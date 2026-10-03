Semne clare că ești nefericită în cuplu și e cazul să iei atitudine

Pentru a putea repara relația alături de partenerul tău, întâi este necesar să îți asumi că ești nefericită.

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  de  Cristescu Catalina
Semne clare că ești nefericită în cuplu și e cazul să iei atitudine

Fericirea în doi presupune o muncă continuă și conștientă. Iar și cea mai trainică relație poate ajunge în impas. Există varianta de a băga totul sub preș, să mergeți mai departe din inerție, cu un grad scăzut de satisfacție, și varianta în care să recunoști că ești nefericită. Să discuți despre asta cu partenerul și să depuneți amândoi efort pentru a regla situația, punctual, unde este necesar.

Tulburări de somn

Te trezești noaptea de nenumărate ori și îți este foarte greu să adormi din nou. Poate că somnul revine spre dimineață, după ce te-ai plimbat prin casă ore bune sau ai stat cu privirea ațintită în tavan și te-ai gândit la tot ceea ce te nemulțumește. Visele tale de asemenea reflectă problemele cu care te confrunți în cuplu și ai senzația că mintea ta nu se oprește deloc. Continuu te gândești la ceea ce te doare și te cerți în gând cu partenerul tău.

Stare profundă de tristețe

Starea ta de spirit nu este nici pe departe una bună. Te simți apatică, tristă mereu, parcă ești epuizată. Vezi cupluri în care partenerul face gesturi pe care ți-ai dori să le primești și tu din partea bărbatului cu care îți împarți viața. Faci comparații care sunt în defavoarea lui, iar ceea ce îți povestesc prietenele întăresc gradul de insatisfacție, căci vezi cât se poate de clar că se poate și altfel…

Somatizezi

Nefericirea se manifestă și la nivel corporal. Inclusiv anxietatea te vizitează, cu simptomele ei aferente. Nu respiri bine, parcă ai o greutate pe piept, te simți amețită, confuză, te doare stomacul sau ai probleme intestinale, reflux gastroesofagian. Toată furia reprimată caută cumva să iasă la suprafață.

Te simți străină…

… de viața ta. Nu te mai poți conecta autentic cu prietenii tăi, nici la job nu îți mai găsești locul, parcă nu te integrezi nicăieri. Într-un fel realitatea și viața se desfășoară în fața ta, iar tu zici că doar ești spectator, nu un participant activ.

Cauți inconștient forme de autoliniștire

Poate că stai la birou mult mai mult timp decât înainte și astfel evadezi de acasă sau eviți să te întorci prea repede acolo. Apetitul tău s-a modificat și mănânci continuu, de unde și câteva kilograme în plus care te nemulțumesc. Ești tentată să flirtezi, să petreci timp discutând cu diferiți bărbați de la care să primești atenția de care ai avea nevoie din partea partenerului tău. Shopping-ul e o formă temporară de bucurie, ca atare echilibrul financiar este afectat de diverse achiziții ce nu sunt cu adevărat necesare.

Libidou scăzut

Cu cât sunt mai mari nemulțumirile, frustrările, mai pregnantă starea de nefericire, cu atât dorința de a face sex cu partenerul este mai mică. Viața sexuală este un bun barometru pentru problemele din relație.

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Foto: PR

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