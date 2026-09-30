Roxana Hulpe, schimbare profesională. Ce se întâmplă în cariera prezentatoarei de la PRO TV: „Mi-am dorit foarte tare…”

Roxana Hulpe, prezentatoarea știrilor matinale de weekend, de la postul PRO TV, a vorbit despre schimbarea profesională făcută recent.

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  de  ELLE.ro
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Roxana Hulpe, care prezintă știrile matinale de weekend de la PRO TV, a dezvăluit motivul pentru care publicul nu a mai văzut-o pe micile ecrane în ultima vreme. Vedeta a explicat ce alegere profesionale a făcut. 

Anunțul făcut de Roxana Hulpe despre cariera

Roxana Hulpe a povestit, într-o postare publicată pe Instagram, că a decis să facă o schimbare profesională referitoare la cariera ei de prezentatoare TV. Când a făcut această alegere, a luat în calcul, în primul rând, timpul petrecut cu fiica ei, Zora. 

„Ești însărcinată?
Te-ai mutat la Cluj?
Te-ai despărțit?
Ai probleme de sănătate?
Multe astfel de mesaje am primit în această lună. Sunt bine, Slavă Domnului! Nu m-am mutat încă
Doar că Pro Tv le oferă angajaților care sunt de ceva timp în companie acest benefiu: 30 de zile libere! Wow, da!
Noutatea e că de acum nu ne mai vedem în fiecare weekend la jurnalul de dimineață ci doar o dată la 3 săptămâni. Mi-am dorit foarte tare să am dimineți cu fetița mea fără alarme, cu lenevit în pat până târziu, cu clătite și jocuri. Știți voi, în timpul săptămânii îi alergăm cu trezit, grădi, școli și activități. În weekend am zis stop. Vedem ce iese cu acest program Cu mai mult teren și mai puțin tv în weekend.
Încep de pe 1, așa era!? De joi, da. Că ce începe de luni știm cum sfârșește
De joi pe teren, iar în acest weekend ne vedem și de dimineață la @stirileprotvro, e tura mea
Îți mulțimesc pentru grija ta, pentru atenție și gândurile bune!”

Roxana Hulpe, confesiuni oneste despre realitățile meseriei de prezentatoare

Roxana Hulpe a surprins cu o postare extrem de sinceră publicată pe rețelele de socializare, în care le împărtășește urmăritorilor ei detalii neștiute din spatele profesiei sale de prezentatoare și reporteră la PRO TV.

Poate că nu mulți sunt cei care știu faptul că Roxana Hulpe a absolvit Facultățile de Litere şi de Geografie, instituții ale Universității Babeș-Bolyai.

Roxana Hulpe face parte din echipa postului PRO TV din anul 2015. Inițial, ea a fost reporteră pe domeniul social, iar ulterior s-a orientat către aprofundarea subiectelor din educație. Înainte de a fi la PRO TV, a lucrat timp de doi ani la TVR Cluj-Napoca. Din 15 noiembrie 2020, Roxana Hulpe prezintă alături de Cosmin Stan Știrile PRO TV de dimineață, în fiecare duminică.

Roxana Hulpe obișnuiește să fie sinceră cu persoanele care îi urmăresc activitatea pe social media. A dat dovadă de aceeași deschidere și recent, când a făcut mai multe confesiuni despre provocările întâmpinate în meseria ei de prezentatoare și reporteră. 

„Viața la știri?
Nicio zi nu seamănă cu alta. E la extreme, azi caniculă- mâine ger, azi super realizare-mâine tragedie. Știți însă care e frumusețea? Fix asta, că zilele nu se compară, nici personajele pe care le întâlnești, nici subiectele pe care le trăiești cu totul. Înveți zilnic, croșetezi zilnic texte altfel, gândești zilnic producții creative și-ți bubuie inima când mai sunt 3 minute până la jurnal și încă montezi știrea.”

Dincolo de presiuni și de lipsa de predictibilitate, Roxana Hulpe preferă să se concentreze mai mult către părțile pozitive ale profesiei sale. De asemenea, ea a lansat și o invitație deschisă în postarea ei, fiind curioasă să afle care sunt părțile frumoase ale meseriilor urmăritorilor ei. 

„Și știți cum se simt -5, -10 grade C afară? Știți. Dar nu știți cum te încălzești instant atunci când @andreeaesca îți dă pasa pentru transmisiunea live. Și se întâmplă asta chiar și după mulți ani de antrenament.
Ei bine, fix asta e frumusețea știrilor. Sunt și părți mai puțin bune, alea care te fac să privești totul în scenarii negative, dar despre asta vă povestesc next time când mai rezolv din ele la terapie
Sunt super curioasă să aflu care-i partea frumoasă din joburile voastre. Le puteți scrie aici în comentarii sau în mesaje
O zi cât se poate de frumoasă să aveți!”

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Foto: Instagram

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