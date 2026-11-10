Ramona Bădescu, declarații rare despre divorțul de fostul soț și motivul separării lor: „În momentul acela avea o relație cu cineva”

Ramona Bădescu a vorbit despre relația pe care a avut-o cu baronul italian Alessandro di Fornaro și motivul care a dus la sfârșitul căsniciei lor.

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  de  ELLE.ro
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În 1993, Ramona Bădescu s-a căsătorit cu baronul italian Alessandro di Fornaro. Au divorțat după șapte ani de căsnicie, iar artista a aflat abia după 20 de ani că fostul ei partener avea un copil împreună cu o altă femeie. 

Ramona Bădescu, sinceră în legătură cu fostul soț

Recent, Ramona Bădescu și-a adus aminte de perioada în care a fost căsătorită cu Alessandro di Fornaro. Artista a menționat faptul că baronul italian era mereu atent și grijului cu ea și zilnic îi făcea gesturi de afecțiune. 

„Un baron avocat. Îți dai seama, orice ceartă era o cauză pierdută. Nu aveam niciodată dreptate. Le întorcea, el avea dreptate tot timpul. (…) Șarmant, elegant. În fiecare dimineață îmi lăsa un mesaj și o floare”, a spus Ramona Bădescu în emisiunea Furnicuțele de la Antena 1. 

După 20 de ani de la despărțire, Ramona Bădescu a descoperit că Alessandro di Fornaro a avut un copil cu altcineva în timpul căsniciei lor. Procesul lor de separare a durat patru ani, iar căsătoria lor a fost anulată inclusiv la Vatican. 

„Am aflat, dar, din fericire, am aflat după 20 de ani. În ultimul an al căsătoriei îl simțeam foarte distant, îl simțeam foarte rece, simțeam că nu mai este iubire. Eu îi făceam surprize, îi găteam. Îmi plăcea să cocoloșesc bărbatul de lângă mine. Să îl alint. Și atunci îi găteam lucrurile bune, îi făceam câte o surpriză, dar vedeam că nu mai apreciază. În momentul acela avea o relație cu cineva. Simțeam că e ceva rece, dar nu aș fi crezut niciodată. Am făcut bine că nu am aflat atunci, pentru că eu am zis vreau să divorțăm, nu ne mai iubim, nu mai are rost să stăm împreună.”

Ramona Bădescu, mărturisiri despre educația fiului ei

Ramona Bădescu a devenit mamă pentru prima dată la vârsta de 51 de ani, iar această veste a luat prin surprindere pe toată lumea, deși în trecut și-a făcut publică dorința de a avea un copil alături de partenerul ei. Vedeta locuiește de mai bine de 30 de ani în Italia, însă obișnuiește să vină des în România

Ramona Bădescu formează din 2017 un cuplu alături de Fabio Cali, un om de afaceri de origine italiană. Cei doi sunt logodiți și au împreună și un băiat, pe nume Ignazio, care a venit pe lume în luna septembrie a anului 2019.

În cadrul unui interviu acordat recent, Ramona Bădescu a vorbit despre cum îl educă pe fiul ei, Ignazio, și despre cum gestionează accesului băiatului ei la tehnologie. 

„Să știi că este o fire foarte atentă, studiază… Ne uităm foarte mult și lucrăm și pe tabletă, și pe cărți, adică combinăm lucrurile. În ziua de astăzi nu poți să-i refuzi copilului actualitatea. Nu sunt de părere ca cineva să spună: „Nu, nu te uita!”, sau: „Uită-te toată ziua!”. Avem niște reguli. Înțelegem, că și eu mă uit la televizor, și eu mă uit pe tabletă. Bine, sunt mare, sunt responsabilă, dar vreau să-l învăț și pe el responsabilitatea. Să înțelegem că avem un orar la care să te uiți, după ce vine de la călărie, după ce vine de la înot…”, a declarat Ramona Bădescu pentru spynews.ro

Ce reguli îi impune Ramona Bădescu fiului ei

Ramona Bădescu a dezvăluit că băiețelul ei are o mulțime de activități extrașcolare cu care își ocupă timpul, fiind, de altfel, și o modalitate prin care cel mic stă cât mai departe de tot ceea ce înseamnă tehnologie. Vedeta nu îi interzice accesul la televizor și tabletă, dar consideră că trebuie să existe un echilibru în acest sens.

„Mergem la înot, la călărie, la lecțiile de afterschool… Eu asta încerc să-i fac, să-i umplu programul și să-i încerc aptitudinile, să văd ce ar vrea să facă atunci când va fi mare. Este important să-l ajuți să înțeleagă ce-i place să facă. Încerc să-i ocup timpul în așa fel încât, când ajunge acasă, să fie atât de obosit încât să se culce. Nu sunt de părere cu „Nu te uita pe tabletă!”. Sunt cea care încearcă să-i ocupe timpul astfel încât să ajungă acasă și să nu-și mai dorească el. Asta cred că este tehnica pe care eu o pun în aplicare și cred că e cea mai bună din punctul meu de vedere. Funcționează!”.

Ramona Bădescu și-a pus pe pauză cariera artistică în primii cinci ani de viață ai copilului ei, pentru a fi alături de fiul ei într-o perioadă atât de importantă și de formare. 

„Am încercat să fac un compromis cu lucrurile în așa fel încât să nu se simtă niciodată lipsa mea. Cât timp am stat acasă, cinci ani de zile am renunțat total la activitatea mea, l-am crescut, am stat acasă. Întorcându-mă la munca mea, pe care am iubit-o și o fac de când sunt mică, încerc să le combin în așa fel încât să nu simtă lipsa mea, dar în același timp să înțeleagă.”

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Foto: Instagram

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