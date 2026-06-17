Tom Holland lămurește zvonurile despre nunta cu Zendaya: "Atunci când sunt cu ea..."

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După speculații intense în presa din întreaga lume, cauzate de o serie de fotografii care ar fi fost făcute la ceremonie, actorul din Spider-Man, Tom Holland, face în cele din urmă declarații despre presupusa nuntă cu Zendaya, partenera sa de viață. Mai exact, Holland a confirmat respectivele zvonuri.

În cadrul unui interviu cu publicația Esquire, Tom Holland a fost întrebat dacă membrii familiei sale au fost anunțați despre o serie de imagini generate cu ajutorul inteligenței artificiale, care ar fi arătat presupusa nuntă în legătură cu care s-a speculat luni la rând. Răspunsul actorului a fost simplu și la obiect, clarificând totodată tot ceea ce întreaga lume își dorea să știe.

„Nu i-am anunțat, pentru că toți erau acolo. Asta e tot ce vei obține pe subiect.”, i-a spus Holland intervievatorului care încerca să afle mai multe despre nunta cu Zendaya.

Și, deși actorul nu a dorit să vorbească mai mult, acesta a făcut mărturisiri emoționante despre partenera sa de viață și despre relația solidă dintre ei.

„Industria noastră ne poate pune în fața unor situații foarte stresante, așa că e bine să ai o relație solidă, care să treacă testul timpului. (…) Putem să ne susținem reciproc în feluri în care alții nu ar putea să o facă, pentru că doar noi înțelegem cu adevărat cum este să trăiești acest stil de viață, și cred că este un lux, pentru că nu înțeleg cum aș putea să am acest fel de relație cu oricine altcineva.”

Mai mult, Holland a numit-o pe Zendaya „persoana lui de bază” și „cea mai bună prietenă” a lui.

„Sunt mai fericit decât am fost vreodată atunci când sunt cu ea. Dar nici nu m-am simțit vreodată mai susținut și mai sigur, niciodată. Punct.”

Actorul în vârstă de 30 de ani și Zendaya, partenera sa în vârstă de 29 de ani, s-au întâlnit în 2017, la filmările pentru Spider-Man: Homecoming, și tot atunci au început speculațiile despre o presupusă legătură romantică între acesta și Zendaya, și ea parte din distribuție. Însă cei doi nu au făcut publică legătura dintre ei decât 4 ani mai târziu, în 2021. Încă de pe atunci au început zvonurile despre o presupusă căsătorie între cei doi, însă ele au culminat anul acesta, atunci când actrița, care purtase vreme îndelungată un inel de logodnă, a fost văzută purtând ceea ce părea a fi o verighetă. Doar o lună mai târziu, stilistul Zendayei, Law Roach, responsabil pentru look-urile unui șir impresionant de vedete precum Celine Dion, Lewis Hamilton sau Ariana Grande, a declarat că Holland și Zendaya s-ar fi căsătorit.

„Nunta a avut deja loc. Ați ratat-o. E foarte adevărat”, a spus acesta în cadrul ceremoniei SAG Awards către reporterul Access Hollywood. Cum nunta lui Holland cu Zendaya era un subiect de mare interes, imediat presa a preluat declarația.

În luna martie a acestui an, Zendaya a fost invitată în cadrul emisiunii Jimmy Kimmel Live!, unde a povestit că mulți apropiați au fost foarte supărați că nu au fost invitați la nuntă, după ce o serie de imagini false generate cu ajutorul inteligenței artificiale au circulat în presă.

„Cum îmi vedeam de treabă în viața reală, oamenii îmi spuneau: ‘Doamne, pozele de la nunta ta sunt superbe’, iar eu le ziceam: ‘Dragă, sunt AI. Nu sunt reale’.”

Cu toate că Zendaya a fost dispusă să infirme autenticitatea fotografiilor, ea nu a confirmat zvonurile legate de nuntă, insistând că ea și Holland își doresc să păstreze anumite lucruri doar pentru ei.

„Te aud, dar am limitele mele legate de ce vreau să spun și de ce nu vreau să spun”, a declarat aceasta pentru New York Times, în cadrul podcastului Modern Love, insistând că ea și Holland nu au nimic de ascuns.

Nunta cu Zendaya probabil că va face obiectul multor întrebări cărora Tom Holland va trebui să le facă față, dat fiind faptul că acesta tocmai a început turneul de promovare pentru filmul Spider-Man: A Brand New Day. Cei doi au apărut deja împreună la un eveniment de promovare a filmului, la Madrid, unde Zendaya a purtat presupusa verighetă. Cât despre actriță, și ea va fi foarte vizibilă în perioada următoare. După o primăvară în care a promovat serialul Euphoria și filmul The Drama, în care apare alături de Robert Pattinson, aceasta are acum angajamente legate de Spider-Man, urmând promovarea filmului Odiseea, al lui Christopher Nolan, care se lansează la jumătatea lui iulie. Și pentru că Zendaya este cea mai ocupată actriță a momentului, urmează o toamnă la fel de plină, dat fiind faptul că atunci urmează turneul pentru finalul trilogiei Dune, a lui Denis Villeneuve, care va avea premiera în decembrie.

Foto: Profimedia

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