Actori care și-au apărat filmele criticate

Actorii din această listă au ținut să-și apere filmele care au fost criticate dur.

Homepage  / Lifestyle / Features
  de  Braslasu Iulia
1. Jennifer Hudson
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Nu toate filmele în care joacă un actor sunt excepționale și primesc recenzii pozitive. Nu sunt rare cazurile în care starurile sunt implicate în producții care la final se dovedesc a fi un eșec în ochii criticilor și publicului. Câțiva actori, care se regăsesc în această listă, au avut cuvinte de laudă de spus la adresa peliculelor care au fost criticate. 

1. Jennifer Hudson

Filmul Cats din 2019 regizat de Tom Hooper nu a stârnit prea multe reacții pozitive din partea criticilor. Jennifer Hudson, care a jucat și ea în această peliculă, nu s-a aliniat acestor critici. Într-un interviu pentru Total Film, actrița a spus: „Este regretabil că a fost înțeles greșit. Cred că mai târziu, oamenii îl vor vedea diferit. Dar sunt mândră și recunoscătoare că am făcut parte din film.”

2. Milla Jovovich

Milla Jovovich s-a numărat printre starurile care au făcut parte din distribuția filmului Hellboy regizat de Neil Marshall. Pelicula nu a primit aprecieri, iar actrița și-a expus părerea pe contul ei de Instagram cu privire la reacțiile negative. „Toate filmele mele bune au fost criticate. Muncești foarte mult ca să faci ceva distractiv și trebuie să înțelegi recenziile negative ale criticilor, dar hei! Acesta este showbiz-ul.”

3. Ryan Reynolds

Ryan Reynolds a jucat împreună cu soția lui, Blake Lively, în filmul Green Lantern. Deși pelicula a apărut în 2011, actorul a văzut întregul film pentru prima dată abia în 2021 și a avut lucruri bune de spus despre el. „Sincer, această distribuție este incredibilă. Sute de membri minunați ai echipei și distribuției au făcut o muncă uimitoare și, deși nu este perfect, nu este o tragedie.”

4. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez a vorbit deschis despre filmul Gigli din 2003, în care a jucat împreună cu Ben Affleck, și despre faptul că a fost un eșec la box office. „Sunt filme mai proaste decât Gigli„, a spus ea într-o discuție cu Seth Meyers. Artista a continuat să povestească cum se raportează la peliculă. „Îmi evaluez succesul în funcție de cum mi-am făcut sau nu treaba și cât de bine am făcut-o. Consider acel film un succes în acest sens. Am făcut tot ce am putut.”

5. Henry Cavill

Batman v Superman: Dawn of Justice nu a fost lăudat de critici. Actorul Henry Cavill a avut o reacție în acest sens, fiind de părere că e important ceea ce crede, de fapt, publicul. „Pentru că ei sunt cei care cumpără bilete, care vor să vadă mai mult din acest gen de poveste sau nu. Deci vocea publicului este mai puternică”, a spus el pentru Yahoo Movies UK.

6. Pierce Brosnan 

Pierce Brosnan a fost criticat pentru faptul că a cântat în Mamma Mia!, însă el nu s-a arătat afectat de comentariile primite și nici nu regretă că a jucat în acest musical. A fost mulțumit de prestația sa și nici nu a dat importanță opiniilor celorlalți. „Nu m-au angajat să cânt, dar mi-a plăcut oricum”, a povestit el pentru New Musical Express.

7. Harrison Ford

K-19: The Widowmaker nu a fost tocmai pe placul publicului și a eșuat la box office. Harrison Ford a spus care sunt, după percepția lui, motivele pentru care pelicula a dezamăgit. „Este un film neconvențional pentru cinematografia americană. Nu este un film cu băieți buni sau răi. Este ceva mai complex și poate puțin dificil pentru public.”

8. Joel Kinnaman 

Suicide Squad a dezamăgit așteptările publicului care își dorea să vadă filmul și să rămână cu o impresie bună. Actorul Joel Kinnaman a vrut totuși să schimbe această percepție în rândul celor care l-au vizionat. „Suicide Squad are ambiția de a distra. Nu există mari aspirații politice din partea acestui film, nu se ia atât de în serios. (…) Sunt mândru de munca mea și de munca celorlalți din acel film. Am făcut acest film pentru fani”, a declarat el pentru Vulture.

9. Sean Bean

Pelicula Jupiter Ascending din 2015 a fost criticată, în principiu, pentru povestea sa care nu e coerentă. Actorul Sean Bean a avut un rol în acest film și l-a catalogat drept „original” și „îndrăzneț.” Pentru Associated Press, el a adăugat: „Oamenii nu înțeleg… asta e pierderea lor.”

10. Taylor Kitsch

Taylor Kitsch a jucat rolul principal în filmul John Carter din 2012. Cu toate că pelicula a fost considerată dezamăgitoare, iar cifrele de la box office au susținut acest lucru, actorul a declarat că e mândru de performanța sa. „Nu mi se pare că este un eșec. Personal, știu că am făcut literalmente tot ce puteam în John Carter. De aceea mă pregătesc atât de mult, că nu pot avea regrete”, a spus el, conform The Huffington Post.

Citește și:
10 miniserii captivante, pe care le poți urmări într-o singură zi

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Ții foarte mult la independența ta? Cum o traduci și o aplici greșit în cuplu
Lifestyle
Ții foarte mult la independența ta? Cum o traduci și o aplici greșit în cuplu
Cum trăiești cariera la care ai visat: Ce se întâmplă cu adevărat în timpul Săptămânilor Executive ELLE Education la Madrid
Lifestyle
Cum trăiești cariera la care ai visat: Ce se întâmplă cu adevărat în timpul Săptămânilor Executive ELLE Education la Madrid
Ce caută brandurile de lux: Decodificarea profilului executivului modern
Lifestyle
Ce caută brandurile de lux: Decodificarea profilului executivului modern
10 staruri care au lăsat celebritatea în urmă pentru a avea meserii obișnuite
Lifestyle
10 staruri care au lăsat celebritatea în urmă pentru a avea meserii obișnuite
Încă îi dai speranțe fostului partener până te lămurești dacă lucrurile merg ok cu actualul? De ce tu ești prima care pierde în dinamica aceasta
Lifestyle
Încă îi dai speranțe fostului partener până te lămurești dacă lucrurile merg ok cu actualul? De ce tu ești prima care pierde în dinamica aceasta
10 comedii de neratat, care sunt inspirate din fapte reale
Lifestyle
10 comedii de neratat, care sunt inspirate din fapte reale
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Antena 1
Beleuț și Alberto, dați de gol de Veronica în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii. Ce au făcut înainte de a intra la Mireasa
Beleuț și Alberto, dați de gol de Veronica în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii. Ce au făcut înainte de a intra la Mireasa
Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru o nuntă în locația aleasă de Valeria Lungu. Ce include meniul
Câți bani trebuie să scoți din buzunar pentru o nuntă în locația aleasă de Valeria Lungu. Ce include meniul
Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, ceartă cu scântei la Asia Express. De la ce a pornit conflictul: „M-am săturat de ifosele ei”
Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, ceartă cu scântei la Asia Express. De la ce a pornit conflictul: „M-am săturat de ifosele ei”
Tuncay Öztürk, în proces cu mama fetiței sale. Ce se întâmplă cu fostul soț al Andreei Marin. Două dosare au ajuns în instanță
Tuncay Öztürk, în proces cu mama fetiței sale. Ce se întâmplă cu fostul soț al Andreei Marin. Două dosare au ajuns în instanță
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Cum relația părinților tăi poate să o influențeze negativ pe a ta
Cum relația părinților tăi poate să o influențeze negativ pe a ta
Lifestyle

Felul în care părinții tăi și-au construit cuplul a fost primul model, prima ta definiție a unei relații. Și, fie că vrei sau nu vrei, și-a pus amprenta asupra vieții tale romantice.

+ Mai multe
Adevărul nerostit despre moda de lux: Ce se întâmplă cu adevărat în spatele brandurilor care te fascinează?
Adevărul nerostit despre moda de lux: Ce se întâmplă cu adevărat în spatele brandurilor care te fascinează?
Lifestyle

+ Mai multe
Fashion editor sau influencer? Cine mai dictează moda în era social media
Fashion editor sau influencer? Cine mai dictează moda în era social media
Lifestyle

Pentru o bună bucată de timp, fashion editorii și stiliștii vestimentari erau cei care decideau care sunt lucrurile care merită cumpărate și purtate. Social media a schimbat însă radical regulile jocului. Astăzi, când fiecare creator de conținut este propriul stilist, cine mai stabilește ce înseamnă, de fapt, bunul gust?

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC