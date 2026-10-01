Simona Halep, declarații despre viața ei personală din prezent. Ce planuri are sportiva: „Să trăiesc liber, departe de judecată”

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Simona Halep a vorbit despre planurile pe care le are în prezent, după ce s-a retras din tenis. Fosta lideră mondială își dorește să nu mai fie în vizorul publicului și să își întemeieze o familie în discreție, departe de ochii curioșilor.

Ce își dorește în prezent Simona Halep

În luna februarie a anului 2025, Simona Halep, cea mai bună jucătoare de tenis din istoria României, a dezvăluit public că se retrage din tenis, hotărâre pe care a anunțat-o în timpul turneului Transylvania Open, desfășurat la Cluj-Napoca. Sportiva a dat vestea după ce a fost învinsă de Lucia Bronzetti în primul tur de la Transylvania Open, scor 1-6, 1-6.

După divorțul de Toni Iuruc, în 2022, Simona Halep a preferat discreția cu privire la viața ei personală. Însă, de ceva timp, circulă zvonuri cu privire la relația amoroasă pe care fosta jucătoare de tenis ar avea-o cu omul de afaceri Dorin Mateiu.

Cei doi nu au fuseseră surprinși până acum împreună, sursele mondene precizând de-a lungul timpul că cei doi s-ar fi cunoscut în Dubai, acolo unde Simona Halep deține o locuință și unde petrece o mare parte a timpului.

La o lună de când jucătoarea de tenis a fost surprinsă în vacanță în Mykonos alături de Dorin Mateiu, cei doi au apărut pentru prima dată împreună la un eveniment public. Fosta campioană și omul de afaceri au urmărit finala turneului de la Wimbledon din Loja Regală, marcând astfel prima lor apariție oficială în calitate de cuplu.

După retragerea din tenis, Simona Halep a fost mult mai rezervată cu viața ei personală și a declarat cu mai multe ocazii că își dorește să fie liniștită și să își recâștige echilibrul. Recent, fosta jucătoare de tenis a dezvăluit că intenționează să își întemeieze o familie, dar vrea să facă asta departe de atenția publicului

„Am fost a tuturor atâția ani și acum este momentul să fiu a mea, să îmi formez familia pe care mi-o doresc și să trăiesc liber, departe de judecată, pentru că au fost atât de multe articole și păreri, iar în continuare sunt. Îmi doresc atât de mult să nu mai fiu un subiect de consum public, să fiu lăsată să îmi trăiesc viața și să înțeleagă toată lumea că sportiva Simona Halep a încheiat ciclul din viața ei pe sport, iar acum urmează să fiu un om normal, ca toată lumea”, a declarat Simona Halep în cadrul Podcast Sports Festival x 30-0.

Simona Halep, surprinsă alături de partenerul ei, Dorin Mateiu

Pe 27 septembrie, Simona Halep a împlinit 35 de ani de ani, iar cu această ocazie a fost surprinsă de paparazzi la aeroport în compania partenerului ei, Dorin Mateiu.

Potrivit imaginilor publicate de CANCAN.RO, Simona Halep l-a așteptat pe omul de afaceri la Aeroportul Internațional Henri Coandă. Cei doi au plecat ulterior împreună cu mașina, iar destinația a fost National Golf & Country Club, din comuna Niculești, în apropierea Bucureștiului. În mașină, Simona Halep l-a sărutat pe Dorin Mateiu.

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Foto: Instagram, Arhiva ELLE

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