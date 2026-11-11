Cristi Chivu, distins cu un premiu important în Italia. Ce a declarat antrenorul lui Inter Milano

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Cristi Chivu a primit o nouă recunoaștere în Italia, de această dată pentru rezultatele obținute ca antrenor și pentru valorile pe care le promovează în activitatea sa. Fostul internațional român, aflat la conducerea echipei Inter Milano, a fost recompensat cu Premiul pentru Merit Sportiv în cadrul unei ceremonii organizate la Parma.

Cristi Chivu, emoționat de revenirea la Parma

Evenimentul a avut loc luni, la Teatro Regio, cu ocazia celei de-a 48-a ediții a Galei Internaționale Sport Civiltà. Distincția i-a fost acordată de juriul competiției, care a apreciat atât contribuția sa în fotbal, cât și profesionalismul demonstrat de-a lungul carierei.

Premiul a avut o semnificație aparte pentru tehnicianul român, având în vedere legătura sa cu Parma, echipă pe care a pregătit-o în a doua jumătate a sezonului 2024-2025. Chivu a preluat atunci formația italiană într-un moment dificil, când principalul obiectiv era evitarea retrogradării în Serie B. Sub conducerea sa, Parma a reușit să își păstreze locul în prima ligă italiană.

Revenit în orașul în care și-a demonstrat calitățile de antrenor, fostul căpitan al naționalei României a vorbit despre încrederea primită din partea clubului și despre experiența care i-a influențat parcursul profesional.

„Sunt recunoscător pentru încrederea pe care Parma mi-a acordat-o. M-am trezit cu o responsabilitate uriașă, având în vedere obiectivul pe care trebuia să-l ating. Aș spune că a mers bine datorită muncii asidue și modestiei. Revenirea aici este o emoție pură, trebuie să spun, trebuie să recunosc. A devenit ‘a mea’ datorită a ceea ce am vrut să ofer. Am vrut să fiu cât mai profesionist posibil, pentru că echipa merită să fie pe scene importante”, a declarat Cristi Chivu, potrivit Sky Sport Italia.

Parcursul lui Cristi Chivu, de la Parma la Inter Milano

Perioada petrecută la Parma a reprezentat o etapă importantă în cariera de antrenor a lui Cristian Chivu. Rezultatele obținute au contribuit la consolidarea reputației sale în fotbalul italian și au precedat numirea la conducerea echipei Inter Milano. Ulterior, tehnicianul român a preluat formația milaneză, una dintre cele mai importante echipe din Serie A, continuându-și astfel ascensiunea profesională.

Potrivit informațiilor prezentate în materialul inițial, Chivu a reușit să câștige alături de Inter atât campionatul Italiei, cât și Cupa Italiei în sezonul precedent.

Distincția primită la Parma evidențiază însă nu doar performanțele sportive, ci și felul în care fostul internațional român își desfășoară activitatea. Organizatorii au pus accent pe valorile promovate de acesta, printre care seriozitatea, modestia și respectul față de profesie.

Ce sumă va câștiga Cristi Chivu

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană și preluate de Libertatea, conducerea nerazzurrilor dorește să îi prelungească angajamentul până în vara anului 2028. Noul acord ar include și o opțiune pentru încă un sezon, până în 2029.

Contractul ar veni la pachet cu o recompensă financiară consistentă. Sursele citate susțin că tehnicianul ar urma să primească aproximativ 4 milioane de euro brut pe an, sumă care include și bonusurile de performanță. Venitul său anual net s-ar ridica la circa 3,2 milioane de euro.

Comparativ cu actuala înțelegere, este vorba despre o creștere importantă. În prezent, Chivu este remunerat cu aproximativ 2,5 milioane de euro pe sezon, conform contractului semnat în vara anului 2025 și valabil până în 2027. Deși discuțiile dintre cele două părți par să fie aproape finalizate, semnarea noului acord nu se va produce imediat. După lunile intense petrecute între Parma și Inter, antrenorul a decis să își dedice timpul familiei înainte de a reveni la activitatea profesională.

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Foto: Profimedia

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