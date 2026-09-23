Prada SS27: fusta devine piesa centrală a colecției

Pentru SS27, Miuccia Prada și Raf Simons construiesc întreaga colecție în jurul fustei, reinterpretată prin materiale tehnice, cristale, transparențe și detalii neașteptate.

Homepage  / Fashion / First Trend
  de  Georgescu Daria
Prada SS27 (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 14

Să construiești 63 de look-uri pornind de la aceeași piesă ar putea părea restrictiv. La Prada, devine exact contrariul. Pentru SS27, toate cele 63 de apariții au fost construite în jurul fustei: mini sau până la genunchi, dreaptă, plisată, transparentă, imprimată ori decorată cu cristale. Ideea colecției este formulată simplu chiar de casă: „the skirt as object” – fusta ca punct de plecare pentru experiment.

Nu este o temă nouă pentru Miuccia Prada. Într-un interviu din 2006, designer-ul compara fusta cu un T-shirt: o piesă simplă și versatilă, a cărei personalitate se poate schimba prin styling. Cu doi ani înainte, Prada lansase la Tokyo Waist Down, o expoziție itinerantă dedicată fustelor casei. Două decenii mai târziu, Miuccia Prada și Raf Simons revin la aceeași piesă și o duc într-o direcție nouă.

Unele fuste sunt construite din panouri petrecute în jurul corpului și fixate cu benzi late de velcro, decorate însă cu cristale. În alte cazuri, crinolina devine vizibilă, iar materialele își schimbă complet aparența: bumbacul imită pielea sau suede-ul, iar textilele tehnice capătă forme surprinzător de delicate.

Styling-ul schimbă și el registrul. Fustele sunt purtate cu pulovere simple, cămăși, jachete din piele și paltoane, dar și cu bra tops foarte mici, care mută atenția către partea inferioară a siluetei. Contrastul dintre forme clasice și materiale tehnice, dintre imprimeuri florale și detalii utilitare sau dintre cristale și velcro este foarte Prada: familiarul rămâne recognoscibil, dar nimic nu este exact ceea ce pare.

Unele fuste își schimbă forma odată cu mișcarea corpului, iar altele folosesc transparențe care dezvăluie construcția de dedesubt. În loc să repete aceeași formulă, Prada și Simons arată câte direcții poate lua o piesă aparent simplă atunci când îi modifici materialul, proporțiile și felul în care este purtată.

Prada și Simons nu spun că în sezonul primăvară – vară 2027 trebuie să purtăm doar fuste. Întrebarea lor este mai interesantă: câte lucruri diferite poate deveni o piesă pe care credem că o cunoaștem deja?

Citește și:
Erdem SS27: între tailoring și glamour, inspirat de Barbette

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Erdem SS27: între tailoring și glamour, inspirat de Barbette
Fashion
Erdem SS27: între tailoring și glamour, inspirat de Barbette
Donatella Versace se întoarce. La 71 de ani, lansează un nou brand de modă și beauty
Fashion
Donatella Versace se întoarce. La 71 de ani, lansează un nou brand de modă și beauty
Editorial fashion: Dublin Daze
Fashion
Editorial fashion: Dublin Daze
Cine este Cindy Crawford: cariera, familia și povestea supermodelului care a definit anii ’90
Fashion
Cine este Cindy Crawford: cariera, familia și povestea supermodelului care a definit anii ’90
Colecția Primăvară/Vară 2027 Simone Rocha: odă dedicată iubirii
Fashion
Colecția Primăvară/Vară 2027 Simone Rocha: odă dedicată iubirii
Internetul a decis: acestea sunt cele mai căutate genți în 2026
Fashion
Internetul a decis: acestea sunt cele mai căutate genți în 2026
Publicitate
Nicușor Dan a sărutat-o pe Mirabela Grădinaru pe aeroport și a postat imaginile pe TikTok. Șeful statului este în SUA, la Adunarea Generală a ONU
Nicușor Dan a sărutat-o pe Mirabela Grădinaru pe aeroport și a postat imaginile pe TikTok. Șeful statului este în SUA, la Adunarea Generală a ONU
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Cum arată Insula Lacul Morii, redeschisă după zeci de ani de paragină și infracțiuni. Ce reguli trebuie respectate
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Descoperă rețeta unei vacanțe fără bătăi de cap
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Transformarea Claudiei Ion de la Insula Iubirii. Imagini cu iubita lui Mocăniță de când a împlinit 18 ani
Transformarea Claudiei Ion de la Insula Iubirii. Imagini cu iubita lui Mocăniță de când a împlinit 18 ani
Program TV Antena 1. Ce poți vedea în următoarea ediție din Insula Iubirii. Imaginile care dezvăluie totul:„Cât să te controlezi?”
Program TV Antena 1. Ce poți vedea în următoarea ediție din Insula Iubirii. Imaginile care dezvăluie totul:„Cât să te controlezi?”
Ce decizie a luat Alberto de la Mireasa după dezvăluirile fostului iubit al Paulei: „M-am simțit groaznic!”
Ce decizie a luat Alberto de la Mireasa după dezvăluirile fostului iubit al Paulei: „M-am simțit groaznic!”
Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la capătul puterilor la Asia Express. Momentul care i-a făcut să cedeze: „Am zis că înnebunesc”
Valerie Lungu și Alex Gîlcă, la capătul puterilor la Asia Express. Momentul care i-a făcut să cedeze: „Am zis că înnebunesc”
Unica.ro
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Cui i-a lăsat Anca Pandrea toată averea ei. Dezvăluirea făcută de prietenul său apropiat, actorul Victor Yila: „A făcut un lucru bun”. Incredibil ce decizie a luat regretata actriță, înainte să moară
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Ce s-a aflat acum despre bărbatul pe care Ilinca Vandici o să-l facă tată. Cine este, de fapt, Bogdan Boitor
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
Adevărul despre participarea lui Valerie Lungu la Asia Express a ieșit la iveală!! Mona Segall, producătoarea emisiunii, a dat din casă! Influencerița și iubitul ei, Alex Gîlcă, nu ar fi trebuit să fie la TV sezonul acesta! Detalii din culise
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din fashion
Street style la New York Fashion Week SS27: tendințele pe care merită să le urmărești
Street style la New York Fashion Week SS27: tendințele pe care merită să le urmărești
Fashion

New York Fashion Week SS27 s-a încheiat, dar câteva dintre cele mai bune idei de styling au venit din afara podiumurilor. De la tailoring relaxat și fuste statement la influențe western și accesorii care schimbă complet un look, iată ce s-a purtat pe străzile New York-ului.

+ Mai multe
PETA a întrerupt show-ul H&M la London Fashion Week, după o acțiune similară la prezentarea COS din New York
PETA a întrerupt show-ul H&M la London Fashion Week, după o acțiune similară la prezentarea COS din New York
Fashion

Trei activiști PETA au intrat pe podium în timpul show-ului H&M de la London Fashion Week, cerând brand-ului să renunțe la folosirea lânii. Acțiunea vine la câteva zile după un protest al organizației la prezentarea COS din New York.

+ Mai multe
Thom Browne SS27: când uniforma capătă aripi
Thom Browne SS27: când uniforma capătă aripi
Fashion

Fluturi, albine, libelule și gândaci au invadat universul impecabil construit al lui Thom Browne. Pentru SS27, designer-ul a încheiat NYFW cu o colecție în care rigoarea tailoring-ului întâlnește o lume fantastică, inspirată de natură.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC