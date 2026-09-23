Prada SS27: fusta devine piesa centrală a colecției

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Să construiești 63 de look-uri pornind de la aceeași piesă ar putea părea restrictiv. La Prada, devine exact contrariul. Pentru SS27, toate cele 63 de apariții au fost construite în jurul fustei: mini sau până la genunchi, dreaptă, plisată, transparentă, imprimată ori decorată cu cristale. Ideea colecției este formulată simplu chiar de casă: „the skirt as object” – fusta ca punct de plecare pentru experiment.

Nu este o temă nouă pentru Miuccia Prada. Într-un interviu din 2006, designer-ul compara fusta cu un T-shirt: o piesă simplă și versatilă, a cărei personalitate se poate schimba prin styling. Cu doi ani înainte, Prada lansase la Tokyo Waist Down, o expoziție itinerantă dedicată fustelor casei. Două decenii mai târziu, Miuccia Prada și Raf Simons revin la aceeași piesă și o duc într-o direcție nouă.

Unele fuste sunt construite din panouri petrecute în jurul corpului și fixate cu benzi late de velcro, decorate însă cu cristale. În alte cazuri, crinolina devine vizibilă, iar materialele își schimbă complet aparența: bumbacul imită pielea sau suede-ul, iar textilele tehnice capătă forme surprinzător de delicate.

Styling-ul schimbă și el registrul. Fustele sunt purtate cu pulovere simple, cămăși, jachete din piele și paltoane, dar și cu bra tops foarte mici, care mută atenția către partea inferioară a siluetei. Contrastul dintre forme clasice și materiale tehnice, dintre imprimeuri florale și detalii utilitare sau dintre cristale și velcro este foarte Prada: familiarul rămâne recognoscibil, dar nimic nu este exact ceea ce pare.

Unele fuste își schimbă forma odată cu mișcarea corpului, iar altele folosesc transparențe care dezvăluie construcția de dedesubt. În loc să repete aceeași formulă, Prada și Simons arată câte direcții poate lua o piesă aparent simplă atunci când îi modifici materialul, proporțiile și felul în care este purtată.

Prada și Simons nu spun că în sezonul primăvară – vară 2027 trebuie să purtăm doar fuste. Întrebarea lor este mai interesantă: câte lucruri diferite poate deveni o piesă pe care credem că o cunoaștem deja?

Foto: Profimedia

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