Emma Heming Willis, mărturisiri emoționante despre boala soțului său, Bruce Willis: „Sunt într-o stare constantă de doliu”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Emma Heming Willis a oferit noi detalii despre lupta soțului său, Bruce Willis, cu demența frontotemporală și a vorbit deschis despre impactul emoțional pe care boala îl are asupra întregii familii.

Actorul în vârstă de 71 de ani s-a retras din viața publică după ce, în 2022, a fost diagnosticat cu afazie, iar ulterior, în 2023, familia a anunțat că acesta suferă de demență frontotemporală (FTD), o afecțiune neurologică rară și progresivă.

Într-o apariție recentă în podcastul The Bossticks, Emma Heming Willis a oferit detalii rare despre provocările pe care le întâmpină în această perioadă și a mărturisit că trăiește un proces continuu de doliu.

„Sunt într-o stare constantă de doliu. Am învățat doar cum să navighez prin toate acestea”, a spus ea.

Potrivit Mayo Clinic, demența frontotemporală afectează lobii frontali și temporali ai creierului și poate provoca schimbări de personalitate, comportament sau limbaj. În cazul lui Bruce Willis, boala afectează în principal capacitatea de comunicare.

„Forma pe care o are Bruce afectează limbajul. Există însă o altă variantă care afectează comportamentul și una care poate influența mișcarea”, a explicat Emma.

Soția actorului a vorbit și despre una dintre cele mai frecvente confuzii legate de această boală. Mulți asociază automat orice formă de demență cu pierderea memoriei, însă aceasta a subliniat că demența frontotemporală este diferită de boala Alzheimer.

„Este o altă parte a creierului. Așa că atunci când oamenii mă întreabă: ‘Își amintește cine ești?’, răspunsul este da, pentru că nu are Alzheimer, ci demență frontotemporală”, a spus ea.

„Cred că aceasta este o concepție greșită foarte răspândită. Când ne gândim la demență, ne gândim automat la pierderea memoriei”.

În prezent, Emma Heming Willis este principalul îngrijitor al actorului. Potrivit Daily Mail, Bruce Willis locuiește într-o altă casă, unde beneficiază permanent de sprijinul unei echipe specializate. Cei doi au împreună două fiice, Mabel, în vârstă de 14 ani, și Evelyn, de 12 ani.

Actrița Demi Moore, fosta soție a lui Bruce Willis, precum și cele trei fiice adulte ale lor, Rumer, Scout și Tallulah, continuă, de asemenea, să îi fie alături actorului.

Emma a făcut referire la conceptul de „pierdere ambiguă”, introdus de psihologul Pauline Boss, care descrie experiența celor care își plâng persoana iubită chiar dacă aceasta este încă în viață.

„Asta trăiesc mulți dintre cei care îngrijesc persoane cu demență, pentru că omul pe care îl iubesc este prezent fizic, dar poate nu mai este prezent mintal sau emoțional”, a explicat ea.

„Indiferent de forma de demență, aceste boli doar iau și iau, uneori foarte lent, iar tu treci prin diferite tipuri de pierdere în permanență. Așa că te afli într-o stare constantă de doliu”.

Anul trecut, Emma Heming Willis a publicat volumul The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path, în care povestește experiența sa și oferă sprijin altor persoane care au grijă de membri ai familiei diagnosticați cu demență.

La începutul acestui an, în podcastul Conversations with Cam, Emma a dezvăluit că Bruce Willis suferă și de anosognozie, o afecțiune care împiedică pacientul să conștientizeze propria boală.

„Bruce nu a conștientizat niciodată cu adevărat. Cred că acesta este și blestemul, și binecuvântarea acestei situații. Sunt foarte fericită că nu știe prin ce trece”, a declarat ea.

Emma a explicat că, în cazul anosognoziei, creierul „nu poate identifica ceea ce i se întâmplă”, iar persoanele afectate percep această stare ca fiind normală.

Rumer Willis, mărturisiri despre relația cu tatăl său

În ultimele luni, și fiica cea mare a actorului, Rumer Willis, a vorbit despre relația cu tatăl său după diagnostic. Într-un interviu acordat publicației The Inside Edit, ea a mărturisit că, deși totul s-a schimbat, este recunoscătoare pentru timpul petrecut împreună.

„Sunt atât de recunoscătoare că pot să merg să-l văd. Chiar dacă totul este diferit acum, sunt extrem de recunoscătoare”, a spus ea.

Rumer a observat și o nouă latură a personalității tatălui său.

„Există o anumită blândețe. Întotdeauna a fost un tip foarte dur, foarte masculin, iar acum există o tandrețe pe care poate faptul că era Bruce Willis nu i-a permis-o înainte”, a explicat aceasta.

Fiica actorului a mărturisit că nu și-a dat seama cât de răspândită este demența frontotemporală până când familia sa s-a confruntat direct cu această boală.

„Este incredibil pentru mine. Atât de mulți oameni vin acum la mine și îmi spun: «Unchiul meu a avut demență frontotemporală. Tatăl meu a avut această boală»”, a declarat Rumer.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro