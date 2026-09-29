Nadia Comăneci, debut spectaculos la Le Défilé L’Oréal Paris 2026. Fostă gimnastă a purtat creații românești

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Nadia Comăneci a bifat o nouă premieră în impresionanta sa carieră. Celebra gimnastă a defilat pentru prima dată în cadrul Le Défilé L’Oréal Paris, evenimentul spectaculos organizat pe 28 septembrie, în debutul Paris Fashion Week. Apariția sa a avut și o importantă componentă românească: Nadia a ales să poarte pe podium o ținută și pantofi semnați de creatori din România.

Nadia Comăneci a defilat pentru prima dată la Le Défilé L’Oréal Paris

Ediția din 2026 a Le Défilé L’Oréal Paris a transformat Place Joffre într-un podium în aer liber, cu Turnul Eiffel iluminat în fundal. Evenimentul, ajuns la cea de-a noua ediție de la lansarea sa în 2017, a reunit ambasadoare ale brandului, actrițe, modele și sportive din întreaga lume. Tema aleasă anul acesta a fost „Express Your Worth”, în continuarea celebrului mesaj „Because You’re Worth It”.

Pentru România, una dintre cele mai importante apariții ale serii a fost cea a Nadiei Comăneci. Fosta campioană olimpică a pășit pentru prima dată pe podiumul Le Défilé, după ce colaborarea sa cu L’Oréal Paris România a început în 2025. Potrivit informațiilor publicate înaintea evenimentului, Nadia a devenit astfel prima româncă invitată să defileze în cadrul celebrului show internațional.

Momentul vine într-un an cu o semnificație aparte pentru legendara gimnastă: în 2026 se împlinesc 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, unde, la numai 14 ani, Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă din epoca modernă a sportului care a primit nota perfectă de 10 la Jocurile Olimpice.

Nadia Comăneci a purtat design românesc la Paris

Dincolo de debutul său pe catwalk, ținuta aleasă de Nadia Comăneci a avut o legătură specială cu România. Pentru debutul său pe catwalk, Nadia a mizat pe design românesc, purtând o rochie semnată ATU Body Couture și pantofi HARDOT.

Și accesoriile sale au avut o semnificație aparte. Nadia a ales să poarte inelul primit de la soțul său, Bart Conner, precum și lănțișorul cu cercurile olimpice, o trimitere directă la cariera care a transformat-o într-un simbol al sportului mondial.

Kendall Jenner, Eva Longoria și Jane Fonda, printre vedetele de pe podium

Nadia Comăneci s-a aflat într-o companie impresionantă la ediția din acest an. Le Défilé L’Oréal Paris 2026 a adus împreună personalități din cinematografie, modă, muzică și sport, continuând conceptul prin care brandul își transformă anual ambasadoarele și invitatele într-o distribuție mult mai diversă decât cea a unui show de modă tradițional.

Printre cele care au participat la defilare s-au numărat Kendall Jenner, Viola Davis, Jane Fonda, Eva Longoria, Andie MacDowell, Cara Delevingne, Simone Ashley, Aishwarya Rai și Aja Naomi King. Kristen Bell și-a făcut, la rândul său, debutul în cadrul show-ului, după ce s-a alăturat familiei de ambasadori globali L’Oréal Paris.

Heidi Klum și actrița Philippine Leroy-Beaulieu s-au numărat, de asemenea, printre personalitățile care au pășit pe podium, iar lumea sportului a fost reprezentată, pe lângă Nadia Comăneci, de Lindsey Vonn și campioana paralimpică Beatrice „Bebe” Vio.

Céline Dion, apariție specială în finalul Le Défilé

Una dintre cele mai mari surprize ale serii a venit însă în final. Céline Dion a avut o apariție specială și a încheiat evenimentul desfășurat în fața Turnului Eiffel. Artista se afla deja la Paris pentru seria sa de concerte, iar revenirea sa într-un eveniment L’Oréal Paris a avut și o semnificație aparte, având în vedere că ea a fost ambasadoare a brandului începând din 2019.

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foto: Getty Images

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