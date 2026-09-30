Dove Cameron și Damiano David, nuntă spectaculoasă în Italia. Detalii despre rochia de mireasă și petrecerea fastuoasă

Dove Cameron și Damiano David și-au celebrat iubirea în decorul spectaculos al Toscanei, printr-o nuntă fastuoasă organizată la doar două zile după ceremonia civilă.

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  de  ELLE.ro
Dove Cameron și Damiano David, nuntă spectaculoasă în Italia. Detalii despre rochia de mireasă și petrecerea fastuoasă

Dove Cameron și Damiano David și-au sărbătorit căsătoria pentru a doua oară, de această dată printr-o nuntă fastuoasă.

La doar două zile după ce și-au unit destinele la istorica Primărie din Montalcino, Italia, joi, 24 septembrie, artista în vârstă de 30 de ani, și fostul solist al trupei Måneskin, în vârstă de 27 de ani, au organizat o petrecere de nuntă mult mai amplă la Castiglion del Bosco, sâmbătă, 26 septembrie, potrivit Vogue.

„Ne-am dorit ca totul să fie foarte romantic și intim, dar, în același timp, să ne asigurăm că va fi un moment uriaș și distractiv de sărbătoare pentru toată lumea”, a declarat Cameron pentru revistă.

Potrivit Vogue, luxoasa proprietate istorică a fost decorată cu „o cascadă de material alb transparent care cobora de-a lungul teraselor și treptelor din piatră, mărginită de grupuri de plante verzi, combinate cu hortensii albe și cale”.

„Totul a trecut atât de repede și nu mi-am dorit nicio clipă să se termine!”, a mai spus actrița și cântăreața.

La nuntă au participat aproximativ 140 de invitați. Printre aceștia s-au numărat colegii lui David din trupa Måneskin, dar și Kenny Ortega, cel care a oficiat ceremonia. Ortega, în vârstă de 76 de ani, a fost regizor, coregraf și producător executiv al primelor trei filme din franciza Disney Descendants, în care Cameron a interpretat-o pe Mal, fiica personajului Maleficent.

„Dragoste și felicitări dragei și mult iubitei mele prietene și colege Dove Cameron și bărbatului ei atât de special, iar acum soțului ei, Damiano David”, a scris Ortega pe Instagram marți, 29 septembrie. „A fost atât o onoare, cât și o mare bucurie să fiu invitat să le oficiez ceremonia de căsătorie și a fost cel mai minunat, magic și frumos eveniment. Le doresc să aibă parte de o călătorie binecuvântată împreună, plină de aventuri extraordinare, iubire fără sfârșit și fericire.”

Dove Cameron a pășit spre altar însoțită de mama sa și a purtat o rochie Valentino cu un aer „fluid și eteric”, completată de un voal cu aspect „celest”, brodat cu cristale și micro-mărgele care formau constelații. Detaliul a fost un omagiu adus celui de-al doilea prenume al vedetei, Celeste, potrivit Vogue.

Damiano David a optat, în schimb, pentru un costum Giorgio Armani „foarte clasic”, accesorizat cu piese Bvlgari și Audemars Piguet.

La ceremonia civilă, care a avut loc „la exact trei ani de la prima lor întâlnire adevărată” și la care au participat doar membrii cei mai apropiați ai familiei și prietenii, mireasa și mirele au purtat costume ivoire asortate. Cameron a ales o ținută Giorgio Armani, în timp ce David a purtat Giuliva Heritage.

De-a lungul festivităților de nuntă, desfășurate pe parcursul mai multor zile și organizate de Alessandra Grillo, cei doi au purtat și alte ținute spectaculoase semnate de designeri. După ceremonia principală, cuplul și invitații s-au reunit în piața vechiului sat medieval pentru o cină la lumina lumânărilor, discursuri și dans, potrivit Vogue. Ulterior, petrecerea a continuat într-o seră aflată pe proprietate.

Câteva zile mai târziu, proaspeții căsătoriți au declarat pentru revistă că sunt „în al nouălea cer”.

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foto: Getty Images

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