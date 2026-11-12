Andreea Bălan, mărturisiri sincere despre relația cu George Burcea. Ce regretă artista în privința tatălui fiicelor sale

Andreea Bălan a făcut mărturisiri neașteptate despre relația cu fostul său partener, George Burcea, alături de care are două fiice.

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  de  ELLE.ro
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Andreea Bălan a vorbit deschis despre rolul de mamă și despre alegerile pe care le-a făcut în viața personală. Invitată în podcastul găzduit de dr. Luiza Spiru, artista a recunoscut că s-a grăbit atunci când a decis să întemeieze o familie alături de George Burcea, tatăl celor două fiice ale sale.

Andreea Bălan, despre decizia de a avea copii cu George Burcea

În cadrul discuției, Andreea Bălan a reflectat asupra perioadei în care își dorea să devină mamă, mărturisind că venirea pe lume a copiilor ar fi putut reprezenta și o modalitate de a găsi un nou punct de echilibru în viața sa. Cântăreața a povestit că și-a dorit dintotdeauna două fetițe, pe care le-a adus pe lume la vârsta de 32 și, respectiv, 34 de ani.

Privind retrospectiv relația cu George Burcea, artista consideră că nu și-a acordat suficient timp pentru a-l cunoaște înainte de a lua decizia de a avea copii împreună. Andreea Bălan a recunoscut că dorința puternică de a deveni mamă a influențat felul în care a făcut această alegere.

„Da, posibil să-mi fi dorit copii ca să-mi găsesc o nouă ancoră, da. Și mi-am dorit două fetițe. La 32 de ani, prima, și apoi, la 34, a doua. Da, mi-am dorit. Întâlnirea cu tatăl fetițelor… am ales pentru a face copii. Am ales fără să cunosc. Și aici, cumva, n-a fost înțelept. Nu am avut răbdarea necesară să cunosc persoana mai bine, ca să fiu sigură că este persoana potrivită, că este tatăl potrivit pentru copiii mei.”, a spus Andreea Bălan în podcastul găzduit de dr. Luiza Spiru.

Andreea Bălan, despre divorțul de George Burcea

În aceeași perioadă, actorul a fost implicat într-un incident care a atras atenția publicului, fiind prins sub influența substanțelor interzise la volan. Într-un podcast recent, artitsa a explicat că fostul ei soț avea vicii care au afectat profund familia și a subliniat importanța schimbării personale în viața ei.

„Pentru mine a fost de viață și de moarte să mă schimb. Eu nu mai puteam continua așa. Am văzut că am rămas cu doi copii singură și că alegerile mele nu au fost potrivite pentru că unul m-a înșelat (Keo – n.red.) și am zis că nu mai iau unul așa, iau unul așa, că poate ăsta nu mă înșală, dar avea vicii (Burcea – n.red.). Aveam și doi copii și am o responsabilitate emoțională față de ele să le ofer un exemplu bun. Pentru mine a fost vital să mă schimb și să mă vindec”, a declarat Andreea Bălan în podcastul „Perspective”, găzduit de Luminița Luca.

De asemenea, și George Burcea a recunoscut, într-o emisiune TV, că episodul consumului de stupefiante a fost real, precizând că regretă ceea ce s-a întâmplat și că a fost un caz izolat. Acesta a explicat că a recurs la substanțe interzise deoarece se simțea „abandonat”, ceea ce a dus la „scăparea” sa.

„Episodul cu stupefiante, da, a fost real. S-a întâmplat o singură dată și da, îl regret. A fost o perioadă destul de dificilă pentru mine. Acel lucru nu s-a mai repetat, pentru că de foarte timp sunt în tot felul de teste și tot felul de lucruri. Îmi pare rău ca s-a ajuns atunci în acel punct. Cu siguranță, a fost nevoie să se întâmple, pentru că viața avea să îmi dea o lecție”, a spus actorul în emisiunea În Oglindă în 2021.

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Foto: Instagram

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