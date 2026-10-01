Ce a făcut-o pe Sandra Mutu să accepte oferta de a intra în televiziune: „A cântărit semnificativ”

Sandra Mutu a decis să iasă din zona de confort și să accepte o nouă provocare profesională, de această dată în televiziune.

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  de  ELLE.ro
Familia Mutu
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Sandra Mutu face un pas important în carieră și se pregătește pentru o nouă experiență profesională. După o perioadă în care a ales să își păstreze viața cât mai departe de expunerea publică, soția lui Adrian Mutu va putea fi urmărită la Antena Stars, în cadrul proiectului „Retrospectiva Știrilor”.

Sandra Mutu, dezvăluiri despre televiziune

Noua provocare o scoate din zona de confort, mai ales că aparițiile în fața camerelor reprezintă un teritoriu relativ nou pentru ea. Sandra Mutu a dezvăluit însă că sprijinul familiei a avut un rol important în decizia de a accepta propunerea. Totodată, aceasta spune că a contat foarte mult și atitudinea oamenilor implicați în proiect. Sandra și-a dorit să fie apreciată pentru propria personalitate și pentru calitățile sale, nu doar prin prisma căsniciei cu Adrian Mutu.

„Cred că, în primul rând, familia a cântărit semnificativ, pentru că m-a încurajat, apoi oamenii din spatele proiectului. Pentru mine a contat foarte mult să simt că există încredere și că nu sunt privită doar ca ‘soția lui Adrian Mutu’, ci ca Sandra, cu personalitatea și calitățile mele. Mi-a plăcut foarte mult ideea proiectului și faptul că mi s-a oferit libertatea de a fi eu. Am simțit că este o oportunitate pe care, dacă aș refuza-o doar de teamă, probabil aș regreta mai târziu.”, a spus ea pentru revista VIVA!

Deși recunoaște că adaptarea la ritmul televiziunii vine cu provocări, Sandra Mutu încearcă să privească experiența drept un proces de învățare. Pentru ea, apariția la Antena Stars marchează și o schimbare importantă după anii în care a preferat să fie discretă și să se concentreze asupra vieții de familie.

„Pentru mine, partea de a vorbi în fața camerelor și de a fi atentă la foarte multe lucruri simultan a fost ceva nou. Încerc să nu pun presiune pe mine și să accept că este normal să nu le știu pe toate de la început.”, a mai spus ea.

Cine este Sandra Mutu

Dincolo de rolul de soție și mamă, Sandra și-a croit propriul drum în lumea reflectoarelor, construindu-și o identitate și o poveste care îi aparțin. La doar 17 ani, Sandra Bachici câștiga titlul de Miss România 2010, iar experiența în modeling avea să-i deschidă primele uși către lumea showbizului. Au urmat apariții în spațiul monden și un parcurs în care a preferat, treptat, să lase lumina reflectoarelor în plan secund și să se concentreze asupra vieții de familie. Acum, Sandra revine în prim-plan, de această dată din postura de prezentatoare TV, și acceptă provocarea de a le aduce telespectatorilor Antena Stars Retrospectiva Știrilor, în fiecare weekend.

„Este o experiență inedită pentru mine, este noul absolut și chiar o pot considera o provocare. Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun ‘da’, dar am considerat că e momentul să ies din zona de confort. Ce-i drept, am avut și foarte multă susținere din partea oamenilor care realmente contează pentru mine, iar asta mi-a dat curaj. Momentan, am foarte multe emoții, pe care vreau să le transform în ceva constructiv. Așadar, vă aștept la Retrospectiva Ştirilor Antena Stars!”, a declarat aceasta.

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Foto: Arhiva ELLE

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