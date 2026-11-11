Sânziana Negru, imagini romantice alături de Ștefan Floroaica. Cum s-au afișat cei doi

Sânziana Negru a publicat pe Instagram un videoclip romantic alături de iubitul ei, Ștefan Floroaia.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Screenshot
VEZI FOTO
POZA 1 / 16

Sânziana Negru a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram un moment romantic petrecut alături de iubitul ei, actorul Ștefan Floroaica. Cei doi apar într-un videoclip filmat la malul oceanului, într-un decor spectaculos, iar imaginile sunt însoțite de un mesaj despre iubire și libertatea de a fi tu însuți într-o relație.

Sânziana Negru și Ștefan Floroaica, ipostaze tandre la malul oceanului

Sânziana Negru a publicat pe Instagram un videoclip în care apare alături de partenerul său, Ștefan Floroaica. Departe de agitația cotidiană, cei doi se bucură de câteva clipe de relaxare într-un peisaj deosebit, cu oceanul pe fundal. În imaginile distribuite, creatoarea de conținut stă în brațele actorului, iar cei doi râd și par să se bucure din plin de timpul petrecut împreună. Atmosfera relaxată și gesturile de afecțiune surprinse în videoclip conturează un moment de intimitate pe care Sânziana a ales să îl împărtășească publicului.

Dincolo de decorul spectaculos, atenția este atrasă și de mesajul care însoțește postarea.

„Să fii iubit și în continuare să te simți liber”, a scris Sânziana Negru.

Ștefan Floroaica a vorbit în urmă cu ceva timp despre partenera lui, Sânziana Negru, și despre dinamica din relația lor de cuplu. Actorul a dezvăluit cum reușesc să își împartă responsabilitățile, având în vedere că au o pisică și doi câini, iar atât el, cât și creatoarea de conținut au un program încărcat.  

„Evident că există… Nu neapărat certuri, dar există discuții despre împărțirea responsabilităților, dar pentru că eu sunt plecat mult mai mult timp la filmări, cumva cad pe ea. Când vin acasă mă ocup fără să îmi spună ea. Să îi scoatem afară, să strângem după ei. E o chestie de cum îți așterni, așa dormi”, a spus Ștefan Floroaica, pentru Xtra Night Show, citat de spynews.ro

Invitată în podcastul „Vin de-o poveste”, Sânziana Negru a vorbit despre relația cu partenerul ei, Ștefan Floroaica. Inițial, cei doi au păstrat discreția în ceea ce privește povestea lor de dragoste, însă, cu mai multe ocazii, au fost surprinși de paparazzi în ipostaze tandre. Creatoarea de conținut a spus că au ales să dezvăluie public faptul că formează un cuplu după ce s-a întors din competiția America Express, unde a format o echipă alături de Laura Giurcanu.

„Noi am ales să arătăm mai mult partea asta a noastră după ce m-am întors eu acasă. Au fost și articolele despre care vorbim, e adevărat. Eu am ales întotdeauna să fiu destul de rezervată cu partea asta, n-am fost omul care să posteze foarte multe despre ce fel de relație are, cum e relația respectivă. Am dozat și am arătat publicului în măsura în care am crezut că e sănătos și benefic pentru mine. (…) A venit natural, odată ce au apărut din ce în ce mai multe articole și noi ne-am expus din ce în ce mai mult. Nu a fost un moment în care am zis gata, din momentul ăsta ne arătăm lumii. Nici nu consider că e un subiect atât de important. Eu am o viață expusă, eu aleg în fiecare zi să dau anumite lucruri din viața mea publicului de pe Internet. Și atunci, n-am cum să ascund complet treaba asta. Da, îmi trăiesc viața lângă omul ăsta, îmi e drag de el și am multe momente în care vreau să fie și el lângă mine în viața asta expusă. Mai ales că el nu e un om care lucrează în spatele unui birou și nu-l cunoaște nimeni. E expus și el, face parte din domeniul ăsta.”

Citește și:
Antonia, declarație de iubire pentru partenerul ei, Alex Velea. Ce i-a transmis public artista

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Bella Hadid, în ipostaze tandre alături de un bărbat misterios. Cine ar fi noul ei iubit
People
Bella Hadid, în ipostaze tandre alături de un bărbat misterios. Cine ar fi noul ei iubit
Ana Baniciu, declarații despre familie și tatăl ei, Mircea Baniciu. Cum îl descrie pe artist în rolul de bunic: "E mai fricos"
People
Ana Baniciu, declarații despre familie și tatăl ei, Mircea Baniciu. Cum îl descrie pe artist în rolul de bunic: "E mai fricos"
Răzvan Fodor, surprins de reacția soției sale după ce a muncit în gospodărie. Cum l-a ironizat Irina Fodor
People
Răzvan Fodor, surprins de reacția soției sale după ce a muncit în gospodărie. Cum l-a ironizat Irina Fodor
Oana Moșneagu, declarații în lacrimi despre dorința de a deveni mamă: "Una dintre cele mai mari frici ale mele este că aș putea să nu fiu mamă. Cred că..."
People
Oana Moșneagu, declarații în lacrimi despre dorința de a deveni mamă: "Una dintre cele mai mari frici ale mele este că aș putea să nu fiu mamă. Cred că..."
Cristi Chivu, distins cu un premiu important în Italia. Ce a declarat antrenorul lui Inter Milano
People
Cristi Chivu, distins cu un premiu important în Italia. Ce a declarat antrenorul lui Inter Milano
Câți bani, primesc, de fapt, câștigătorii Asia Express 2026. Suma este impresionantă
People
Câți bani, primesc, de fapt, câștigătorii Asia Express 2026. Suma este impresionantă
Publicitate
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Preț fix la energie pentru afacerile mici, pe o perioadă de 26 de luni
Antena 1
De ce Mirela Vaida nu a participat la Asia Express alături de soțul ei. Motivul pentru care a ales-o pe Oana Tomoiagă
De ce Mirela Vaida nu a participat la Asia Express alături de soțul ei. Motivul pentru care a ales-o pe Oana Tomoiagă
Cum arată casa în care locuiește Oana Tomoiagă de la Asia Express. Vedeta a ales să își crească fiul departe de agitația Capitalei
Cum arată casa în care locuiește Oana Tomoiagă de la Asia Express. Vedeta a ales să își crească fiul departe de agitația Capitalei
Finala Asia Express 2026, 11 noiembrie. Valerie Lungu și Alex Gîlcă se luptă cu Gabi Torje și Alin Alexuc pentru marele premiu
Finala Asia Express 2026, 11 noiembrie. Valerie Lungu și Alex Gîlcă se luptă cu Gabi Torje și Alin Alexuc pentru marele premiu
Anca Țurcașiu și iubitul ei au fost prieteni 20 de ani, fără să ia în calcul o relație. Ce s-a întâmplat într-o seară, la Brașov
Anca Țurcașiu și iubitul ei au fost prieteni 20 de ani, fără să ia în calcul o relație. Ce s-a întâmplat într-o seară, la Brașov
Unica.ro
Claudia de la Insula Iubirii, prinsă cu minciuna?! Toată lumea vorbește acum despre asta! Pilotul Eduard și-ar fi luat zborul din viața ei, din această cauză
Claudia de la Insula Iubirii, prinsă cu minciuna?! Toată lumea vorbește acum despre asta! Pilotul Eduard și-ar fi luat zborul din viața ei, din această cauză
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Anunț incredibil în lumea mondenă! Divorțează după 6 ani, deși e iar însărcinată!! Toți vor să afle acum ce s-a întâmplat în familia lor! În poze erau cei mai fericiți, dar ea a decis să depună actele de divorț
Anunț incredibil în lumea mondenă! Divorțează după 6 ani, deși e iar însărcinată!! Toți vor să afle acum ce s-a întâmplat în familia lor! În poze erau cei mai fericiți, dar ea a decis să depună actele de divorț
Care a fost, de fapt, întrebarea roșie, de la care a pornit tot scandalul. Jurnalistul Ovidiu Vanghele i-a adresat-o lui Nicușor Dan, însă președintele nu a răspuns
Care a fost, de fapt, întrebarea roșie, de la care a pornit tot scandalul. Jurnalistul Ovidiu Vanghele i-a adresat-o lui Nicușor Dan, însă președintele nu a răspuns
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Andi Vasluianu, apariție rară alături de fiul său. Cum arată astăzi Toma
Andi Vasluianu, apariție rară alături de fiul său. Cum arată astăzi Toma
People

Andi Vasluianu obișnuiește să fie rezervat la capitolul viață personală și imagini alături de cei doi copii, însă recent a surprins cu o apariție neașteptată împreună cu băiatul său, Toma.

+ Mai multe
Corina Caragea a dezvăluit imagini rare de când a fost concurentă la "Dansez pentru tine." Mesajul prezentatoarei: "O experiență intensă și provocatoare"
Corina Caragea a dezvăluit imagini rare de când a fost concurentă la "Dansez pentru tine." Mesajul prezentatoarei: "O experiență intensă și provocatoare"
People

Corina Caragea a împărtășit cu fanii imagini inedite din perioada în care a fost concurentă în emisiunea "Dansez pentru tine."

+ Mai multe
Câți bani ar fi câștigat Mirela Vaida și Oana Tomoiagă pentru participarea la Asia Express 2026. Cele două au ajuns până în semifinală
Câți bani ar fi câștigat Mirela Vaida și Oana Tomoiagă pentru participarea la Asia Express 2026. Cele două au ajuns până în semifinală
People

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au ajuns până în semifinala Asia Express 2026. Cele două au rezistat în competiție timp de zece etape, fiind chiar și pentru ele o surpriză faptul că au ajuns atât de departe în emisiune.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC