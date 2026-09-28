Mădălina Ghenea, prezentă la Festivalul de Film de la Tropea 2026. Ce rol important a avut actrița la eveniment

Mădălina Ghenea și-a făcut apariția la Festivalul de Film de la Tropea 2026. Actrița a fost invitată în calitate de ambasadoare a festivalului, dar și de cetățeană de onoare a acestui oraș din regiunea Calabria.

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  de  ELLE.ro
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Între 20 și 26 septembrie a avut loc cea de-a patra ediție a Festivalului de Film de la Tropea, un eveniment internațional care e dedicat cinematografiei italiene și mondiale. În cadrul ediției din 2026, cele trei secțiuni din competiție s-au concentrat pe scurtmetraje, lungmetraje și povești care celebrează aceșt oraș din Calabria. Festivalul de Film de la Tropea 2026 a inclus un omagiu adus legendarei Marilyn Monroe, la centenarul nașterii sale, și actorului calabrez Raf Vallone, la 110 ani de la nașterea sa.

Mădălina Ghenea, ambasadoarea Festivalului de Film de la Tropea

Mădălina Ghenea a fost prezentă la Festivalul de Film de la Tropea 2026 în calitate de ambasadoare a festivalului, dar și de cetățeană de onoare a orașului Tropea. Patroana ediției din acest an a fost actriță braziliană Desirée Pöpper. Invitatul de onoare a fost actorul Raoul Bova, iar printre personalitățile prezente s-au mai numărat actorul și regizorul japonez Yutaka Mizutani, care și-a prezentat cel de-al patrulea film, Piccola felicità. Cinematografia italiană a fost reprezentată de mai multe nume, cum ar fi Mimmo Calopresti, Marcello Fonte, Lina Sastri, Marco Giallini, Margherita Spampinato, Aurora Quattrocchi, Antonio Catania, Antonio Gerardi, Violante Placido și Andrea Roncato.

În a treia seară a Festivalului de Film de la Tropea 2026, Mădălina Ghenea i-a acordat un interviu regizorului de film Manlio Castagna, în care a vorbit despre parcursul ei profesional și despre responsabilitatea pe care o simte cu fiecare premiu obținut pentru proiectele ei profesionale. Mădălina Ghenea s-a dezvoltat și dincolo de a fi actriță și model, pentru că este producătoare, regizoare, a creat un scurtmetraj și a pus bazele propriei ale companii de producție. 

Mădălina Ghenea va avea un rol într-o viitoare comedie romantică, fiind vorba despre That’s Amore, scrisă și regizată de Nick Vallelonga, regizorul și scenaristul filmului Green Book, care a fost răsplătit în 2019 cu un premiu Oscar pentru cel mai bun film. Pe lângă Mădălina Ghenea, din distribuția filmului care în prezent se află în post-producție, mai face parte John Travolta. În contextul acestui proiect, actrița a spus cum consideră că este văzută de către publicul american: „Americanii mă văd ca pe o italiancă, așa că mă comport ca o italiancă și încerc să fac pe cineva să se îndrăgostească.”

Orașul Tropea este cunoscut și prin prisma faptului că a reprezentat locul unde s-au filmat numeroase producții importante și cunoscute de public, precum The Marvels, serialul Sandokan, serialul TV Gente di Mare și filmul Conversazioni con altre donne.

Mădălina Ghenea, recunoscută în plan internațional

Mădălina Ghenea s-a remarcat pe plan internațional în Youth, în regia lui Paolo Sorrentino, având un rol cheie în film, al unei femei care deține informații esențiale pentru ancheta poliției. A jucat și în pelicula Urma, în regia lui Dorian Boguță, fiind primul rol într-un film românesc.

Mădălina Ghenea a bifat până acum nenumărate reușite în plan profesional. După apariția în House of Gucci, megaproducția lui Ridley Scott, în care a jucat alături de nume faimoase de la Hollywood, printre care Lady Gaga, Adam Driver, Salma Hayek și Al Pacino, actrița a acceptat o altă provocare. Vedeta a avut oportunitatea de a juca în Deep Fear, un film în regia lui Marcus Adams, alături de Ed Westwick, cunoscut mai ales pentru rolul său, Chuck Bass, din celebrul serial Gossip Girl.

Pe lângă cariera în actorie, Mădălina Ghenea a pozat de-a lungul anilor pentru unele dintre brandurile de succes în plan internațional. Vedeta este prezentă constant la tot felul de evenimente și gale importante ale industriei și a avut ocazia, prin prisma meseriei, să întâlnească unele dintre cele mai apreciate celebrități de la Hollywood. Actrița are o fiică, pe nume Charlotte, din relația cu fostul ei partener de viață, Matei Stratan.

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Foto: Gicu Boboc, Getty Images

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