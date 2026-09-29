Wladimir Klitschko, fostul logodnic al lui Hayden Panettiere, face un demers legal „urgent” pentru a proteja moștenirea fiicei lor, Kaya. Ce se arată în documente

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Hayden Panettiere pe 16 august la vârsta de 36 de ani. Actrița a fost găsită în casa ei de către poliție în Greenville, Carolina de Sud. Vedeta din Heroes și Nashville s-a stins din viață cu o săptămână înainte de ziua ei de naștere.

Wladimir Klitschko face un demers legal „urgent” pentru a proteja moștenirea fiicei lor, Kaya

Hayden Panettiere și Wladimir Klitschko s-au cunoscut în 2008, iar cinci ani mai târziu s-au logodit. În 2014, au devenit părinții unei fiice, pe nume Kaya. În 2018 s-au despărțit, iar fostul campion mondial la box a primit custodia deplină a fiicei lor. Fostul partener al lui Hayden Panettiere, Wladimir Klitschko, a adus un omagiu emoționant actriței, la doar câteva zile după tragicul ei deces.

Acum, Wladimir Klitschko, a cerut instanței să fie desemnat administrator al patrimoniului fiicei lor în vârstă de 12 ani, Kaya, potrivit unor noi documente judiciare obținute de Page Six.

Klitschko a depus joi, la Los Angeles, documentele necesare pentru a proteja moștenirea fiicei sale, menționând că Kaya – care locuiește în Ucraina împreună cu tatăl ei – „are dreptul la întregul patrimoniu” al regretatei vedete.

Documentele precizează că este „urgent și esențial” ca Klitschko, în vârstă de 50 de ani, să fie numit administrator temporar al patrimoniului lui Kaya, astfel încât acesta să poată „primi, administra și păstra” bunurile fiicei sale în numele ei.

Klitschko a mai declarat în documentele depuse la instanță că este „informat și consideră” că agenți federali au intrat în locuința lui Panettiere din Los Angeles în cadrul unei anchete aflate în desfășurare și „au ridicat bunuri care aparțineau patrimoniului lui Hayden”.

El a precizat că nu există niciun reprezentant personal care să protejeze interesele patrimoniului lui Panettiere.

„Înainte de moartea sa, Hayden și [Klitschko] angajaseră o firmă de securitate pentru a proteja locuința lui Hayden și bunurile din aceasta, în urma unei îngrijorări documentate că o persoană obținuse acces neautorizat la proprietatea lui Hayden.

Încuietorile locuinței lui Hayden au fost schimbate de firma de securitate după moartea acesteia, iar unitățile de depozitare care conțin hainele și accesoriile de designer purtate la aparițiile publice au fost relocate, ca măsură de precauție.”, se arată în documentele depuse la instanță.

Deși Klitschko nu precizează numele persoanei respective, el a susținut că „este de așteptat ca aceasta să încerce în continuare să însușească în mod abuziv bunuri care aparțin patrimoniului lui Hayden”.

„Având în vedere expunerea publică ridicată a patrimoniului lui Hayden, este necesară numirea imediată a unui reprezentant personal pentru a proteja și a păstra în siguranță locuința lui Hayden și bunurile din aceasta”.

Klitschko a mai susținut că persoane din afara familiei au „accesat și distrus” e-mailurile acesteia. De asemenea, el menționează anumite obiecte personale, inclusiv bijuterii, care „au dispărut sau nu se știe unde se află”, unele dintre acestea fiind în posesia autorităților.

Noi detalii cutremurătoare despre moartea actriței

Noi detalii șocante ies la iveală din investigația legiștilor care au examinat trupul lui Hayden Panettiere, dar și locul în care a decedat actrița. Dacă până acum se știa că aceasta a fost găsită înconjurată de o serie de pastile, dintre care unele ar fi conținut și fentanil, o substanță deosebit de periculoasă, mai ales când este asociată cu alte narcotice, acum rapoartele care au ajuns către presă oferă și mai multe amănunte privind scena tragediei.

Cel mai recent raport, obținut de publicația TMZ, face lumină asupra ultimelor ore din viața actriței, care a fost găsită într-un Airbnb din Greenville, South Carolina, pe 16 august. Aceasta era cazată la acel moment pe proprietate, unde stătea împreună cu Brian Hickerson, bărbatul cu care a avut o relație cu multe suișuri și coborâșuri. Și fratele acestuia, Zach, s-ar fi aflat acolo.

Raportul care detaliază ultimele ore din viața actriței arată că trupul lui Hayden Panettiere a fost găsit pe o sofa, cu fața în jos, iar că cei doi frați, care au găsit-o inconștientă, au constatat, imediat ce și-au dat seama că aceasta nu răspunde la tentativele de a o trezi, că devenise „mov intens”. Aceștia au declarat că i-ar fi administrat două doze de Narcan, cunoscut și sub numele de naloxonă, o substanță care face parte din grupa medicamentelor antagoniste opioide, acționând ca substanță concurentă a opioidelor de blocare a receptorilor opiozi.

Apoi aceștia au sunat la ambulanță, iar ulterior, din declarațiile către poliție, s-a constatat că cei doi nu ar fi știut dacă Panettiere consumase sau nu substanțe, pentru că aceasta devenise foarte abilă în a-și camufla consumul de substanțe narcotice. Ce au spus, însă, este că i-ar fi administrat și în trecut naloxonă actriței, în situații de risc.

Raportul legiștilor arată că pe o masă au fost găsite pastile care conțineau fentanil, dar și un pai, precum și o pudră albă într-o casetă pentru ochelari de soare. Autopsia a arătat, de asemenea, că în trupul lui Hayden Panettiere s-ar fi găsit fentanil, precum și alprazolam, comercializat sub denumirea de Xanax, un medicament cu care se tratează depresia, tulburarea bipolară și în unele cazuri schizofrenia. De asemenea, actrița ar fi consumat și methocarbamol, un relaxant muscular a cărui asociere cu fentanilul poate cauza probleme serioase, dar și quetiapină, un alt medicament pentru depresie.

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Foto: Getty Images

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