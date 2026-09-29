Alina Pușcău, dezvăluiri despre lupta cu cancerul de sân. Ce analiză importantă a făcut și ce așteptări are: „Cred că va fi un miracol”

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Alina Pușcău a început, pe data de 7 august, tratamentul împotriva cancerului de sân. Fotomodelul a ales să vorbească într-un mod cât se poate de deschis și de vulnerabil despre lupta ei cu boala și să își țină la curent urmăritorii cu evoluția stării ei de sănătate.

Alina Pușcău, dezvăluiri despre lupta cu cancerul de sân

După ce a primit diagnosticul de cancer, Alina Pușcău a ales să urmeze tratamentul la o clinică din Statele Unite ale Americii, unde se află sub supravegherea unei echipe de specialiști. Potrivit informațiilor făcute publice, costurile tratamentului ar depăși 500.000 de dolari.

Alina Pușcău a făcut deja trei ședinte din tratamentul împotriva cancerului, urmând ca în curând să afle dacă tumorile s-au micșorat. Vedeta în vârstă de 43 de ani a vorbit în numeroase dăți despre problemele cu care se confruntă după ședințele de tratament, ea păstrând legătura cu fanii prin intermediul rețelelor de socializare.

Modelul a povestit că urma să efectueze un PET-CT, investigația medicală care va arăta dacă organismul răspunde la terapia urmată și dacă evoluția metastazelor a fost oprită.

„Astăzi fac PET scan-ul. Acum două luni de zile m-am rugat să vă rugați pentru voi și m-am rugat și eu pentru voi, mă duc la Sfântul Nectarie în fiecare duminică. Sunt super fericită, după a treia ședință se face PET scan-ul și se vede diferența de tratament. Să vedem dacă tratamentul merge și s-a oprit totul din metastază. Sunt fericită pentru că cred că va fi un miracol. Așa simt eu în inima mea”, a declarat Alina Pușcău, pe Instagram.

Ea urmează să primească rezultatele în câteva zile, însă recunoaște că are mari emoții, fiind însă încrezătoare că tratamentul pe care l-a urmat va avea rezultatele la care speră.

Olga Barcari, gest neașteptat pentru Alina Pușcău

Olga Barcari și Alina Pușcău au devenit prietene odată cu participarea la emisiunea Asia Expres, iar Olga a povestit că se pregătește să plece în Statele Unite ale Americii pentru a fi alături de prietena ei.

Olga Barcari a dezvăluit pe rețelele de socializare că a obținut viza pentru America și a povestit că la Ambasada SUA a fost supusă unui interviu amplu, în care a vorbit detaliat despre prietenia cu Alina Pușcău și despre situația medicală a acesteia, înainte de a primi viza.

„Sunt foarte fericită că am luat viza. Doamne, câte întrebări mi-au pus: Unde m-am cunoscut cu Alina?, De ce și cum. Am povestit și despre emisiune, am povestit că este mediatizat cazul ei. Doamne, i-am arătat scrisoarea! Multe întrebări, m-au ținut o grămadă, dar până la urmă mi-au dat viza, așa că, Alinuța, așteaptă-mă!”, a transmis Olga Barcari.

Alina Pușcău, despre problemele cauzate de tratamentul împotriva cancerului

Modelul a mărturisit într-un interviu că una dintre cele mai mari probleme este cauzată de durerile puternice de cap, din această cauză ea fiind nevoită și să apeleze la ajutorul doctorilor. De altfel, din cauza căderii părului, ea a decis și să se tundă.

„După ce fac chimioterapie local, 10 zile nu sunt om, 10 zile sunt… Chiar acum, n-am mai postat nimic, acum trei zile am fost la spital, m-am internat pentru că a trebuit să-mi bage medicamente foarte puternice că nu mai puteam, am foarte multă presiune în cap și în corp, din cauza la tratament. Tratamentul e mai puternic decât ce au în România și peste tot. Sunt 10 zile în care eu nu sunt om, eu nu pot să gândesc, nu pot să stau decât pe pastile. Încercăm să găsim un tratament cât mai bun, adică să fac tratamentul ăsta, dar să găsesc niște medicamente care pot să mă ajute să nu mai am durerile astea. Am dureri și nu mai pot. Vrei să renunți, îți vin în minte astfel de momente”, a spus Alina Pușcău pentru Spynews.ro.

Ce decizie a luat înainte să afle rezultatul biopsiei

În același interviu, fosta concurentă de la Asia Express a mărturisit că, atunci când aștepta rezultatul biopsei, deci încă nu știa dacă are sau nu cancer, a luat decizia de a se boteza în religia ortodoxă după ce, anterior, trecuse la religia evreiască.

„Mă duc la biserică la Sfântul Nectarie, am aflat că unde m-am născut, la biserica de lângă blocul meu este Sfântul Nectarie, aceeași biserică la care mă duc în L.A. Și m-am dat în religia ortodoxă, că eram în religia evreiască, M-am dat în religie când așteptam rezultatele pentru biopsie, așteptam să văd dacă am cancer sau nu, mi-am făcut botezul. Am făcut botezul și m-am dat în religia mea. Și de atunci viața s-a schimbat. Acum eu sunt ortodoxă. Eu trebuia să mă căsătoresc cu un evreu și am fost logodită și din cauza asta trecusem la religia evreiască”, a mai spus Alina Pușcău.

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Foto: Instagram

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