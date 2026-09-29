Nadia Comăneci, debut spectaculos la Le Défilé L’Oréal Paris 2026. Fostă gimnastă a purtat creații românești

Nadia Comăneci a avut parte de o nouă premieră,defilând pentru prima dată pe podiumul Le Défilé L’Oréal Paris 2026, unul dintre cele mai spectaculoase evenimente organizate în timpul Paris Fashion Week.
Nadia Comăneci a bifat o nouă premieră în impresionanta sa carieră. Celebra gimnastă a defilat pentru prima dată în cadrul Le Défilé L’Oréal Paris, evenimentul spectaculos organizat pe 28 septembrie, în debutul Paris Fashion Week. Apariția sa a avut și o importantă componentă românească: Nadia a ales să poarte pe podium o ținută și pantofi semnați de creatori din România.
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Ediția din 2026 a Le Défilé L’Oréal Paris a transformat Place Joffre într-un podium în aer liber, cu Turnul Eiffel iluminat în fundal. Evenimentul, ajuns la cea de-a noua ediție de la lansarea sa în 2017, a reunit ambasadoare ale brandului, actrițe, modele și sportive din întreaga lume. Tema aleasă anul acesta a fost „Express Your Worth”, în continuarea celebrului mesaj „Because You’re Worth It”.
Pentru România, una dintre cele mai importante apariții ale serii a fost cea a Nadiei Comăneci. Fosta campioană olimpică a pășit pentru prima dată pe podiumul Le Défilé, după ce colaborarea sa cu L’Oréal Paris România a început în 2025. Potrivit informațiilor publicate înaintea evenimentului, Nadia a devenit astfel prima româncă invitată să defileze în cadrul celebrului show internațional.
Momentul vine într-un an cu o semnificație aparte pentru legendara gimnastă: în 2026 se împlinesc 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, unde, la numai 14 ani, Nadia Comăneci a devenit prima gimnastă din epoca modernă a sportului care a primit nota perfectă de 10 la Jocurile Olimpice.
Dincolo de debutul său pe catwalk, ținuta aleasă de Nadia Comăneci a avut o legătură specială cu România. Pentru debutul său pe catwalk, Nadia a mizat pe design românesc, purtând o rochie semnată ATU Body Couture și pantofi HARDOT.
Și accesoriile sale au avut o semnificație aparte. Nadia a ales să poarte inelul primit de la soțul său, Bart Conner, precum și lănțișorul cu cercurile olimpice, o trimitere directă la cariera care a transformat-o într-un simbol al sportului mondial.
Nadia Comăneci s-a aflat într-o companie impresionantă la ediția din acest an. Le Défilé L’Oréal Paris 2026 a adus împreună personalități din cinematografie, modă, muzică și sport, continuând conceptul prin care brandul își transformă anual ambasadoarele și invitatele într-o distribuție mult mai diversă decât cea a unui show de modă tradițional.
Printre cele care au participat la defilare s-au numărat Kendall Jenner, Viola Davis, Jane Fonda, Eva Longoria, Andie MacDowell, Cara Delevingne, Simone Ashley, Aishwarya Rai și Aja Naomi King. Kristen Bell și-a făcut, la rândul său, debutul în cadrul show-ului, după ce s-a alăturat familiei de ambasadori globali L’Oréal Paris.
Heidi Klum și actrița Philippine Leroy-Beaulieu s-au numărat, de asemenea, printre personalitățile care au pășit pe podium, iar lumea sportului a fost reprezentată, pe lângă Nadia Comăneci, de Lindsey Vonn și campioana paralimpică Beatrice „Bebe” Vio.
Una dintre cele mai mari surprize ale serii a venit însă în final. Céline Dion a avut o apariție specială și a încheiat evenimentul desfășurat în fața Turnului Eiffel. Artista se afla deja la Paris pentru seria sa de concerte, iar revenirea sa într-un eveniment L’Oréal Paris a avut și o semnificație aparte, având în vedere că ea a fost ambasadoare a brandului începând din 2019.
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