Reacția lui Nicușor Dan după imaginile în care o sărută pe Mirabela Grădinaru: „Nu am dat aprobare pentru așa ceva”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Un moment de tandrețe dintre Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru a ajuns rapid în atenția publicului. Un videoclip publicat pe contul oficial de TikTok al președintelui României, în care acesta își sărută partenera înaintea deplasării la New York, s-a viralizat și a provocat numeroase reacții. Ulterior, șeful statului a susținut că nu și-a dat acordul pentru publicarea secvenței respective.

Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, moment de tandrețe devenit viral

Clipul publicat pe TikTok prezintă mai multe momente din vizita oficială a lui Nicușor Dan în Statele Unite, unde președintele a participat la Adunarea Generală a ONU. Videoclipul începe însă cu o imagine personală: Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru se sărută pe aeroport, înainte de plecare. Secvența a atras rapid atenția utilizatorilor și a generat inclusiv speculații în mediul online că ar putea fi vorba despre o strategie de imagine.

#SUA #RelațiiInternaționale #România #NewYork ♬ original sound – Nicușor Dan @nicusordanro Mă aflu la New York, în cadrul vizitei în Statele Unite, unde ieri am avut câteva întâlniri importante. Alături de Mirabela, am mers la Memorialul 9/11, un loc care ne amintește cât de importante sunt memoria, solidaritatea și apărarea valorilor democratice. Am avut apoi o întrevedere bilaterală cu António Guterres, Secretarul General al ONU, și o discuție cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress. Pentru România, dialogul internațional contează. Avem nevoie să fim prezenți, să construim relații solide și să rămânem un partener serios în discuțiile care privesc securitatea, pacea și cooperarea internațională. #NicușorDan

În descrierea videoclipului, președintele a vorbit despre agenda sa din Statele Unite și despre întâlnirile avute la New York.

„Mă aflu la New York, în cadrul vizitei în Statele Unite, unde ieri am avut câteva întâlniri importante. Alături de Mirabela am mers la Memorialul 9/11, un loc care ne amintește cât de importante sunt memoria, solidaritatea și apărarea valorilor democratice. Am avut apoi o întrevedere bilaterală cu Antonio Guterres, Secretarul General al ONU, și o discuție cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress. Pentru România, dialogul internațional contează. Avem nevoie să fim prezenți, să construim relații solide și să rămânem un partener serios în discuțiile care privesc securitatea, pacea și cooperarea internațională”, a scris Nicușor Dan în dreptul imaginilor de pe TikTok.

Nicușor Dan susține că nu și-a dat acordul pentru publicarea imaginilor

După ce secvența cu Mirabela Grădinaru a devenit virală, Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliștii România TV despre apariția momentului personal într-un videoclip publicat pe contul său oficial.

„Ce mesaj ați vrut să transmiteți? Cum v-au lăsat consilierii, totuși? V-au convins să postați?”, a fost întrebat Nicușor Dan de un reporter.

Răspunsul președintelui a arătat însă că acesta nu ar fi aprobat includerea imaginilor respective în materialul publicat pe TikTok.

„Am auzit și eu… Am auzit și eu! Nu am dat aprobare pentru așa ceva, o să avem o discuție”, a fost răspunsul oferit de președintele României.

Momentul a împărțit utilizatorii rețelelor sociale, unii apreciind apariția mai personală a președintelui, în timp ce alții au ironizat imaginile sau au criticat publicarea lor pe un cont oficial.

Nicușor Dan s-a aflat la New York pentru a participa la Săptămâna la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. În timpul vizitei în Statele Unite, președintele României a avut mai multe întâlniri oficiale, printre care o întrevedere cu secretarul general al ONU, António Guterres, și o discuție cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress. Alături de Mirabela Grădinaru, acesta a vizitat și Memorialul 9/11, iar deplasarea a inclus și întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai comunității românești din Statele Unite.

Citește și:

Romina Gingașu, adevărul despre relația cu soțul ei, Piero Ferrari, după ce și-a șters fotografiile de pe Instagram

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro