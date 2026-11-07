Zodiile care, într-o relație, sunt foarte atente la greșelile partenerului de cuplu

Zodiile acestea sunt atente la greșelile partenerilor lor de cuplu.

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  de  ELLE.ro
Zodiile care, într-o relație, sunt foarte atente la greșelile partenerului de cuplu

Nicio relație nu este perfectă, iar greșelile pot fi făcute de către ambii parteneri. Contează, de fapt, să aveți o conversație deschisă despre ce anume s-a întâmplat și să învățați o lecție din această situație.

Poți întâlni persoane care în cuplu să fie mereu atente la ce greșeli fac partenerii de cuplu. Acest mod de a acționa nu va duce la o relație sănătoasă, ba din contră, va produce o ruptură. Fie că este vorba despre comportament, opinii, obiceiuri sau chiar personalitate, aceste zodii găsesc de fiecare dată câte ceva de reproșat la adresa partenerului. 

Fecioară

Pentru că Fecioarele își doresc să fie cele mai bune și să evolueze pe zi ce trece, își imaginează că și partenerul de cuplu are aceleași aspirații. Dar, atunci când aceste așteptări nu corespund, intervin problemele deoarece au tendința de a le spune altora să se schimbe. Sunt atente la ce greșeli face un partener și iartă foarte greu. Din cauza perfecționismului, viața lor amoroasă va avea de suferit.

Scorpion

Scorpionii nu sunt deloc blânzi atunci când vine vorba de critici. Preferă să își spună într-un mod sincer părerea, fără ezitări, decât să se ascundă și să lase loc de interpretări. Dar această sinceritate a lor pare să îi rănească pe partenerii de cuplu pentru că mereu îi atenționează atunci când greșesc. Au impresia că ei sunt cei care dețin controlul în relație, când, de fapt, ar trebui să se bazeze pe echilibru.

Leu

Chiar și în cuplu, Leii sunt interesați mai mult de ei decât de partenerul de cuplu. Cu toate astea, observă fără a depune foarte multe eforturi ce defecte are o persoană. Devin deranjanți în momentul în care dau sfaturi nesolicitate legate de felul în care ar putea să se schimbe persoana de lângă ei, iar atunci pot apărea certuri pe tema asta. Inevitabil, partenerii se vor distanța de ei, până când vor pune piciorul în prag și vor comunica deschis.

Săgetător

Săgetătorii sunt atenți la cele mai mici detalii și nu le poate scăpa absolut nimic. Într-o relație amoroasă, par să fie mult prea atenți la greșelile făcute pe partenerul de cuplu. Dacă acțiunile lor sunt nepotrivite, le vor atrage imediat atenția. Nu sunt dispuși să treacă peste și au nevoie de timp pentru a analiza întreaga situație. Își judecă foarte ușor partenerii dacă fac vreun pas greșit.

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Foto: PR

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