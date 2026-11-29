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Există o mulțime de mituri despre relații și iubire, iar unul dintre ele e că mereu trebuie să simți pasiune tulburătoare și un entuziasm copleșitor când vine vorba despre partener. Ok, poate că le simți la început, dar cât de realist este să experimentezi asta și după 3-4-5-10 ani de relație? Nu doar voi vă maturizați și timpul nu trece doar peste voi, ci și peste relație. Iar sentimentele evoluează, se schimbă, fără ca asta să fie un lucru rău sau motiv de panică. O iubire matură vei descoperi că este mult mai gratificantă decât ceea ce simțeai în primele voastre luni, chiar dacă și aceea a fost o perioadă foarte frumoasă.

În cartea Dopamina, autorii Daniel Z. Lieberman și Michael E. Long explică inclusiv ce se întâmplă în creier și cum sentimentele nutrite sunt influențate de hormoni. Respectiv cum dopamina ne aduce împreună, prin bucuria anticipării întâlnirii și prezenței partenerului, ca apoi să își facă loc hormonii ce au legătură cu atașamentul, siguranța, iubirea matură și ca atare cu rezistența în timp a cuplului și menținerii cadrului sigur pentru creșterea copiilor, implicit perpetuarea speciei.

Conexiunea…

… emoțională dintre voi este mult mai puternică și mai profundă. Toate încercările prin care ați trecut v-au făcut să simțiți că sunteți o echipă, că aveți apartenență. Lângă partenerul tău ai un spațiu sigur, un cocon în care te poți retrage pentru a te încărca atunci când simți că resursele sunt aproape de zero. Intimitatea emoțională dintre voi este foarte mare, discutați deschis despre orice, fără teama pedepsei sau a retragerii afecțiunii. Partenerul este primul căruia vrei să îi zici ce ți s-a întâmplat important.

Acceptarea

Nu ești în nicio cursă la finalul căreia trebuie să dovedești că poți sau ești bună. Te simți acceptată și apreciată pentru cum ești tu ca individ, cu toate fațetele personalității tale, cu calitățile și defectele tale. Nu există presiunea schimbării pentru a fi iubită, nici din exterior de la partener și nici de la tine. Vă cunoașteți foarte bine și vă știți punctele forte sau imperfecțiunile pe care le îmbrățișați deopotrivă.

Asumarea efortului

Da, pasiunea nu mai este ca atunci când v-ați cunoscut, și e firesc. Nu scoateți sexul din ecuația voastră relațională, și știți că e necesar să depuneți efort ca să vă păstrați atractivi. Iubirea matură vine și cu o alegere conștientă, zilnică, a partenerului de cuplu și a relației cu el, chiar dacă implică muncă. Calea mai simplă? Despărțirea, fluturași în stomac alături de altă persoană cu care la un moment dat veți ajunge fiecare în același punct de acum și scenariul se repetă. Dar voi alegeți să depuneți efort pentru povestea voastră, în niciun caz să renunțați când vă mai loviți de o dificultate.

Echilibrul emoțional

Evident că aveți momente când vă certați, când sunteți frustrați sau furioși. Dar comunicați și sunteți înclinați spre a vă rezolva problema, nu spre a stabili cine are dreptate. Căci în final fiecare poate avea dreptatea lui. Iubirea matură nu este scutită de emoții negative, dar cantitatea și intensitatea lor este mai mică, tocmai datorită atașamentului și siguranței. Adică în general simțiți liniște, echilibru, stare de bine, nu ca și cum vă aflați într-o tornadă emoțională.

Foto: PR

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