Actori care și-au apărat filmele criticate

Nu toate filmele în care joacă un actor sunt excepționale și primesc recenzii pozitive. Nu sunt rare cazurile în care starurile sunt implicate în producții care la final se dovedesc a fi un eșec în ochii criticilor și publicului. Câțiva actori, care se regăsesc în această listă, au avut cuvinte de laudă de spus la adresa peliculelor care au fost criticate.

1. Jennifer Hudson

Filmul Cats din 2019 regizat de Tom Hooper nu a stârnit prea multe reacții pozitive din partea criticilor. Jennifer Hudson, care a jucat și ea în această peliculă, nu s-a aliniat acestor critici. Într-un interviu pentru Total Film, actrița a spus: „Este regretabil că a fost înțeles greșit. Cred că mai târziu, oamenii îl vor vedea diferit. Dar sunt mândră și recunoscătoare că am făcut parte din film.”

2. Milla Jovovich

Milla Jovovich s-a numărat printre starurile care au făcut parte din distribuția filmului Hellboy regizat de Neil Marshall. Pelicula nu a primit aprecieri, iar actrița și-a expus părerea pe contul ei de Instagram cu privire la reacțiile negative. „Toate filmele mele bune au fost criticate. Muncești foarte mult ca să faci ceva distractiv și trebuie să înțelegi recenziile negative ale criticilor, dar hei! Acesta este showbiz-ul.”

3. Ryan Reynolds

Ryan Reynolds a jucat împreună cu soția lui, Blake Lively, în filmul Green Lantern. Deși pelicula a apărut în 2011, actorul a văzut întregul film pentru prima dată abia în 2021 și a avut lucruri bune de spus despre el. „Sincer, această distribuție este incredibilă. Sute de membri minunați ai echipei și distribuției au făcut o muncă uimitoare și, deși nu este perfect, nu este o tragedie.”

4. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez a vorbit deschis despre filmul Gigli din 2003, în care a jucat împreună cu Ben Affleck, și despre faptul că a fost un eșec la box office. „Sunt filme mai proaste decât Gigli„, a spus ea într-o discuție cu Seth Meyers. Artista a continuat să povestească cum se raportează la peliculă. „Îmi evaluez succesul în funcție de cum mi-am făcut sau nu treaba și cât de bine am făcut-o. Consider acel film un succes în acest sens. Am făcut tot ce am putut.”

5. Henry Cavill

Batman v Superman: Dawn of Justice nu a fost lăudat de critici. Actorul Henry Cavill a avut o reacție în acest sens, fiind de părere că e important ceea ce crede, de fapt, publicul. „Pentru că ei sunt cei care cumpără bilete, care vor să vadă mai mult din acest gen de poveste sau nu. Deci vocea publicului este mai puternică”, a spus el pentru Yahoo Movies UK.

6. Pierce Brosnan

Pierce Brosnan a fost criticat pentru faptul că a cântat în Mamma Mia!, însă el nu s-a arătat afectat de comentariile primite și nici nu regretă că a jucat în acest musical. A fost mulțumit de prestația sa și nici nu a dat importanță opiniilor celorlalți. „Nu m-au angajat să cânt, dar mi-a plăcut oricum”, a povestit el pentru New Musical Express.

7. Harrison Ford

K-19: The Widowmaker nu a fost tocmai pe placul publicului și a eșuat la box office. Harrison Ford a spus care sunt, după percepția lui, motivele pentru care pelicula a dezamăgit. „Este un film neconvențional pentru cinematografia americană. Nu este un film cu băieți buni sau răi. Este ceva mai complex și poate puțin dificil pentru public.”

8. Joel Kinnaman

Suicide Squad a dezamăgit așteptările publicului care își dorea să vadă filmul și să rămână cu o impresie bună. Actorul Joel Kinnaman a vrut totuși să schimbe această percepție în rândul celor care l-au vizionat. „Suicide Squad are ambiția de a distra. Nu există mari aspirații politice din partea acestui film, nu se ia atât de în serios. (…) Sunt mândru de munca mea și de munca celorlalți din acel film. Am făcut acest film pentru fani”, a declarat el pentru Vulture.

9. Sean Bean

Pelicula Jupiter Ascending din 2015 a fost criticată, în principiu, pentru povestea sa care nu e coerentă. Actorul Sean Bean a avut un rol în acest film și l-a catalogat drept „original” și „îndrăzneț.” Pentru Associated Press, el a adăugat: „Oamenii nu înțeleg… asta e pierderea lor.”

10. Taylor Kitsch

Taylor Kitsch a jucat rolul principal în filmul John Carter din 2012. Cu toate că pelicula a fost considerată dezamăgitoare, iar cifrele de la box office au susținut acest lucru, actorul a declarat că e mândru de performanța sa. „Nu mi se pare că este un eșec. Personal, știu că am făcut literalmente tot ce puteam în John Carter. De aceea mă pregătesc atât de mult, că nu pot avea regrete”, a spus el, conform The Huffington Post.

