Andreea Răducan și-a sărbătorit ziua de naștere alături de familie. Imagini emoționante cu copiii ei

Andreea Răducan și-a sărbătorit ziua de naștere într-un cadru intim, acasă, alături de familie. Fosta campioană a publicat mai multe imagini de la aniversare, inclusiv fotografii cu cei doi copii ai săi, și a transmis un mesaj emoționant despre lucrurile care contează cel mai mult pentru ea.

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  de  ELLE.ro
Andreea Răducan de ziua ei de naștere
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Andreea Răducan și-a sărbătorit ziua de naștere pe 1 octombrie, iar anul acesta a ales să petreacă într-un cadru intim, acasă, alături de familie. Fosta campioană la gimnastică a împărtășit cu urmăritorii săi de pe rețelele sociale câteva imagini de la aniversare, în care apare alături de copiii săi.

Andreea Răducan a împlinit 43 de ani

Pe 1 octombrie, Andreea Răducan a împlinit 43 de ani, iar cu această ocazie a preferat o aniversare liniștită, petrecută în compania celor mai importante persoane din viața ei.

Fosta gimnastă a publicat mai multe fotografii realizate acasă, oferindu-le fanilor o imagine din culisele acestei zile speciale. În cadrele distribuite pe rețelele sociale, Andreea Răducan apare zâmbitoare alături de copiii săi, în timp ce într-una dintre fotografii poate fi văzută în momentul în care suflă în lumânările de pe tortul aniversar.

Dincolo de petrecere și cadouri, mesajul transmis de fosta campioană a fost unul despre familie și recunoștință. Andreea Răducan a mărturisit că are deja ceea ce își dorește cel mai mult, făcând referire la familia sa.

„Când cei dragi mă întreabă ce îmi doresc de ziua mea… Am deja cel mai frumos cadou!
Cu recunoștință și cu inima plină vă mulțumesc tuturor pentru gândurile bune si pentru iubire.”

Andreea Răducan a preferat până acum ca viața ei personală să o păstreze departe de ochii publicului. Fosta gimnastă trăiește o poveste de dragoste discretă alături de Daniel Tandreu, care activează în domeniul economic. Sportiva și partenerul ei de viață s-au căsătorit în toamna anului 2016 și sunt părinții a doi copii, Amira Sophia și Andrei Filip.

Andreea Răducan l-a cunoscut pe cel care i-a devenit soț prin intermediul unor prieteni comuni. După ce o lungă perioadă a stat în Germania, pentru că a plecat alături de părinții săi atunci când avea 6 luni, Daniel Tandreu s-a întors în 2012 în România. La câteva luni distanță de la revenirea în țară, acesta s-a întâlnit și cu fosta gimnastă. 

În ciuda faptului că este foarte discretă când vine vorba de viața ei de familie, Andreea Răducan a surprins recent cu declarațiile făcute despre relația cu soțul ei, Daniel Tandreu, și cei doi copii ai lor, Amira Sophia și Andrei Filip.

„Prioritățile, ca în orice familie cu copii, capătă un nou sens. Și este absolut firesc. Apreciem altfel timpul, păstrăm disciplina (pe care am învățat-o încă de copil), dedicăm cât mai mult timp copiilor, fără însă a renunța la activitățile noastre. Facem lucruri împreună, dar ne străduim să ne și repectăm programul unul altuia”, a declarat Andreea Răducan pentru VIVA!

În ceea ce privește activitățile celor doi copii, Andreea Răducan a mărturisit că Amira Sophia și Andrei Filip sunt atrași de sport și chiar se duce des cu ei în sala de gimnastică.  

„Copiii sunt foarte activi și, uneori, devine o reală provocare să ținem pasul cu energia lor. Le place amândurora sportul și mergem constant în sala de gimnastică, pentru a ne juca, deocamdată. Practicăm înot, iar Amira a mers pentru un an de zile la tenis. Apoi și-a dorit o pauză, așa că îi respectăm dorința. Andrei, deși, este mai mic cu doi ani, ține pasul foarte bine cu sora lui mai mare. Îmi doresc ca ei să facă ceea ce le aduce bucurie. Fiecare avem propriul destin și nu înseamnă că, dacă eu am reușit să fac performanță în gimnastică, copiii mei trebuie să urmeze același parcurs. Însă, îi asigur mereu că sunt lângă ei, indiferent de ce vor alege să facă. Important este să fie cu bucurie și pasiune.”

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Foto: Instagram

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