Cum se menține în formă Monica Bellucci la 62 de ani: „Nu sunt obsedată”

Monica Bellucci nu a fost niciodată adepta dietelor restrictive sau a antrenamentelor intense. La 62 de ani, actrița dezvăluie ce reguli respectă pentru a se menține în formă.

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  de  ELLE
Cum se menține în formă Monica Bellucci la 62 de ani: "Nu sunt obsedată"

Monica Bellucci a împlinit pe 30 septembrie 62 de ani. De-a lungul timpului, actrița a vorbit deschis despre relația sa cu alimentația, sportul și trecerea anilor. Departe de a urma un regim restrictiv sau un program intens de antrenamente, Monica spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic.

În 2015, Monica Bellucci rezuma într-o manieră foarte simplă filosofia sa de viață. „Mănâncă bine, bea bine, fă sex de calitate și râzi mult!”, le spunea ea fanilor.

Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa.

„Adevărul este că îmi plac prăjiturile și pastele, câte un pahar de vin din când în când și, foarte rar, câte o țigară”, declara Monica Bellucci pentru The Telegraph.

În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă cinci mese: mic dejun, prânz și cină, la care se adaugă două gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraneene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado.

În loc să elimine complet anumite alimente, Monica Bellucci preferă să acorde atenție dimensiunii porțiilor. În acest fel, își permite să mănânce și preparatele sau deserturile preferate, fără să transforme dieta într-un regim bazat pe restricții.

Nici sportul nu ocupă un loc exagerat în programul său. Actrița face ocazional pilates, pentru mobilitate și pentru plăcere, și preferă înotul în locul antrenamentelor foarte solicitante. De câteva ori pe săptămână, aceasta înoată aproximativ 45 de minute.

„Bineînțeles că fac puțină mișcare și țin puțin dietă atunci când trebuie să lucrez, dar nu sunt obsedată”, declara ea pentru The Sunday Times.

În același interviu, Monica Bellucci vorbea și despre felul în care relația cu propriul corp s-a schimbat odată cu trecerea timpului.

„Am fost întotdeauna o femeie cu forme, niciodată foarte slabă; așa este natura mea. Și vreau să îmbătrânesc într-un mod liniștit; când ai 50 sau 60 de ani, nu mai ai aceleași nevoi ca atunci când ai 20 de ani.”

„Te schimbi; este ca atunci când copilul tău intră în cameră și îți dai seama că el este pe primul loc. Noi trecem pe locul al doilea. Asta ne oferă o altă perspectivă”, mai spunea actrița pentru The Sunday Times.

Monica Bellucci, despre îmbătrânire și presiunea asupra femeilor

De-a lungul anilor, Monica Bellucci a vorbit în repetate rânduri despre înaintarea în vârstă și despre presiunea pe care industria filmului și standardele de frumusețe o pot exercita asupra femeilor. Într-un interviu acordat Harper’s Bazaar Spania, actrița a respins ideea că trecerea anilor ar trebui privită automat într-o manieră negativă.

Descriind industria drept „artificială”, Bellucci a recunoscut că pentru unele femei acceptarea îmbătrânirii poate fi dificilă, însă a subliniat că „nu există o altă alternativă reală”.

„Ori îmbătrânești și accepți procesul cu demnitate, ori mori. Privind lucrurile astfel, prefer de o mie de ori să îmbătrânesc”, a spus ea, râzând, pentru Harper’s Bazaar. „Să înaintezi în vârstă înseamnă că ai norocul să fii în viață și că ai în continuare un orizont în față. În plus, maturitatea aduce cu ea un dar minunat: detașarea.”

Actrița a explicat că această schimbare îi permite să privească inclusiv profesia dintr-o perspectivă diferită.

„Uneori, pe măsură ce înaintezi în vârstă, încetezi să mai fii doar o actriță și devii un spectator al lumii, ceea ce te face să vezi totul dintr-un alt punct de vedere”, a adăugat ea pentru aceeași publicație.

Monica Bellucci consideră, de asemenea, că industria cinematografică s-a schimbat în ceea ce privește oportunitățile oferite actrițelor trecute de o anumită vârstă.

„În trecut, era aproape imposibil ca actrițele să mai aibă o carieră după vârsta de 40 de ani.”

„Acum locuiesc în Franța și văd exemple precum Catherine Deneuve, Isabelle Huppert sau Fanny Ardant, femei extraordinare care nu au încetat să joace în filme, să apară pe coperte și să fie imaginea unor campanii, cu o autoritate incontestabilă. S-a înțeles faptul că o femeie matură are povești fascinante de spus, iar publicul își dorește să vadă aceste realități pe marele ecran”, declara ea pentru Harper’s Bazaar.

Pentru Bellucci, frumusețea nu se rezumă însă la aspectul exterior. Întrebată ce înseamnă pentru ea să se simtă frumoasă, actrița a vorbit despre importanța unei vieți personale împlinite.

„Este ceva ce depășește modul în care te percep ceilalți; important este ceea ce simți în interior. Cred că este vorba despre a avea o viață interioară bogată, o pasiune care te motivează, să-ți vezi copiii crescând, să privești marea, să ai prieteni, o familie pe care o iubești… viața împlinită a unei femei.”

Odată cu trecerea timpului, spune actrița, se schimbă și lucrurile cărora ajungi să le acorzi importanță.

„Vrei să rămâi în viață, iar asta te face să percepi lucrurile cu o intensitate pe care nu o ai atunci când ești tânăr, pentru că iei totul de-a gata: nu te gândești la durerea fizică, la vulnerabilitate sau la moarte. Pe măsură ce trec anii, perspectiva se schimbă. Te trezești dimineața, iar faptul că ești sănătos sau că te poți bucura de aroma unei cafele devine un motiv de recunoștință. Dar asta este ceva ce înțelegi doar odată cu trecerea timpului”, a declarat Monica Bellucci pentru Harper’s Bazaar.

Relația cu Tim Burton

În plan personal, anul trecut, Monica Bellucci și Tim Burton au anunțat printr-o declarație comună că s-au despărțit. Actrița și regizorul au început să formeze un cuplu în octombrie 2023.

Cei doi s-au cunoscut pentru prima dată în 2006, însă apropierea dintre ei ar fi început după reîntâlnirea de la Festivalul Lumière din Lyon, în octombrie 2022. Monica Bellucci a confirmat public relația în iunie 2023, într-un interviu acordat ELLE Franța.

„Ce pot să spun… În primul rând, mă bucur că l-am întâlnit pe omul Tim”, declara actrița.

„Este una dintre acele întâlniri care se întâmplă rar în viață… Îl cunosc pe omul Tim, îl iubesc, iar acum urmează să-l descopăr pe regizor. Începe o altă aventură.”

Burton și Bellucci au lucrat împreună la filmul Beetlejuice Beetlejuice, lansat în 2024, în care actrița a interpretat-o pe Delores, fosta soție a personajului jucat de Michael Keaton.

Cei doi au fost fotografiați ultima dată împreună în iunie 2025, la cea de-a 71-a ediție a Taormina Film Festival, unde regizorul a sărutat-o pe obraz pe scenă.

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Foto: Getty Images

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