Thomas Markle, tatăl lui Meghan Markle, reținut din nou după ce și-ar fi tăiat brățara electronică. Prima fotografie după arestare

Thomas Markle, tatăl lui Meghan Markle, a ajuns din nou în custodia autorităților, după ce și-ar fi îndepărtat brățara electronică de monitorizare.

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  de  ELLE.ro
Thomas Markle, tatăl lui Meghan Markle, reținut din nou după ce și-ar fi tăiat brățara electronică. Prima fotografie după arestare

Fotografia realizată de autorități lui Thomas Markle după reținere a fost făcută publică, după ce tatăl lui Meghan Markle și-ar fi îndepărtat dispozitivul electronic de monitorizare montat la gleznă.

În fotografie, realizată de Biroul Șerifului din comitatul Pinellas, Florida, fostul director de lumini pentru televiziune în vârstă de 82 de ani privește direct spre obiectivul aparatului foto. Acesta poartă ceea ce pare a fi o uniformă portocalie de deținut. Tatăl lui Meghan Markle, Ducesa de Sussex, a fost reținut în aceeași zi, după ce și-ar fi scos brățara electronică de monitorizare, la doar câteva zile după arestarea sa de vineri, sub acuzația de deținere de materiale pornografice cu minori.

Un purtător de cuvânt al Parchetului Federal din Florida a declarat pentru Page Six că „măsura eliberării sale înainte de proces a fost revocată, iar acesta a fost plasat în detenție”.

Procurorul federal Bill Essayli, din Districtul Central al Californiei, a scris pe platforma X: „În urmă cu patru zile, un judecător federal i-a permis domnului Markle să rămână în libertate până la proces. Acestuia i s-a impus obligația de a purta un dispozitiv electronic de monitorizare a locației”.

Essayli a susținut că Thomas „și-a tăiat brățara electronică luni noaptea, la ora 1:45”, subliniind că „aceste condiții impuse pentru eliberare sunt ordine judecătorești, nu simple recomandări”.

Declarația a continuat: „Solicităm instanței să îi revoce eliberarea și să dispună menținerea sa în detenție până la proces. Vom continua să instrumentăm acest caz cu toată fermitatea permisă de lege”.

Ulterior, un reprezentant al Serviciului Federal al Șerifilor din SUA (U.S. Marshals Service) a declarat pentru Daily Mail că autoritățile nu știau unde se afla Thomas după îndepărtarea dispozitivului de monitorizare și că instituția în care locuia „nu era dispusă să îl primească înapoi”.

Reprezentantul a precizat că Thomas fusese „încredințat fiicei sale, Samantha Markle”. care locuiește în zonă, adăugând că aceasta era „ultima informație pe care o aveam”.

Thomas, căruia i-a fost amputat un picior anul trecut, în urma mai multor probleme medicale, fusese fotografiat anterior în timp ce era scos într-un scaun cu rotile din centrul rezidențial Maravida Senior Living, cu mâinile încătușate, înaintea înfățișării sale de vineri în instanță.

Thomas Markle Sr., care suferă de demență, nu a formulat o pledoarie privind vinovăția sau nevinovăția sa. El a fost eliberat pe cauțiune, cu obligația de a purta un dispozitiv electronic de monitorizare și cu interdicția de a intra în contact cu minori. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare.

Cum a început ancheta împotriva tatălui lui Meghan Markle

Thomas Markle Sr. a devenit subiectul unei investigații desfășurate de poliția din Cebu City, Filipine, după ce fiul său, Thomas Markle Jr., fratele vitreg al lui Meghan, ar fi descoperit materiale care prezintă abuzuri sexuale asupra copiilor în locuința tatălui său din Cebu City.

Materialele suspecte ar fi fost ulterior predate autorităților.

Thomas Markle Sr. a respins acuzațiile într-o declarație pentru Daily Mail, calificându-le drept „minciuni bolnave”. La rândul său, Samantha Markle, fiica acestuia, l-a apărat vehement și l-a acuzat pe Thomas Jr. că ar fi pus la cale o acțiune de „răzbunare” împotriva tatălui lor.

Ulterior, Daily Mail a publicat un articol potrivit căruia un jurnalist ar fi descoperit alte materiale „abjecte” într-un spațiu de depozitare abandonat din Mexic.

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Foto: Profimedia

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