când ne gândim la demență, ne gândim automat la pierderea memoriei.”

În prezent, Emma Heming Willis se ocupă de organizarea îngrijirii actorului. Potrivit Daily Mail, Bruce Willis locuiește într-o altă casă, unde beneficiază permanent de sprijinul unei echipe specializate.

Emma a făcut referire și la conceptul de „pierdere ambiguă”, introdus de psihologul Pauline Boss, care descrie experiența celor care resimt pierderea unei persoane dragi, deși aceasta este încă în viață.

„Asta trăiesc mulți dintre cei care îngrijesc persoane cu demență, pentru că omul pe care îl iubesc este prezent fizic, dar poate nu mai este prezent mintal sau emoțional”, a explicat ea.

La începutul acestui an, în podcastul Conversations with Cam, Emma a dezvăluit că Bruce Willis suferă și de anosognozie, o tulburare care împiedică persoana afectată să își conștientizeze propria boală.

„Bruce nu a conștientizat niciodată cu adevărat. Cred că acesta este și blestemul, și binecuvântarea acestei situații. Sunt foarte fericită că nu știe prin ce trece”, a declarat ea.

Emma a explicat că, în cazul anosognoziei, creierul „nu poate identifica ceea ce i se întâmplă”, iar persoanele afectate percep această stare ca fiind normală.

Foto: Instagram

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