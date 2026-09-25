Cine este nepoata lui Donald Trump, arma secretă cu care președintele speră să-l farmece pe Xi Jinping? De ce adolescenta a fost prezentă la întrunirea de rang înalt

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Nepoata lui Donald Trump este asul din mâneca președintelui american la întâlnirile de rang înalt, mai ales când vine vorba despre delegațiile din China, așa cum s-a întâmplat în cazul celei mai recente vizite de stat. Și există și un motiv pentru care Arabella Kushner, fiica în vârstă de doar 15 ani a cuplului Ivanka Trump și Jared Kushner, este considerată de Trump drept un uriaș atu. Tânăra a fost prezentă la întâlnirea dintre liderul chinez Xi Jinping și bunicul său, la Casa Albă, o ocazie deosebit de importantă pentru ambele țări, înaintea unor negocieri de care atârnă viitorul lumii.

Chiar dacă în discursurile oficiale Donald Trump încearcă să fie extrem de dur când vine vorba despre ascensiunea economică a Chinei și să contrazică statutul de superputere al țării, doar pentru că acesta ar umbri rolul covârșitor jucat de Statele Unite la nivel internațional, este clar că președintele american încearcă din răsputeri să aibă o relație extrem de cordială cu omologul său chinez, Xi Jinping. Drept dovadă, prezența micuței Arabella la sosirea delegației chineze, îmbrăcată impecabil și gata să se facă plăcută.

Motivul pentru care nepoata lui Donald Trump a fost prezentă la o asemenea întrunire cu mize diplomatice uriașe este unul bine calculat: Arabella Kushner este o vorbitoare fluentă de mandarină, pe care aceasta a început să o învețe când avea doar 18 luni, de la bona ei, și pe care a studiat-o ulterior la școală.

Și nu este pentru prima dată când nepoata lui Donald Trump a fost folosită în acest scop. Cu aproape un deceniu în urmă, în cadrul unei vizite oficiale la Beijing, președintele american a apelat la aceeași armă secretă pentru a da o turnură extrem de prietenoasă discuțiilor oficiale cu China. Acesta a pus să fie proiectat în cadrul unei întruniri un material video care o înfățișa pe Arabella Kushner, într-o haină tradițională chineză, cântând și recitând poezii tradiționale în mandarină. La momentul respectiv, în 2017, materialul video s-a viralizat în China, micuța fiind numită de oameni „mesagerul prieteniei”, inclusiv Xi Jinping arătându-se impresionat de copilă, despre care a declarat că merită un „A-plus” pentru felul în care s-a prezentat. Trump le-a arătat, de asemenea, secretarului general al Partidului Comunist Chinez și soției sale un clip în care Arabella li se adresa direct, numindu-i „bunicul Xi și bunica Peng”. Chiar mama copilei, Ivanka Trump, a distribuit pe canalele sale de social media clipuri cu momentul. Tot în 2017, micuța Arabella a cântat în fața președintelui Xi la vizita acestuia la Mar-a-Lago, la reședința lui Trump din Florida.

Arabella Kushner, nepoata lui Donald Trump, cântă o melodie chinezească tradițională în timpul dineului oficial de pe 9 noiembrie 2017 la Beijing (Foto: Thomas Peter – Pool/Getty Images)

Nouă ani mai târziu, nepoata lui Donald Trump a fost din nou chemată să contribuie la eforturile diplomatice ale țării. Purtând o rochie crem foarte elegantă, respectând întru totul eticheta, adolescenta a apărut alături de mama sa, Ivanka Trump, de Prima Doamnă Melania Trump, de vicepreședintele JD Vance și de soția acestuia, exact în momentul sosirii delegației din China la Casa Albă. Alături de ea se aflau și secretarul de stat Marco Rubio, cât și ministrul de război Pete Hegseth,

De altfel, dincolo de unele declarații belicoase, președintele Donald Trump s-a lăudat cu „prietenia grozavă” pe care o are cu Xi Jinping și s-a arătat dornic ca cele două țări să evite tensiunile, deși se află într-o acerbă competiție economică. „Încă de prima dată când am fost ales, în 2016, președintele Xi și cu mine am legat o prietenie grozavă, de fapt, construită de respect reciproc și pe interesele vitale ale popoarelor noastre.” Și președintele chinez a recunoscut că interesele celor două țări sunt „profund conectate” și că „competiția dintre noi ar trebui să fie una sănătoasă și cu limite. (…) Ar trebui să fie o cursă, nu o luptă în care cineva pierde și cineva câștigă.”

Arabella Kushner, nepoata lui Donald Trump, este cel mai mare dintre copiii cuplului Ivanka Trump și Jared Kushner. Ivanka este cel de-al doilea copil al președintelui american, cunoscută drept copilul favorit al acestuia, din căsnicia lui Trump și Ivana Trump. Ivanka a fost consilieră a tatălui său în primul mandat al acestuia la Casa Albă. S-a căsătorit cu omul de afaceri Jared Kushner în octombrie 2009, într-o ceremonie religioasă evreiască, după ce s-a convertit la iudaism. Arabella s-a născut în iulie 2011, iar cuplul mai are doi fii, născuți în 2013 și 2016.

Foto: Profimedia, Getty Images

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