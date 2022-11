Zoë Kravitz, declarații emoționante despre iubitul său, Channing Tatum: „E un om minunat”

Chiar dacă sunt împreună de mai bine de un an, Zoë Kravitz și Channing Tatum nu au făcut prea multe declarații oficiale cu privire la relația lor. Tocmai de aceea, noul interviu pe care actrița din Batman l-a oferit publicației GQ a devenit în scurt timp viral. Aceasta a mărturisit că ea și Tatum au multe pasiuni în comun și că se distrează de minune împreună.

Channing Tatum și Zoë Kravitz s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei Pussy Island, film regizat chiar de Kravitz, în care Tatum interpretează rolul principal. Kravitz a declarat pentru GQ că Tatum a fost un sprijin important pentru ea în acea perioada și că experiența de a lucra împreună i-a apropiat și mai tare.

„Fie că mi-a făcut un ceai sau că mi-a turnat o băutură, a fost cu adevărat protectorul meu, iar asta a fost minunat și foarte dulce. Cred că dacă poți face așa ceva împreună, e un test bun. Și am ieșit din asta și mai puternici”.

În luna august, într-un interviu acordat revistei WSJ Magazine, Kravitz a mărturisit că Tatum a fost „prima ei alegere” atunci când a făcut castingul pentru film, chiar dacă nu se cunoscuseră încă.

„Am simțit, chiar și de la distanță, înainte de a-l cunoaște, că este un feminist și că nu se teme să exploreze această zonă întunecată, pentru că el știe că nu este asta. De aceea am fost atrasă de el și am vrut să mă întâlnesc cu el. Și am avut dreptate. Sunt foarte recunoscătoare că acest film l-a adus în viața mea în acest fel”.