Antonio Marras SS2027: o nuntă imaginară inspirată de Sardinia

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Pentru colecția primăvară-vară 2027, Antonio Marras a mutat podiumul în aer liber, în Giardino Vincenzo Muccioli din Milano, unde o masă lungă de nuntă, așezată pe un teren de baschet acoperit cu covoare, a devenit centrul decorului. Show-ul a fost imaginat ca o petrecere care continuă după noaptea de San Giovanni, în jurul nunții fictive dintre Antiogu și Ippolita.

Intitulată Nozze di un „Mezzogiorno di Mezz’Estate”, colecția pornește de la acel moment de după o noapte lungă, când hainele nu mai arată impecabil, dar păstrează urmele petrecerii. „Moda are și datoria de a destabiliza lucrurile, de a le desface”, explica Marras în backstage. Piesele sunt astfel suprapuse, brodate și transformate, ca și cum ar fi căpătat caracter în timp. Titlul trimite și la Shakespeare, prin Ippolita, numele italian al Hippolytei din A Midsummer Night’s Dream.

Contrastele sunt esențiale în colecție. Materiale delicate precum mătasea, șifonul, organza, tulul și dantela sunt puse alături de lână, poplin, piele și brocart, iar carourile și dungile se combină cu motive florale și camuflaj reinterpretat. Pantalonii de inspirație militară sunt decorați cu flori din dantelă și paiete, în timp ce o rochie cămașă din șifon este asociată cu un corset structurat.

Paleta trece de la miere, crem și nisip la roz pudrat, bleu, verde militar și tonuri de pământ, pentru ca ultima parte a colecției să ajungă la negru. Sardinia rămâne însă prezentă pe tot parcursul show-ului, prin referințe la istoria, tradițiile și simbolurile insulei, reinterpretate de Marras într-o notă actuală.

Legătura cu insula continuă și în noua colaborare cu Giovanni Raspini. Bijuteriile din bronz brunat transformă măști tradiționale, șopârle și motive florale în piese sculpturale care completează universul foarte personal al designer-ului.

Finalul a readus toate personajele în jurul mesei: modelele au revenit purtând fiecare câte un scaun, înainte ca mirii să își facă apariția – ea în tul ecru și voal, el într-un costum scurt brodat. Nunta imaginată de Antonio Marras devine astfel pretextul unei colecții despre memorie, întâlniri și felul în care tradiția poate continua să se transforme.

Antonio Marras este disponibil în România la magazinul Distinto Couture.

Foto: Profimedia

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