Dragoș Bucur, dezvăluiri despre viața la țară alături de Dana Nălbaru. Ce s-a schimbat la doi ani de la mutarea din București

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au lăsat în urmă agitația din București și și-au construit o viață complet diferită la țară. La doi ani și jumătate de la mutare, actorul vorbește despre schimbările prin care a trecut familia sa.

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  . Actualizat 29.09.2026, 17:00,  de  ELLE.ro
1. Dana Nălbaru și Dragoș Bucur
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Au trecut câțiva ani de când Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au renunțat la viața din București și s-au stabilit, împreună cu copiii lor, într-un sat din județul Argeș. Mutarea a venit din dorința de a petrece mai mult timp în natură și de a avea un ritm de viață diferit, iar actorul spune că, privind acum în urmă, familia sa a găsit exact ceea ce căuta.

Dragoș Bucur, dezvăluiri despre viața la sat

Hotărârea nu a fost una spontană. Înainte să lase definitiv Capitala în urmă, Dragoș Bucur și Dana Nălbaru și-au implicat copiii în decizie și au făcut tranziția treptat, pentru a se asigura că noul stil de viață li se potrivește tuturor.

„Crezi că e mai curajos să te muți la două ore de București, într-un sat, decât să pleci din țară? Eu spun că e exagerată percepția asta, ține doar de ce îți dorești de la viață, iar noi ne doream liniște, timp și trai mai mult în natură, și asta am obținut. Copiii au fost consultați și mutarea a fost treptată, pentru a vedea dacă ne acomodăm.”, a spus el pentru revista Viva!

Deși traiul departe de oraș poate părea idilic, actorul recunoaște că mutarea la țară a venit și cu numeroase responsabilități. Familia are animale, pomi și o grădină de care se ocupă constant, astfel că zilele lor sunt pline de activități. Pentru Dragoș Bucur, tocmai aceste lucruri au devenit însă una dintre cele mai importante părți ale vieții pe care și-au construit-o în Argeș.

De la îngrijirea animalelor și până la lucrul în grădină sau strângerea produselor din gospodărie, actorul spune că toate îi oferă o satisfacție pe care nu o găsea în rutina de la oraș.

„Este foarte adevărat, nu este ușor să trăiești la țară, cel puțin nu dacă ai animale, grădină, pomi și vrei să te și ocupi de ele. Doar că acum, la doi ani și jumătate de când ne-am mutat, noi simțim că viața nu înseamnă să vii de la muncă între patru pereți, să stai la TV, să ieși în mall și uneori să ieși în parc pentru a marca statul în natură. Trezitul dimineața și băutul cafelei în fața pomilor, adunatul bălegarului, țesălatul cailor, copilitul roșiilor, colectarea mierii, adunatul ouălor, grătarul din fața casei, toate astea ne umplu viața într-un mod mult mai plăcut decât orașul. Bineînțeles, fiecare om este împlinit de altceva, iar pe noi asta ne împlinește, cel puțin în momentul de față. Acum câteva zile, am ieșit din casă seara să verific ceva, am văzut cerul plin de stele, pomii în lumina lunii, se auzeau păsări… Am intrat în casă și i-am spus Danei: ‘Iubire, tu îți dai seama că noi locuim într-o livadă?.'”, a mai spus el.

Dragoș Bucur, despre planurile de viitor pe care le are cu Dana Nălbaru

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au ales să se mute la țară împreună cu întreaga familie. Actorul și fosta solistă au renunțat la viața agitată din București pentru a se dedica gospodăriei lor din satul Moșteni-Greci, din județul Argeș. Ei au ales să construiască o casă în mijlocul naturii, oferindu-le copiilor lor, Sofia, Kadri și Roxana India, un mediu mai apropiat de viața rurală.

Într-un interviu acordat recent, Dragoș Bucur a oferit câteva sfaturi familiilor care intenționează să lase în urmă viața la oraș și să înceapă una nouă în mediul rural. 

„Sunt conștient că schimbarea urbanului cu un rural atât de rural ca în cazul nostru poate să nu fie pentru orice familie, deoarece este nevoie, în primul rând, de dorința de a face acest pas. Apoi este nevoie de niște profesii și implicit surse de venit care îți permit să lucrezi remote sau pe perioade scurte și intense, nu cu program 8:00-16:00, 5 zile pe săptămână. Dar ce știu sigur este că există destul de multe mijloace prin care să poți să evadezi din oraș și să înlocuiești asfaltul cu iarba și blocurile cu copaci”, a spus Dragoș Bucur pentru tvmania.ro.

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Foto: Arhiva ELLE

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