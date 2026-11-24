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Într-o societate în care se transmite constant mesajul „părul este mândria ta”, nu avem cum să nu ne panicăm în momentul în care aspiram mai multe fire de păr decât ne-am dori. Iar cu cât ne stresăm mai mult că ne pierdem prețioasa podoabă capilară de la o zi la alta, cu atât înrăutățim situația.

Este firesc să pierdem în jur de 50 și 100 de fire de păr pe zi – așadar, dacă îți cad câteva fire de păr în timp ce faci duș, acest lucru nu semnalează neapărat o problemă. Căderea părului este o parte din viața de zi cu zi – da, înseamnă că scurgerea dușului se înfundă deseori iar covorul trebuie aspirat zilnic – dar asta nu înseamnă că pierderea părului este în totalitate normală.

De ce ne cade părul?

Când vine vorba despre căderea părului, există mai mulți potențiali declanșatori, ceea ce înseamnă că poate fi dificil să identifici motivul pentru care șuvițele tale cad una câte una.

În primul rând, există doua tipuri distincte de cădere a părului: genetice și reactive. Este posibil să fiți predispune genetic la subțierea sau pierderea firelor de păr, așa că veți observa o reducere progresivă a firelor de păr.

Când pierderea excesivă a părului nu depinde de predispoziția genetică, putem să arătăm degetul spre factorii ce produc un dezechilibru intern. Lipsa de vitamine sau fier din organism, pierderea bruscă a kilogramelor, stresul, cât și dereglările hormonale sunt răspunsul întrebării „ce e cu atât de multe fire de păr?” când ne uităm la perie.

Din ce în ce mai multe femei se confruntă cu pierderile semnificative de păr – iar în timp ce visează la o podoabă capilară strălucitoare și deasă, sunt trezite la realitate de nenumăratele fire de păr de pe gresia din baie. Între pop-up-urile nedorite ale internetului, anunțurile cu produse ce te vor salva ca prin miracol de căderea părului și rețetele de măști pe care le găsești pe net, nu știi ce metodă te va scăpa de drama prin care treci – și cât mai repede.

Presupunând că suferi de o simplă cădere a părului (alopecia), iar la baza firelor de păr pierdute nu este o problemă serioasă, există o serie de șampoane, tratamente și suplimente eficiente. Cu toate acestea, ia aminte că pierderea excesivă a părului poate fi un simptom al anemiei, bolii lupus și anomaliilor tiroidiene.

Cele mai eficiente metode de a combate pierderea părului:

1. Minoxidil

Inițial folosit de către bărbații alarmați de pierderea excesivă a părului, minoxidil este singurul tratament avizat de Ministerul Sănătății împotriva căderii părului. Este dovedit științific că minoxidilul este un aliat puternic în combaterea pierderii progresivă a părului, prin stimularea foliculului, astfel producând mai multe fire de păr. Încă o veste bună – este pe rafturile din orice farmacie și se poate achiziționa fără rețetă medicală.

2. Șamponul anti-căderea părului

Când vine vorba de un șampon anti-căderea părului, feriți-vă de șampoanele anti-mătreață, deoarece conțin piritionat de zinc (ZPT), un ingredient obligatoriu al produselor ce promit să te scape de mătreață. Acesta înlătură celulele moarte ale pielii, ceea ce implicit înseamnă că firele de păr vor crește mai lent. De asemenea, dacă găsiți pe lista de ingrediente al unui șampon parabeni, sulfați și parfumuri, puneți-l imediat la loc – aceste ingrediente irită scalpul.

În schimb, orientați-vă spre șampoane ce hidratează scalpul, deoarece vor crea un mediu sănătos și favorabil regenerării părului. Cu alte cuvinte, când sunteți în căutarea produsului salvator, căutați un șampon cu antioxidanți, precum vitamina E și ginseng, aminoacizi și vitamina B, pentru a ajuta la reconstruirea firului de păr.

3. Suplimente contra căderii părului

Se spune că mintea sănătoasă de cele mai multe ori se află într-un corp sănătos – dar probabil cel care a inventat această zicală a uitat să menționeze podoaba capilară. Un plan alimentar sănătos te scapă de colesterol, de acele kilograme în plus, dar îți și poate menține părul des și sănătos.

Însă, un stil de viață sănătos nu se referă strict la câte grame de proteină ai mâncat astăzi, dar și la consumul de suplimente, atunci când organismul are nevoie. Iar podoaba capilară, fiind un țesut neesențial, cerințele sale nutriționale sunt unice – pe lângă o dietă sănătoasă, părul tău are nevoie de vitamine și minerale. Nutrafol este un supliment pentru păr ce restabilește echilibrul natural al hormonilor prin complexul său de vitamina E, extrasă din uleiul de palmier, biotină și keratină.

De asemenea, vitamina D trebuie adăugată în coșul de cumpărături deoarece deficiența de vitamina D poate agrava subțierea părului. Un supliment de biotină este de asemenea recomandat persoanelor afectate de o cădere constantă a părului, întrucât ajută organismul să descompună grăsimile și carbohidrații, pentru a facilita creșterea firelor de păr groase și puternice.

4. Stilul de viață

La fel cum alegerile zilnice, precum o dietă săracă în vitamine și nutrienți sau fumatul, contribuie la apariția bolilor cardiovasculare, ele pot juca un rol în felul în care arată podoaba capilară. Spre exemplu, deficiența de fier sau de vitamine a organismului accentuează ritmul în care cad firele de păr.

Foliculii de păr au nevoie de oxigen, nutrienți și minerale pentru a produce un fir de păr sănătos. Produsele toxice din țigară pot influența circulația sângelui, micșorând vasele sanguine și împiedicând fluxul de sânge. Pentru un păr des și sănătos alege ovăz sau fructe la micul dejun, în loc de covrigul cumpărat pe fugă – și gândește-te înainte să îți aprinzi țigară după țigară.

5. Nutrienții potriviți

Cum oamenii trebuie să consume alimente pentru a avea energie pe parcursul zilei, aceeași regulă se aplică și părului – însă acordă atenție sporită alimentelor potrivite. Părul este format din proteine, ceea ce face ca aportul zilnic de alimente bogate în proteine, precum lactatele și carnea, să fie esențial.

De asemenea, carbohidrații esențiali oferă părului nostru energia de care are nevoie. Fructele proaspete, pâinea integrală sau biscuiții de grâu integral oferă energie celulelor părului. Nu uitați însă de aportul de magneziu, omega 3, fier și zinc, găsite în fasole, nuci, cartofi dulci și peste, întrucât este un cocktail hrănitor pentru păr.

6. Masează-ți scalpul

Dacă numărul de fire de păr pe care le pierdeți zilnic sunt un motiv de îngrijorare, masajul scalpului la fiecare spălare este recomandată. În afara senzației de relaxare pe care ți-o oferă, masarea scalpului stimulează vasele de sânge. Cu cât mai mult sânge curge prin zona scalpului, foliculii primesc mai mulți nutrienți și oxigen.

Pe lângă crearea unui mediu prielnic refacerii firului de păr și întăririi acestuia, masarea scalpului ajută la pătrunderea șamponului pe care îl utilizați – iar dacă este anti-cădere, cu atât mai bine.

7. Lasă părul să se usuce natural

Abia ne-am spălat părul iar în nu mai mult de 40 de minute trebuie să fim gata – inevitabil apelăm la vechiul nostru prieten, uscătorul de păr. Să nu mai menționăm de câte ori scoatem placa de păr din sertar, pentru ca avem câteva șuvite rebele… iar în loc să ne ocupăm numai de ele, ne îndreptăm tot părul.

Aparatele precum uscătorul de păr, ondulatorul și placa de păr funcționează pe bază de căldură. Utilizate în mod constant, mai ales când părul este vopsit, poate provoca ruperea și subțierea, așadar folosiți-le pe cât de rar puteți.

8. Scapă de stres

Certurile permanente cu partenerul de viață și grămada de foi ce s-a adunat pe biroul tău de la muncă își pot pune amprenta asupra părului tău. Stresul poate opri sau încetini creșterea părului – așadar, dacă ați trecut printr-o perioadă stresantă, oferiți timp părului să se refacă și mențineți nivelul de stres la minim.

Dacă sunteți sub o presiune constantă ce nu vă dă pace nici în vise, luați în considerare activități ce reduc stresul, precum meditația, yoga, sau plimbările în parc.

9. Fă-i o vizită doctorului

Nimeni nu înțelege mai bine lipsurile și nevoile organismului nostru decât medicul. Deși de cele mai multe ori căderea părului este cauzată de factorii externi, precum o dietă din care lipsesc vitaminele sau stresul, pierderea constantă a părului poate fi provocată de probleme de sănătate – mai ales dacă este excesivă.

Un medic îți poate evalua simptomele, stabili diagnosticul și determina tratamentul care ți se potrivește. De asemenea, vizita la un medic dermatolog poate fi cheia ta spre o gamă de produse anti-cădere ce se vând numai cu rețetă medicală, care de cele mai multe ori sunt mai eficiente.

10. Fă-ți analizele

Analizele de sânge îți verifică nivelul de feritina (fierul depozitat în sânge) și vitamina D. Căderea părului poate să fie cauzată de o lipsă de nutrienți din sânge, iar, prin integrarea alimentelor bogate în fier în dieta ta sau adăugarea unui supliment de vitamina D în rutina ta zilnică, poți face problema firelor de păr pierdute să dispară.

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Foto: Arhiva ELLE

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