Rosalía și partenera ei, Loli Bahia, ipostaze romantice pe străzile din Paris. Cum au fost fotografiate de paparazzi

Rosalía și Loli Bahia au fost surprinse în ipostaze tandre la Paris, unde s-au plimbat ținându-se de mână și s-au sărutat în public.

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  de  ELLE.ro
Rosalía și partenera ei, Loli Bahia, ipostaze romantice pe străzile din Paris. Cum au fost fotografiate de paparazzi

Rosalía și partenera ei, Loli Bahia, s-au bucurat de o zi romantică la Paris. Cele două s-au plimbat ținându-se de mână, după o sesiune de cumpărături, sâmbătă, 26 septembrie, în Paris, Franța.

Pentru această ieșire, interpreta piesei „Bizcochito”, în vârstă de 34 de ani, a purtat o rochie scurtă într-o nuanță de roz pal, în timp ce modelul francez de 24 de ani a optat pentru un tricou alb și o pereche de jeanși, completându-și ținuta cu o cămașă albastră în dungi, legată în jurul bustului.

În timpul plimbării, cele două au fost surprinse sărutându-se tandru.

Apariția lor vine la doar câteva zile după ce Rosalía a primit șapte nominalizări la Latin Grammy Awards 2026, inclusiv la categoriile Albumul anului, Înregistrarea anului și Cântecul anului.

Rosalía și Loli formează un cuplu de la sfârșitul anului trecut. În luna iunie, cele două au fost surprinse ținându-se de mână în timp ce petreceau o zi împreună în New York. Rosalía are, de asemenea, ceva mai mult timp pentru plimbări romantice în această perioadă. Turneul ei „Lux Tour” s-a încheiat, după concertele reprogramate din America de Nord, care au culminat cu două show-uri la Miami, pe 14 și 16 septembrie.

Rosalía este una dintre cele mai cunoscute artiste spaniole ale generației sale, reușind să transforme influențele flamenco într-un sound contemporan, în care combină pop, muzică electronică și elemente experimentale. Ascensiunea internațională a venit odată cu albumul „El Mal Querer”, lansat în 2018, iar „Motomami”, apărut în 2022, i-a consolidat statutul de star global. Cel mai recent proiect al său, „Lux”, a marcat o nouă etapă artistică, fiind inspirat inclusiv de poveștile unor sfinte și mistice.

Rosalía ar putea face în curând un pas important și în cinematografie. Artista se află în negocieri pentru un rol-cheie în „Wet”, noul film regizat de Alma Har’el, cunoscută pentru „Honey Boy”. Dacă înțelegerea va fi finalizată, acesta ar urma să fie cel mai important rol al Rosalíei într-un lungmetraj de până acum. Distribuția aflată în negocieri este una impresionantă. Pe lângă Rosalía, pentru proiect sunt luați în calcul Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Connor Storrie și Odessa A’zion. Deocamdată, niciunul dintre aceste contracte nu a fost anunțat ca fiind definitiv, astfel că distribuția s-ar putea modifica.

Loli Bahia este, la rândul ei, un nume important în industria modei. Modelul francez cu origini algeriene și-a făcut debutul pe podium pentru Louis Vuitton în 2020, iar ulterior a lucrat cu unele dintre cele mai mari case de modă. În 2026, aceasta a apărut, printre altele, în campanii pentru Saint Laurent, YSL Beauty și Calvin Klein și a defilat pentru Saint Laurent. Înainte de modeling, Loli a avut însă cu totul alte preocupări. A început să studieze muzica de la vârsta de cinci ani, a urmat cursurile unui conservator și a practicat numeroase sporturi. Timp de aproximativ zece ani a jucat volei la nivel competițional, iar ulterior a renunțat pentru a se concentra asupra carierei de model. Bahia cochetează și cu actoria: în 2023 a interpretat versiunea tânără a personajului Jeanne du Barry în filmul regizat de Maïwenn.

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foto: Getty Images

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