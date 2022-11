Cele mai sexy 10 filme din 2022, la care merită să te uiți

În cazul în care erai în căutarea unor pelicule care să conțină flirturi, scene pasionale sau chiar dorințe aprige de răzbunare, avem o serie de propuneri pentru tine. Iată câteva recomandări de filme sexy din 2022 pe care să le urmărești:

1. All the Old Knives

În filmul All the Old Knives, Chris Pine îl joacă pe Henry, un agent CIA, care se reîntâlnește cu Celia, interpretată de Thandiwe Newton, o fostă iubită care i-a fost și colegă, ocazie cu care își aduc aminte de momente din trecutul lor. Chiar dacă este un thriller și un film în jurul spionajului, chimia sexuală și scenele de sex pasional nu lipsesc.

2. The Batman

Rolurile principale din acest film sunt jucate de Robert Pattinson, care e justițiarul Bruce Wayne, și de Zoe Kravitz, care este Selina Kyle/Catwoman. Batman pătrunde într-o lume periculoasă, în care atât corupția, cât și abuzul de putere sunt la ordinea zilei. În mod surprinzător, farmecul peliculei este dat de chimia dintre protagoniști, cei doi formând o pereche sexy de actori.

3. Fire Island

Fire Island e o comedie romantică în care un grup de prieteni queer se află în vacanță în Fire Island. Scopul lor este să se distreze și să aibă parte de o vacanță memorabilă, în compania altor persoane, iar scenele fierbinți confirmă acest lucru. Însă o întorsătură neașteptată ar putea să le schimbe complet escapada.

4. Book of Love

Sam Claflin îl interpretează pe Henry Copper, un scriitor englez. Deși noua lui carte e un eșec în Marea Britanie, are surpriza de a afla că e un succes în Mexic. Descoperă că succesul se datorează în mare parte Mariei, o traducătoare spaniolă, care a transformat cartea lui Henry într-un roman erotic. Cei doi călătoresc împreună prin Mexic în cadrul unui turneu de promovare.

5. Deep Water

Ben Affleck și Ana de Armas joacă în Deep Water, unul dintre cele mai sexy filme din 2022. În acest thriller erotic, bazat pe romanul cu același nume scris de Patricia Highsmith, un soț e gelos pe aventurile extraconjugale ale soției lui, deși a acceptat relațiile ei. Însă ea își pune o serie de semne de întrebare în momentul în care foștii ei iubiți dispar.

6. Mr. Malcolm’s List

În Mr. Malcolm’s List, un burlac bogat și fermecător din Anglia secolului al XIX-lea face o listă cu toate calitățile pe care o viitoare parteneră cu care s-ar căsători ar trebui să le bifeze. O respinge pe Julia, iar ea și verișoara ei, Selina, pun la cale un complot, pentru a se răzbuna pe Malcolm și pentru a adresa felul în care judecă femeile. Dar, Selina începe să aibă sentimente pentru Malcolm.

7. Elvis

Elvis nu-și propune să fie neapărat un film sexy pentru că pelicula biografică regizată de Baz Luhrmann urmărește parcursul starului Elvis Presley, de la copilărie și până în momentul în care cucerește inimile tuturor și ajunge faimos. Dar mișcările și farmecul transpuse pe ecran de interpretarea actorului Austin Butler au făcut furori în rândul fanilor.

8. Don’t Worry Darling

Olivia Wilde e regizoarea thriller-ului psihologic Don’t Worry Darling, în care Alice trăiește împreună cu soțul ei, Jack, într-o comunitate experimentală din 1950. Pe măsură ce ea ajunge să descopere secrete tulburătoare, își pierde încrederea în toți cei din jurul ei. Florence Pugh și Harry Styles au avut în film o chimie cu adevărat puternică, iar scenele de dragoste cu cei doi sunt mai hot decât te-ai putea aștepta.

9. The Northman

The Northman are o distribuție care merită amintită, formată din unele dintre starurile de succes de la Hollywood, printre care Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe, Alexander Skarsgård și Ethan Hawke. Pelicula se concentrează în jurul unui tânăr prinț viking care caută răzbunarea după moartea tatălui său. Probabil că nu te-ai aștepta la scene de sex și de nuditate într-un film cu vikingi, însă le vei vedea dacă urmărești povestea.

10. The Lost City

Sandra Bullock joacă în acest film rolul unei scriitoare care este împreună cu modelul care a pozat pentru coperta cărții sale într-un turneu de promovare. Însă, cei doi ajung într-o junglă în urma unei tentative de răpiri. Flirtul dintre cei doi protagoniști este evident, iar chimia se observă în fiecare interacțiune pe care o au.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro