Olivier Martinez cere custodia exclusivă a fiului său și al lui Halle Berry. Acuzațiile grave aduse actriței

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Halle Berry și fostul ei soț, Olivier Martinez, se află din nou în centrul unei dispute privind custodia fiului lor, Maceo. Actorul francez în vârstă de 60 de ani solicită custodia exclusivă a băiatului de 12 ani și a depus o cerere pentru emiterea unui ordin temporar de restricție împotriva actriței, potrivit documentelor judiciare obținute de PEOPLE.

În cererea depusă în instanță, Martinez susține că Halle Berry, în vârstă de 60 de ani, i-ar fi provocat „suferință emoțională și psihică din cauza abuzului fizic asupra copilului nostru minor, Maceo”.

Actorul susține că cel mai recent incident ar fi avut loc sâmbătă, 26 septembrie 2026, când Berry l-ar fi „agresat fizic pe fiul nostru, Maceo, sărind asupra lui, punându-și mâinile în jurul gâtului său și strangulându-l”.

„Deși incidentul din 26 septembrie 2026, în care reclamanta l-a strangulat pe fiul nostru, este cel mai recent incident de abuz, susțin că au existat și alte cazuri de abuz în ultimii câțiva ani”, afirmă Martinez în documentele citate de PEOPLE. „Aceste alte incidente implică alte agresiuni fizice asupra fiului nostru, precum și abuz verbal și emoțional din partea reclamantei față de mine.”

Ce susține Olivier Martinez că s-a întâmplat

Potrivit documentelor obținute de PEOPLE, Martinez afirmă că, pe 26 septembrie, Maceo l-ar fi sunat și i-ar fi cerut să vină să îl ia, spunându-i că mama sa „l-a atacat fizic” și că „nu era prima dată”.

În timpul conflictului dintre mamă și fiu, Berry l-ar fi „prins pe Maceo de gât și ar fi început să îl stranguleze în timp ce striga: „Cine domină acum?! Cine domină?””, susține Martinez în documentele judiciare.

Actorul afirmă că logodnicul lui Halle Berry, Van Hunt, se afla acolo și că a fost „corect” atunci când l-a apărat pe Maceo în timpul presupusului incident.

Martinez mai susține că actrița ar fi minimalizat incidentele anterioare, „afirmând că glumea sau că doar se juca cu el”. El a făcut referire și la antrenamentele MMA ale lui Berry, susținând că aceasta l-ar fi prins pe Maceo în tehnici de strangulare și ar fi vrut ca băiatul să „cedeze” („tap out”).

Mesajele dintre Halle Berry și Olivier Martinez

În documentele depuse în instanță au fost incluse și mai multe mesaje schimbate de foștii soți. Potrivit PEOPLE, într-una dintre conversații, Martinez i-a spus actriței că Maceo îi ceruse să vină să îl ia mai devreme și a întrebat-o dacă este de acord.

„Nu, nu sunt de acord. Vrea să se lupte cu mama lui?? Ce fel de copil creștem”, ar fi răspuns Berry.

„Ca tată, întreabă-l ce fel de copil este”, a continuat ea într-un alt mesaj. „Eu sunt mama lui?”.

Martinez i-a răspuns că nu știe exact ce se întâmplă, dar a susținut că Berry și Maceo se ceartă frecvent și că situația durează de ceva timp. „Deci îl ții la tine? Chiar dacă [nu vrea] să rămână?”, i-a scris el, potrivit documentelor citate de PEOPLE.

„Sunt mama lui și este greșit! Nu are niciun respect pentru mama lui, iar pentru tine, ca tată, asta nu ar trebui să fie în regulă!!!”, a răspuns Berry.

Actrița a continuat:

„Este lipsit de respect față de mine și simte că eu nu am niciun cuvânt de spus în privința a nimic. Sunt doar sacul cu bani! Este greșit, foarte greșit!”.

O zi mai târziu, duminică, 27 septembrie, Berry i-a trimis un alt mesaj fostului ei soț, în care îi cerea ajutorul pentru a putea vorbi cu Maceo.

„Olivier, am încercat să iau legătura cu Maceo și l-am rugat să vorbească cu mine. Știu că tu consideri în mare măsură că el își ia singur deciziile, dar aș aprecia foarte mult dacă l-ai încuraja să vorbească astăzi cu mine”, i-a scris actrița, potrivit PEOPLE.

„Mă simt îngrozitor în legătură cu ceea ce s-a întâmplat aseară și știu că și el se simte la fel”, a continuat Berry.

Avocata lui Halle Berry respinge acuzațiile

Marina Beck, avocata actriței, a respins acuzațiile formulate de Olivier Martinez. Într-o declarație transmisă PEOPLE, aceasta a descris cererea depusă de actor drept „complet lipsită de temei și în mod deliberat înșelătoare”.

„Să spunem că această cerere este complet lipsită de temei și în mod deliberat înșelătoare ar fi prea puțin spus”, a declarat Beck.

„Din fericire, Halle este obișnuită cu acest tip de comportament scandalos din partea domnului Martinez și, deși este profund întristată, nu va permite ca acest lucru să o împiedice să lupte pentru ceea ce este în interesul lui Maceo și să îi ofere dragostea și sprijinul de care are nevoie”, a continuat avocata.

La rândul său, Patrick Baghdaserians, avocatul lui Olivier Martinez, a declarat pentru PEOPLE că principala preocupare a clientului său este „sănătatea, bunăstarea și siguranța copilului minor, motiv pentru care a făcut demersul în instanță și a solicitat un ordin de restricție pentru violență domestică”.

„A doua preocupare ar fi ca mama să primească ajutorul adecvat de care are nevoie pentru a-și rezolva problemele și a-și îmbunătăți situația, ceea ce, la rândul său, l-ar ajuta pe copilul minor pe viitor”, a adăugat avocatul.

Baghdaserians l-a descris pe Martinez drept „un părinte iubitor”, care „a încercat să facă tot ce a putut”.

„Evident, este întotdeauna dificil atunci când te afli într-o relație de co-parenting. Principala noastră preocupare în acest moment este o singură problemă reală, și anume protejarea acestui copil minunat”, a mai declarat avocatul pentru PEOPLE.

Halle Berry și Olivier Martinez au apelat anterior la terapie

Disputele dintre cei doi în privința creșterii lui Maceo nu sunt recente. În mai 2024, Halle Berry și Olivier Martinez au fost de acord să participe la „terapie de co-parenting”, potrivit unor documente judiciare obținute la momentul respectiv de PEOPLE.

Scopul ședințelor era acela de a „rezolva disputele și conflictele dintre ei, în încercarea de a avea o relație de co-parenting de succes” pentru Maceo, care avea atunci 9 ani.

Berry și Martinez urmau să participe mai întâi la câte o ședință individuală cu specialistul și apoi la cel puțin șase ședințe comune. Van Hunt, logodnicul actriței, avea permisiunea să participe la întâlnirile comune. După cea de-a șasea ședință, specialistul urma să stabilească dacă terapia trebuia continuată.

La scurt timp după această decizie, o sursă declara pentru PEOPLE că foștii soți au abordări diferite în ceea ce privește creșterea fiului lor.

„Au stiluri parentale foarte diferite”, spunea sursa. „Co-parentingul nu a fost ușor. Cu toate acestea, amândoi îl iubesc pe Maceo, iar el este minunat… [este] un elev foarte concentrat. Halle încearcă foarte mult să îi păstreze viața privată.”

Halle Berry și Olivier Martinez au intentat divorțul în octombrie 2015, după doi ani de căsnicie. La momentul respectiv, cei doi au transmis o declarație pentru PEOPLE în care spuneau că vor merge mai departe „cu dragoste și respect unul pentru celălalt și concentrându-ne împreună asupra a ceea ce este cel mai bine pentru fiul nostru”.

Divorțul a fost finalizat abia în 2023, după aproape opt ani. Potrivit documentelor obținute atunci de PEOPLE, cei doi au convenit să împartă custodia legală a lui Maceo.

În cadrul acordului, Berry a fost de acord să îi plătească fostului soț o pensie alimentară de 8.000 de dolari pe lună, precum și „4,3% din orice venit pe care îl obține peste suma de 2.000.000 de dolari”.

Actrița trebuie, de asemenea, să suporte taxele pentru școala privată a fiului lor, uniformele, rechizitele și costurile activităților extracurriculare. Berry a fost de acord și să îi ramburseze lui Martinez eventualele cheltuieli de acest tip aferente anului școlar 2023/2024.

Halle Berry mai are o fiică, Nahla, în vârstă de 18 ani, din relația cu fostul ei partener, Gabriel Aubry.

Foto: Getty Images

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