Ce îl surprinde cel mai mult pe Liviu Teodorescu la fiica lui, Ecaterina: „Le-a învățat pe toate”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Liviu Teodorescu trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa, atât pe plan profesional, cât și personal. Artistul are acasă un fan dedicat: fiica lui, Ecaterina, care se apropie de vârsta de 3 ani și care deja îi cunoaște foarte bine muzica.

Liviu Teodorescu, dezvăluiri emoționante despre fiica lui

Cântărețul povestește cu entuziasm că micuța este atrasă de tot ceea ce ține de muzică și adoră să-l asculte. Mai mult decât atât, prezența constantă a pieselor în casă a făcut ca fetița să le învețe pe de rost, chiar și pe cele care nu au fost încă lansate oficial.

„Eu simt că o să-mi calce pe urme, simt că e o înclinație foarte serioasă spre muzică, în ceea ce o privește dar este strict decizia ei. Eu sunt acolo doar să fiu un exemplu că se poate, mai departe ea o să decidă. Știe toate piesele, care poate unele nici nu se vor lansa vreodată, dar prin faptul că eu le ascult foarte des și sunt acolo, cu urechile pe ele toată ziua, ea le-a învățat pe toate”, a povestit Liviu Teodorescu despre fiica lui de 3 ani, Ecaterina, pentru Click!.

Deși agenda sa este încărcată, artistul încearcă să își organizeze timpul astfel încât să nu neglijeze nici relația de cuplu. Recunoaște că momentele petrecute alături de soție sunt esențiale, iar sprijinul familiei contează enorm în acest echilibru.

„Ne găsim timp. E foarte important să îți găsești timp de cuplu pentru că altfel… E un lucru esențial. Ne găsim și trebuie să ne facem timp pentru toate. O avem și pe mama care ne ajută foarte mult. În timpul zilei ea vine și stă cu asta mică cât timp ne facem noi treburile și suntem plecați. Avem un program foarte spartan”, a mai mărturisit Liviu Teodorescu.

Liviu Teodorescu, mărturisiri inedite despre relația cu fiica lui

Deși Liviu Teodorescu se bucură de o carieră muzicală de succes și are un program profesional aglomerat, el acordă o atenție deosebită vieții de familie. Recent, artistul a împărtășit cum reușește să mențină un echilibru între proiectele muzicale și timpul petrecut alături de soție și fiica lor.

„Dacă e trează (n.r. fiica lui) repet cu ea, acasă. Cu ea… cu ea prin jur acolo, pentru că mi se pare esențial să vadă și mai târziu să-și aleagă ea ce își dorește să facă, dar măcar să aibă opțiunea asta. Să vadă puterea exemplului. E foarte inteligentă și foarte prezentă pentru vârsta ei. (…) Chiar ieri am stat cu fetița cât a fost ea la sală. Încercăm să ne împărțim așa, avem și o bonă care ne ajută parțial așa. Da, încerc să petrec cât mai mult timp cu ea, mi se pare elementar. Pentru ce fac toate eforturile astea, dacă nu pentru a petrece timp cu ea și pentru a crește și eu alături de ea”, a spus Liviu Teodorescu pentru „Xtra Night Show”, citat de spynews.ro.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro