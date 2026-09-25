Fendi Spring/Summer 27: A doua colecție semnată de Maria Grazia Chiuri

Maria Grazia Chiuri vine după aproape un deceniu la Dior în care, în ciuda succesului comercial al casei, colecțiile sale au fost constant supuse criticii. La Fendi, unde Chiuri pare momentan mai puțin preocupată să demonstreze ceva, rezultatul este surprinzător de relaxat.

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  de  Simion Mădălina
Fendi SS27 Fusta
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Pentru cea de-a doua colecție Fendi ready-to-wear, Churi propune o siluetă mult mai relaxată: sutiene purtate la vedere, rochii furou, pantaloni scurți cu detalii din dantelă și straturi transparente combinate cu pantaloni negri de costum sau cu denim.

Senzualitatea nu este însă tratată ca o obligație de a expune corpul. Unele look-uri dezvăluie foarte mult, altele aproape deloc. O rochie transparentă cu decolteu adânc poate fi urmată de un costum negru riguros, iar un set din lenjerie roz de o piesă construită în jurul unor volume generoase.

Ideea pare mai degrabă aceea de alegere: femeia decide cât vrea să arate, iar hainele îi oferă această posibilitate.

De la Raffaella Carrà la Fendi

Una dintre cele mai interesante referințe ale colecției este Raffaella Carrà, superstarul televiziunii și muzicii italiene a anilor 70, pe care Chiuri a descris-o drept o figură feministă importantă.

Carrà a provocat convențiile epocii nu numai prin muzică și atitudine, ci și prin felul în care își folosea corpul și hainele. Sutienele la vedere, transparențele și energia disco din colecție capătă astfel un context care merge dincolo de simpla revenire a trend-ului „lenjeria intimă purtată la vedere”.

Influența anilor ’70 s-a văzut și în eșarfele legate pe cap, franjuri, animal print, rochiile fluide și accesoriile cu aer disco. Până și soundtrack-ul a continuat ideea de libertate față de convenții.

În show s-a auzit Prisencolinensinainciusol, piesa lansată de Adriano Celentano în 1972 și cântată într-o limbă inventată, construită astfel încât să sune ca engleza fără să însemne, de fapt, nimic.

O mică rebeliune lingvistică devenită coloana sonoră potrivită pentru haine care încearcă, la rândul lor, să ignore câteva reguli.

Un show pe care trebuia să îl privești prin oglindă

Scenografia a complicat și mai mult ideea privirii asupra corpului. Modelele au defilat în interiorul unei construcții semi-transparente acoperite cu oglinzi, în timp ce publicul privea din exterior.

Reflecțiile modelelor se amestecau cu cele ale spectatorilor, făcând uneori dificil de stabilit cine privește și cine este privit.

Instalația a fost inspirată, printre altele, de Mirror Cube al artistului italian Luciano Fabro, lucrare în care spectatorul își vede propria imagine reflectată fără a putea observa clar performerul aflat în interior.

Glamour fără rigiditate

Dincolo de concept, hainele au avut o lejeritate evidentă.

Chiar și atunci când styling-ul devevine mai complicat, siluetele păstrează libertatea de mișcare. O haină cu influențe napoleoniene este purtată cu denim larg și uzat, în timp ce paltoanele opulente, paietele, franjurii și diferitele reinterpretări ale genții Baguette aduc înapoi acel exces foarte recognoscibil Fendi.

Merită amintit și faptul că relația Mariei Grazia Chiuri cu Fendi precedă cu mult actualul său rol.

Designerul și-a început cariera în cadrul casei în 1989, lucrând în zona de accesorii până în 1999, perioadă în care a contribuit inclusiv la dezvoltarea celebrului model Baguette. După Valentino și aproape un deceniu la Dior, întoarcerea la Fendi are astfel mai degrabă aerul unei reveniri decât al unui început de la zero.

Există și o continuitate clară cu prima ei colecție pentru casă. Pentru FW26, Chiuri pornise de la ideea „Less I, More Us”, inspirată de spiritul colectiv al surorilor Fendi.

Acum, discursul se mută către ceva mai intim: corpul și libertatea celui care poartă hainele.

După un prim sezon în care a trebuit inevitabil să răspundă întrebării „Cum va arăta Fendi sub Maria Grazia Chiuri?”, colecția Spring/Summer27 pare mult mai relaxată.

Este afișată mai multă piele, mai multă senzualitate, puțin disco și suficient Fendi cât să nu uităm unde ne aflăm. Iar Chiuri pare, în sfârșit, că începe să se distreze.

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Foto: Profimedia

Foto: Profi Media

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