Sânziana Negru, imagini romantice alături de Ștefan Floroaica. Cum s-au afișat cei doi

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Sânziana Negru a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram un moment romantic petrecut alături de iubitul ei, actorul Ștefan Floroaica. Cei doi apar într-un videoclip filmat la malul oceanului, într-un decor spectaculos, iar imaginile sunt însoțite de un mesaj despre iubire și libertatea de a fi tu însuți într-o relație.

Sânziana Negru și Ștefan Floroaica, ipostaze tandre la malul oceanului

Sânziana Negru a publicat pe Instagram un videoclip în care apare alături de partenerul său, Ștefan Floroaica. Departe de agitația cotidiană, cei doi se bucură de câteva clipe de relaxare într-un peisaj deosebit, cu oceanul pe fundal. În imaginile distribuite, creatoarea de conținut stă în brațele actorului, iar cei doi râd și par să se bucure din plin de timpul petrecut împreună. Atmosfera relaxată și gesturile de afecțiune surprinse în videoclip conturează un moment de intimitate pe care Sânziana a ales să îl împărtășească publicului.

Dincolo de decorul spectaculos, atenția este atrasă și de mesajul care însoțește postarea.

„Să fii iubit și în continuare să te simți liber”, a scris Sânziana Negru.

Ștefan Floroaica a vorbit în urmă cu ceva timp despre partenera lui, Sânziana Negru, și despre dinamica din relația lor de cuplu. Actorul a dezvăluit cum reușesc să își împartă responsabilitățile, având în vedere că au o pisică și doi câini, iar atât el, cât și creatoarea de conținut au un program încărcat.

„Evident că există… Nu neapărat certuri, dar există discuții despre împărțirea responsabilităților, dar pentru că eu sunt plecat mult mai mult timp la filmări, cumva cad pe ea. Când vin acasă mă ocup fără să îmi spună ea. Să îi scoatem afară, să strângem după ei. E o chestie de cum îți așterni, așa dormi”, a spus Ștefan Floroaica, pentru Xtra Night Show, citat de spynews.ro.

Invitată în podcastul „Vin de-o poveste”, Sânziana Negru a vorbit despre relația cu partenerul ei, Ștefan Floroaica. Inițial, cei doi au păstrat discreția în ceea ce privește povestea lor de dragoste, însă, cu mai multe ocazii, au fost surprinși de paparazzi în ipostaze tandre. Creatoarea de conținut a spus că au ales să dezvăluie public faptul că formează un cuplu după ce s-a întors din competiția America Express, unde a format o echipă alături de Laura Giurcanu.

„Noi am ales să arătăm mai mult partea asta a noastră după ce m-am întors eu acasă. Au fost și articolele despre care vorbim, e adevărat. Eu am ales întotdeauna să fiu destul de rezervată cu partea asta, n-am fost omul care să posteze foarte multe despre ce fel de relație are, cum e relația respectivă. Am dozat și am arătat publicului în măsura în care am crezut că e sănătos și benefic pentru mine. (…) A venit natural, odată ce au apărut din ce în ce mai multe articole și noi ne-am expus din ce în ce mai mult. Nu a fost un moment în care am zis gata, din momentul ăsta ne arătăm lumii. Nici nu consider că e un subiect atât de important. Eu am o viață expusă, eu aleg în fiecare zi să dau anumite lucruri din viața mea publicului de pe Internet. Și atunci, n-am cum să ascund complet treaba asta. Da, îmi trăiesc viața lângă omul ăsta, îmi e drag de el și am multe momente în care vreau să fie și el lângă mine în viața asta expusă. Mai ales că el nu e un om care lucrează în spatele unui birou și nu-l cunoaște nimeni. E expus și el, face parte din domeniul ăsta.”

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Foto: Instagram

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