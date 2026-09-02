Liviu Teodorescu, emoționat pentru fiica lui. Ce etapă importantă începe Ecaterina

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Liviu Teodorescu le-a împărtășit fanilor faptul că fiica lui, Ecaterina, începe o etapă importantă, iar artistul este emoționat pentru ea.

Liviu Teodorescu, emoții puternice pentru fiica lui, Ecaterina

Liviu Teodorescu și Iulia Iacob formează un cuplu din perioada liceului. Cei doi s-au căsătorit în vara anului 2021, după 10 ani de relație. Artistul și partenera lui de viață au devenit părinți pentru prima dată în luna iulie a anului 2023. Soția cântărețului a născut o fetiță, pe nume Ecaterina.

Liviu Teodorescu a trăit emoții puternice, pentru că fiica lui, Ecaterina, a început să meargă la grădiniță. Artistul și soția lui, Iulia Iacob, au însoțit-o pe fetița lor la unitatea de învățământ. Cântărețul a recunoscut că a fost un moment care l-a făcut să realizeze cât de repede trece timpul.

„Fata mea a început grădinița, iar eu mă întreb cum au trecut 3 ani într-o secundă.”

Liviu Teodorescu, dezvăluiri emoționante despre fiica lui

Liviu Tedorescu a povestit cu entuziasm faptul că fiica lui, Ecaterina, este atrasă de tot ceea ce ține de muzică și adoră să-l asculte. Mai mult decât atât, prezența constantă a pieselor în casă a făcut ca fetița să le învețe pe de rost, chiar și pe cele care nu au fost încă lansate oficial.

„Eu simt că o să-mi calce pe urme, simt că e o înclinație foarte serioasă spre muzică, în ceea ce o privește dar este strict decizia ei. Eu sunt acolo doar să fiu un exemplu că se poate, mai departe ea o să decidă. Știe toate piesele, care poate unele nici nu se vor lansa vreodată, dar prin faptul că eu le ascult foarte des și sunt acolo, cu urechile pe ele toată ziua, ea le-a învățat pe toate”, a povestit Liviu Teodorescu pentru Click!.

Deși agenda sa este încărcată, artistul încearcă să își organizeze timpul astfel încât să nu neglijeze nici relația de cuplu. Recunoaște că momentele petrecute alături de soție sunt esențiale, iar sprijinul familiei contează enorm în acest echilibru.

„Ne găsim timp. E foarte important să îți găsești timp de cuplu pentru că altfel… E un lucru esențial. Ne găsim și trebuie să ne facem timp pentru toate. O avem și pe mama care ne ajută foarte mult. În timpul zilei ea vine și stă cu asta mică cât timp ne facem noi treburile și suntem plecați. Avem un program foarte spartan”, a mai mărturisit Liviu Teodorescu.

Liviu Teodorescu, mărturisiri inedite despre relația cu fiica lui

Deși Liviu Teodorescu se bucură de o carieră muzicală de succes și are un program profesional aglomerat, el acordă o atenție deosebită vieții de familie. Acum ceva timp, artistul a împărtășit cum reușește să mențină un echilibru între proiectele muzicale și timpul petrecut alături de soție și fiica lor.

„Dacă e trează (n.r. fiica lui) repet cu ea, acasă. Cu ea… cu ea prin jur acolo, pentru că mi se pare esențial să vadă și mai târziu să-și aleagă ea ce își dorește să facă, dar măcar să aibă opțiunea asta. Să vadă puterea exemplului. E foarte inteligentă și foarte prezentă pentru vârsta ei. (…) Chiar ieri am stat cu fetița cât a fost ea la sală. Încercăm să ne împărțim așa, avem și o bonă care ne ajută parțial așa. Da, încerc să petrec cât mai mult timp cu ea, mi se pare elementar. Pentru ce fac toate eforturile astea, dacă nu pentru a petrece timp cu ea și pentru a crește și eu alături de ea”, a spus Liviu Teodorescu pentru „Xtra Night Show”, citat de spynews.ro.

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Foto: Instagram

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