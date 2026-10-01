Regina Letizia a Spaniei, apariție spectaculoasă la dineul de gală pentru Emmanuel și Brigitte Macron

Regina Letizia a atras toate privirile la dineul de gală organizat la Palatul Regal din Madrid în onoarea lui Emmanuel și Brigitte Macron.

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  . Actualizat 01.10.2026, 13:05,  de  ELLE.ro
Regina Letizia a Spaniei, apariție spectaculoasă la dineul de gală pentru Emmanuel și Brigitte Macron

După ce Regele Felipe al VI-lea și Regina Letizia a Spaniei au găzduit la Palatul Regal din Madrid un dineu de gală în onoarea președintelui francez Emmanuel Macron și a Primei Doamne Brigitte Macron, presa internațională a ajuns la aceeași concluzie: Letizia a fost protagonista serii. Publicații din întreaga Europă au descris-o drept „maiestuoasă”, iar una dintre ele a comparat rochia sa Carolina Herrera cu o creație desprinsă direct din garderoba unei prințese Disney.

Banchetul a încheiat prima zi a vizitei de stat a cuplului prezidențial francez, o seară în care și Prințesa Leonor și Infanta Sofía s-au aflat în centrul atenției. Totuși, Regina Letizia, alături de rochia și bijuteriile pe care le-a ales pentru această ocazie, a dominat relatările presei.

„Regina Letizia a strălucit într-o rochie Carolina Herrera bleu-gheață, lungă până în podea, care emana glamour și o eleganță regală”, a scris HELLO!, adăugând că regina „a amintit de curajoasa prințesă Elsa din filmul Disney ‘Frozen'”.

Detaliile creației au accentuat și mai mult aerul de poveste al apariției. Rochia spectaculoasă face parte din noua colecție a designerului și prezintă un delicat insert transparent care înconjoară decolteul și este decorat rafinat cu motive florale complexe, precum și mâneci dramatice, care au conferit ținutei o prezență impunătoare în timp ce aceasta pășea.

În ceea ce privește tiara florală purtată de Regina Letizia a Spaniei, revista a descris-o drept „o piesă remarcabilă, cu linii delicate, împodobită cu diamante și cu o strălucire aparte, care atrage toate privirile”.

Și publicația germană Bunte a fost impresionată de apariția reginei. „Regina Letizia a emanat eleganță: la 54 de ani, a ales o rochie-capenă bleu-gheață, semnată de designerul venezueleano-american Carolina Herrera, brodată cu motive florale”, a scris revista, remarcând totodată machiajul discret și coafura elegantă, cu părul prins.

În Franța, Point de Vue a lăudat-o pe regină, scriind că aceasta „a avut o prezență maiestuoasă și surprinzător de relaxată”. Paris Match, în schimb, a plasat două femei în centrul atenției în acea seară: „Brigitte Macron și Letizia a Spaniei au strălucit la dineul de gală organizat la Madrid”.

Site-ul francez dedicat caselor regale Histoires Royales s-a concentrat asupra simbolisticii alegerilor făcute pentru această ocazie. Publicația a remarcat că Regele și Regina au purtat eșarfele roșii ale Legiunii de Onoare a Franței și că „Regina Letizia a purtat o rochie albastră împrumutată de Carolina Herrera, unul dintre brandurile preferate ale reginei Spaniei, care face acum parte din grupul Puig”.

Publicația a identificat o semnificație și în alegerea tiarei. Familia regală spaniolă deține mai multe tiare care au legături istorice cu regii Franței sau care au fost realizate de bijutieri francezi, cea mai cunoscută dintre acestea fiind spectaculoasa tiară Cartier. Alegerea Letiziei a reprezentat însă, potrivit Histoires Royales, un omagiu adus Spaniei.

Seara glamour a venit la finalul unei zile încărcate de evenimente oficiale. În acea dimineață, Regele Felipe și Regina Letizia i-au întâmpinat pe oaspeții francezi în Patio de la Armería al Palatului Regal, unde Emmanuel și Brigitte Macron au fost primiți cu onoruri militare.

Ulterior, cele două cupluri au luat prânzul la Palatul Zarzuela, iar Felipe al VI-lea și președintele Franței au avut o întrevedere privată înaintea banchetului de stat organizat în cursul serii.

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Foto: Getty Images

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